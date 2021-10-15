Так це ж він і є. Коли антиваксам забороняють працювати і вони видихають з голоду.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 09:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 16 жов, 2021 09:09
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:11
1. Кто сказал, что невакцинированные кого-то заражают? Они автоматически приравняны в больным?
2. Кто сказал, что "вакцинированные" (нужно уточнить период и количество уколов) не заражают?
Например, ярый "вакцинатор" Хотаб, - когда и сколько прививок сделал? Не является ли он на практике "антивакцинатором" в связи с истечением срока "индульгенции"?
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Насколько помню, Hotab писал, что сделал вторую прививку в конце сентября этого года, т.ч. говорить о нем
означает совершенно не знать о сроках действия "Ковидного сертификата", который составляет 1 год со дня второй прививки.
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:33
За крок до перевороту думок!©
А чого не від корони?))
Дайте неваксам природно виздихати від корони, а не від голоду!
п.с.
А, взагалі, дивні ви всі люди...
- думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! )))
Так хрін там!
Всі посилають перечитати гілку(100500 сторінок ) - або ще кудись посилають
А це - тільки підсилює обурення "примусової вакцинації" і ще більше принципово хочеться пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 16 жов, 2021 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вам срочно надо вакцина хоть какая-нибудь , которая улучшает умственные способности.
Вы читаете одно, а видите другое.
Никто не говорил, что ваксы совсем не заражаются и не заражают. Прочитайте, в чем именно разница. Можно три раза читать. Но для памяти тоже что то надо вам. Раньше у вас с мышлением было лучше, даже грудь вся вон в орденах. Но деменция ..
Две. Вторая три недели назад. Сейчас максимальный у̶г̶о̶л̶ ̶̶л̶и̶б̶и̶д̶о уровень защиты.
Обязательно скажите как и когда пропетляли, получив липовую бумажку. Чтоб вас на кукан правосудия одеть. За подделку (и использование поддельных) документов.
Нет-нет. Быстро и правду, без усилий - это платно. Если не готовы немного заплатить, то самостоятельно ищите. Я за 200 грн могу вам ответить на все вопросы.
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