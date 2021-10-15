Додано: Суб 16 жов, 2021 10:34

Вкладчик1234 написав: 2. Кто сказал, что "вакцинированные" (нужно уточнить период и количество уколов) не заражают? 2. Кто сказал, что "вакцинированные" (нужно уточнить период и количество уколов) не заражают?

Вкладчик1234 написав: когда и сколько прививок сделал? когда и сколько прививок сделал?

Успіх написав: пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію! пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію!

Успіх написав: - думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! ))) - думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! )))

Вам срочно надо вакцина хоть какая-нибудь , которая улучшает умственные способности.Вы читаете одно, а видите другое.Никто не говорил, что ваксы совсем не заражаются и не заражают. Прочитайте, в чем именно разница. Можно три раза читать. Но для памяти тоже что то надо вам. Раньше у вас с мышлением было лучше, даже грудь вся вон в орденах. Но деменция ..Две. Вторая три недели назад. Сейчас максимальный у̶г̶о̶л̶ ̶̶л̶и̶б̶и̶д̶о уровень защиты.Обязательно скажите как и когда пропетляли, получив липовую бумажку. Чтоб вас на кукан правосудия одеть. За подделку (и использование поддельных) документов.Нет-нет. Быстро и правду, без усилий - это платно. Если не готовы немного заплатить, то самостоятельно ищите. Я за 200 грн могу вам ответить на все вопросы.