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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3942394339443945>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 86
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
15
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:01

Согласно последней сводке Минздрава на этой неделе, сегодня в Израиле было выявлено 1008 новых случаев заражения "ковидом", а число зарегистрированных носителей коронавируса уменьшилось на 926 и составило 20.125.

Из "новых ковидников" 718 не были привиты ни разу, 152 человека вакцинировались или переболели "ковидом" более полугода назад, 100 являлись полностью привитыми, т. е. либо прошли полный цикл вакцинации в последние 6 месяцев, либо сделали третью (бустерную) прививку.

https://www.9tv.co.il/item/35238
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:03

Комитет по вакцинам при Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов одобрил к применению в качестве бустерной вакцины для людей старше 18 лет антиковидный препарат компании "Джонсон энд Джонсон".

Решение рекомендовать это однокомпонентное вакцинное средство для усиления иммунной защиты было принято единогласно.

Рекомендация комитета теперь должна быть утверждена на заседании общего совета американского регулятора. В случае положительного решения вакцину "Джонсон энд Джонсон" смогут применять в качестве бустера спустя два месяца после первой прививки.

Меньше повезло компании "Модерна". Решение по применению ее препарата для вакцинации подростков было отложено до получения более полной информации о риске возникновения миокардита (воспаления сердечной мышцы).

https://www.9tv.co.il/item/35244
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:37

Странно другое: при схожей доле имеющих иммунитет в целом, рост заражений в странах Восточной и Юго-Восточной Европы в последние недели происходит намного быстрее, чем в Западной Европе. Это было бы возможно, если бы иммунитет, полученный в результате заражения, хуже бы предохранял от повторного инфицирования, чем прививки — от первого. В принципе, в таком объяснении ничего невозможного нет: сейчас никто в мире точно не знает, как долго и насколько эффективно работает «естественный» иммунитет (об этом сейчас как раз идут научные споры).

https://meduza.io/feature/2021/10/12/vlasti-govoryat-chto-situatsiya-s-kovidom-v-rossii-seychas-dazhe-huzhe-chem-god-nazad-chetvertaya-volna-budet-esche-opasnee-vtoroy-i-kogda-eto-vse-eto-nakonets-zakonchitsya
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 03:04

Успіх, Якщо не розумієте - тоді робіть вказівки і примуси від тих, хто розуміє, і крапка.
  Успіх написав:Любі друзі))
Хочу написати наступне:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
2. Я був ні "за", ні "проти" вакцинації(навіть, може швидше "за") - але тепер, коли впроваджують "примусово"/вибір без вибору - то мене це дуже обурюює і вакцинуватись все менше хочеться!
Але, мабуть, таки наступного тижня піду вакцинуватись, так як сЦуки/місцева влада видали постанову про НЕдопуск на роботу невакцинованих!
Вибір БЕЗ вибору - або вакцинуйся і працюй далі, або сиди дома і розраховуй лише на свої заощадження, так як на роботу тобі зась!

п.с.
Чому я повинен вакцинуватись?
Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!
В чім проблема то???!
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 07:33

Какую проблему создают непривитые?
Инфекцию распространяют оба фанклуба.
Разница только в шансах на выживание не в пользу антиваксеров.
Volos
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 07:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Volos написав:Инфекцию распространяют оба фанклуба.

Вы пробовали перед вопросом прочитать хотя бы 5 последних страниц ветки?
Или каждому, свежезаблудившемуся здесь, надо отвечать на их заблуждения??
1. Ваксы болеют реже.
2. Ваксы болеют легче, в связи с чем меньше коек занимают, чем оставляют (для себя??) койки в терапиях, неврологиях и т.д. , не кладут на лопатки ВСЮ медицинскую систему. Включая скорую помощь.
3. Из-за ложащейся медсистемы вводятся зоны, из-за которых ограничиваются права ваксов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:08

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:ограничиваются права ваксов

Ехххххх, та дайте природі зробити природній відбір! ))
Вам же всім потім всього більше дістанеться/краще заживете!))

Для чого, вам усім, майбутній Рай розбавляти "чортами"???! :D

п.с.
І зразу випереджаючи вашу відповідь - " так ви ж нас піддаєте небезпеці захворіти!"
Скажу так - то вакцинуйтесь всіма видами вакцин, і заходячи в магазин/інший заклад - одягайте ще противогаз про всяк випадок! :lol: :mrgreen:

п.с.2
Якщо щось, то рік тому - я перехворів(не було ні смаку, ні запаху) у відносно легкій формі - тому тут я такий герой! :D
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:23

А помните, как короновирус находили в еде, животных и т.п. (китайцы находили в российских морепродуктах, история с "датскими норками", "танцовщица из Уханя с собачкой", закрывались какие-то консервные заводы).
А почему сейчас не проверяют ту же рыбу или животных? А может там короновирус?

Ещё в этом сезоне не заметил, чтоб меряли температуру на входе. Почему?
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:53

  Успіх написав:
  Hotab написав:ограничиваются права ваксов

Ехххххх, та дайте природі зробити природній відбір! ))
Вам же всім потім всього більше дістанеться/краще заживете!))

Для чого, вам усім, майбутній Рай розбавляти "чортами"???! :D

п.с.
І зразу випереджаючи вашу відповідь - " так ви ж нас піддаєте небезпеці захворіти!"
Скажу так - то вакцинуйтесь всіма видами вакцин, і заходячи в магазин/інший заклад - одягайте ще противогаз про всяк випадок! :lol: :mrgreen:

п.с.2
Якщо щось, то рік тому - я перехворів(не було ні смаку, ні запаху) у відносно легкій формі - тому тут я такий герой! :D

Не получилось: ответ был дан еще до этих вопросов :lol:
Читаем пункт 3 до полного просветления...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:55

Хроника приближения к 50. :)
За вчера 277 смертей.
За последние 7 дней 2083 смерти, т.е. среднесуточное среднее 298 смертей (на вчера 2095 и 299).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,86 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,50 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.
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