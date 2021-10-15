Так це ж він і є. Коли антиваксам забороняють працювати і вони видихають з голоду.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 09:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 16 жов, 2021 09:09
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:11
1. Кто сказал, что невакцинированные кого-то заражают? Они автоматически приравняны в больным?
2. Кто сказал, что "вакцинированные" (нужно уточнить период и количество уколов) не заражают?
Например, ярый "вакцинатор" Хотаб, - когда и сколько прививок сделал? Не является ли он на практике "антивакцинатором" в связи с истечением срока "индульгенции"?
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Насколько помню, Hotab писал, что сделал вторую прививку в конце сентября этого года, т.ч. говорить о нем
означает совершенно не знать о сроках действия "Ковидного сертификата", который составляет 1 год со дня второй прививки.
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:33
За крок до перевороту думок!©
А чого не від корони?))
Дайте неваксам природно виздихати від корони, а не від голоду!
п.с.
А, взагалі, дивні ви всі люди...
- думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! )))
Так хрін там!
Всі посилають перечитати гілку(100500 сторінок ) - або ще кудись посилають
А це - тільки підсилює обурення "примусової вакцинації" і ще більше принципово хочеться пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 16 жов, 2021 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вам срочно надо вакцина хоть какая-нибудь , которая улучшает умственные способности.
Вы читаете одно, а видите другое.
Никто не говорил, что ваксы совсем не заражаются и не заражают. Прочитайте, в чем именно разница. Можно три раза читать. Но для памяти тоже что то надо вам. Раньше у вас с мышлением было лучше, даже грудь вся вон в орденах. Но деменция ..
Две. Вторая три недели назад. Сейчас максимальный у̶г̶о̶л̶ ̶̶л̶и̶б̶и̶д̶о уровень защиты.
Обязательно скажите как и когда пропетляли, получив липовую бумажку. Чтоб вас на кукан правосудия одеть. За подделку (и использование поддельных) документов.
Нет-нет. Быстро и правду, без усилий - это платно. Если не готовы немного заплатить, то самостоятельно ищите. Я за 200 грн могу вам ответить на все вопросы.
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:59
Работодатель грозится уволить жену за невакцинацию. С понедельника уже в красной зоне и работать в торговом центре могут только вакцинированные. Работодатель говорит, что есть статья, по которой он может уволить работника без вакцинации. Ничего такого не нашел. Думаем, что делать. Предлагает ещё вариант написать заявления по собственному, а когда закончится красная зона, то оформит обратно.
Вот такие "права" у населения. Что говорить, если в остальном казалось бы цивилизованном мире происходит всё то же самое и без вакцинации ты ничего не можешь.
Востаннє редагувалось Striker в Суб 16 жов, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 жов, 2021 11:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Самый простой способ выполнить ваше желание - запретить невакцинированным в случае подтвержденного заболевания коронавирусом лечение в государственных больницах. Оставить им выбор - "природным путем" вылечиться самостоятельно, либо обращаться в частные (платные) больницы.
Но вы же первый, если заболеете (тьфу, тьфу, тьфу!!!), при отказе госбольницы вас лечить начнете кричать, что нарушаются ваши права и обращаться в ЕСПЧ.
Додано: Суб 16 жов, 2021 11:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Читаю статьи о вакцинации, вот в одной из них: Вакцину не разрешено использовать людям, имеющим аллергию к какому-либо ее компоненту.
Как я могу узнать, есть ли у меня аллергия к компоненту? Вообще я аллергик, на кошачью шерсть сильная.
У подруги после Пфайзера был отек Квинке, спасали по скорой.
Додано: Суб 16 жов, 2021 11:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ні-ні, це я теж принципово не буду робити(липові документи)
Я противник цього(хабарництва)!
Пропитляти - це я мав на увазі, якщо можна буде таки виходити на роботу і ніхто мені не заборонить відкрити свій магазин/ніхто за це неоштрафує!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 16 жов, 2021 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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