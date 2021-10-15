RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3942394339443945

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 86
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
15
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 09:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Ехххххх, та дайте природі зробити природній відбір! )

Так це ж він і є. Коли антиваксам забороняють працювати і вони видихають з голоду. :lol:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5041
З нами з: 15.02.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 09:09

  Успіх написав:..........
і заходячи в магазин/інший заклад - одягайте ще противогаз про всяк випадок! :lol: :mrgreen:
.......

То, может, неваксов обязать носить противогаз. Постоянно. Изолирующий.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19994
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4876 раз.
Подякували: 4516 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:11

1. Кто сказал, что невакцинированные кого-то заражают? Они автоматически приравняны в больным?
2. Кто сказал, что "вакцинированные" (нужно уточнить период и количество уколов) не заражают?

Например, ярый "вакцинатор" Хотаб, - когда и сколько прививок сделал? Не является ли он на практике "антивакцинатором" в связи с истечением срока "индульгенции"?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15412
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8513 раз.
Подякували: 4113 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:в связи с истечением срока "индульгенции"?

Насколько помню, Hotab писал, что сделал вторую прививку в конце сентября этого года, т.ч. говорить о нем
Не является ли он на практике "антивакцинатором" в связи с истечением срока "индульгенции"

означает совершенно не знать о сроках действия "Ковидного сертификата", который составляет 1 год со дня второй прививки.
yanyura
 
Повідомлень: 6223
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1946 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:33

За крок до перевороту думок!©

  Hotab написав:
  Успіх написав:Ехххххх, та дайте природі зробити природній відбір! )

Так це ж він і є. Коли антиваксам забороняють працювати і вони видихають з голоду.

А чого не від корони?))
Дайте неваксам природно виздихати від корони, а не від голоду! :lol:

п.с.
А, взагалі, дивні ви всі люди...
- думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! )))
Так хрін там! :mrgreen:
Всі посилають перечитати гілку(100500 сторінок :mrgreen: ) - або ще кудись посилають :mrgreen:
А це - тільки підсилює обурення "примусової вакцинації" і ще більше принципово хочеться пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію! :D
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 16 жов, 2021 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 18.03.21
Подякував: 49 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:2. Кто сказал, что "вакцинированные" (нужно уточнить период и количество уколов) не заражают?

Вам срочно надо вакцина хоть какая-нибудь , которая улучшает умственные способности.
Вы читаете одно, а видите другое.
Никто не говорил, что ваксы совсем не заражаются и не заражают. Прочитайте, в чем именно разница. Можно три раза читать. Но для памяти тоже что то надо вам. Раньше у вас с мышлением было лучше, даже грудь вся вон в орденах. Но деменция ..

  Вкладчик1234 написав:когда и сколько прививок сделал?

Две. Вторая три недели назад. Сейчас максимальный у̶г̶о̶л̶ ̶̶л̶и̶б̶и̶д̶о уровень защиты.


  Успіх написав:пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію!

Обязательно скажите как и когда пропетляли, получив липовую бумажку. Чтоб вас на кукан правосудия одеть. За подделку (и использование поддельных) документов.

  Успіх написав:- думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! )))


Нет-нет. Быстро и правду, без усилий - это платно. Если не готовы немного заплатить, то самостоятельно ищите. Я за 200 грн могу вам ответить на все вопросы.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5041
З нами з: 15.02.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3942394339443945
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7789 10326589
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 жов, 2021 09:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99353)
16.10.2021 09:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.