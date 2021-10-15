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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 86
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
15
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 09:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Ехххххх, та дайте природі зробити природній відбір! )

Так це ж він і є. Коли антиваксам забороняють працювати і вони видихають з голоду. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 09:09

  Успіх написав:..........
і заходячи в магазин/інший заклад - одягайте ще противогаз про всяк випадок! :lol: :mrgreen:
.......

То, может, неваксов обязать носить противогаз. Постоянно. Изолирующий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:11

1. Кто сказал, что невакцинированные кого-то заражают? Они автоматически приравняны в больным?
2. Кто сказал, что "вакцинированные" (нужно уточнить период и количество уколов) не заражают?

Например, ярый "вакцинатор" Хотаб, - когда и сколько прививок сделал? Не является ли он на практике "антивакцинатором" в связи с истечением срока "индульгенции"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:в связи с истечением срока "индульгенции"?

Насколько помню, Hotab писал, что сделал вторую прививку в конце сентября этого года, т.ч. говорить о нем
Не является ли он на практике "антивакцинатором" в связи с истечением срока "индульгенции"

означает совершенно не знать о сроках действия "Ковидного сертификата", который составляет 1 год со дня второй прививки.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:33

За крок до перевороту думок!©

  Hotab написав:
  Успіх написав:Ехххххх, та дайте природі зробити природній відбір! )

Так це ж він і є. Коли антиваксам забороняють працювати і вони видихають з голоду.

А чого не від корони?))
Дайте неваксам природно виздихати від корони, а не від голоду! :lol:

п.с.
А, взагалі, дивні ви всі люди...
- думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! )))
Так хрін там! :mrgreen:
Всі посилають перечитати гілку(100500 сторінок :mrgreen: ) - або ще кудись посилають :mrgreen:
А це - тільки підсилює обурення "примусової вакцинації" і ще більше принципово хочеться пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію! :D
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 16 жов, 2021 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:2. Кто сказал, что "вакцинированные" (нужно уточнить период и количество уколов) не заражают?

Вам срочно надо вакцина хоть какая-нибудь , которая улучшает умственные способности.
Вы читаете одно, а видите другое.
Никто не говорил, что ваксы совсем не заражаются и не заражают. Прочитайте, в чем именно разница. Можно три раза читать. Но для памяти тоже что то надо вам. Раньше у вас с мышлением было лучше, даже грудь вся вон в орденах. Но деменция ..

  Вкладчик1234 написав:когда и сколько прививок сделал?

Две. Вторая три недели назад. Сейчас максимальный у̶г̶о̶л̶ ̶̶л̶и̶б̶и̶д̶о уровень защиты.


  Успіх написав:пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію!

Обязательно скажите как и когда пропетляли, получив липовую бумажку. Чтоб вас на кукан правосудия одеть. За подделку (и использование поддельных) документов.

  Успіх написав:- думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! )))


Нет-нет. Быстро и правду, без усилий - это платно. Если не готовы немного заплатить, то самостоятельно ищите. Я за 200 грн могу вам ответить на все вопросы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:59

Работодатель грозится уволить жену за невакцинацию. С понедельника уже в красной зоне и работать в торговом центре могут только вакцинированные. Работодатель говорит, что есть статья, по которой он может уволить работника без вакцинации. Ничего такого не нашел. Думаем, что делать. Предлагает ещё вариант написать заявления по собственному, а когда закончится красная зона, то оформит обратно.

Вот такие "права" у населения. Что говорить, если в остальном казалось бы цивилизованном мире происходит всё то же самое и без вакцинации ты ничего не можешь.
Востаннє редагувалось Striker в Суб 16 жов, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Дайте неваксам природно виздихати від корони, а не від голоду! :lol:

Самый простой способ выполнить ваше желание - запретить невакцинированным в случае подтвержденного заболевания коронавирусом лечение в государственных больницах. Оставить им выбор - "природным путем" вылечиться самостоятельно, либо обращаться в частные (платные) больницы.

Но вы же первый, если заболеете (тьфу, тьфу, тьфу!!!), при отказе госбольницы вас лечить начнете кричать, что нарушаются ваши права и обращаться в ЕСПЧ.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Читаю статьи о вакцинации, вот в одной из них: Вакцину не разрешено использовать людям, имеющим аллергию к какому-либо ее компоненту.

Как я могу узнать, есть ли у меня аллергия к компоненту? Вообще я аллергик, на кошачью шерсть сильная.
У подруги после Пфайзера был отек Квинке, спасали по скорой.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Обязательно скажите как и когда пропетляли, получив липовую бумажку. Чтоб вас на кукан правосудия одеть. За подделку (и использование поддельных) документов

Ні-ні, це я теж принципово не буду робити(липові документи)
Я противник цього(хабарництва)!

Пропитляти - це я мав на увазі, якщо можна буде таки виходити на роботу і ніхто мені не заборонить відкрити свій магазин/ніхто за це неоштрафує!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 16 жов, 2021 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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