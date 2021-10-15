Додано: Суб 16 жов, 2021 11:19

Striker написав: Работодатель грозится уволить жену за невакцинацию. С понедельника уже в красной зоне и работать в торговом центре могут только вакцинированные. Работодатель говорит, что есть статья, по которой он может уволить работника без вакцинации. Ничего такого не нашел. Думаем, что делать. Предлагает ещё вариант написать заявления по собственному, а когда закончится красная зона, то оформит обратно.



Вот такие "права" у населения. Что говорить, если в остальном казалось бы цивилизованном мире происходит всё то же самое и без вакцинации ты ничего не можешь. Работодатель грозится уволить жену за невакцинацию. С понедельника уже в красной зоне и работать в торговом центре могут только вакцинированные. Работодатель говорит, что есть статья, по которой он может уволить работника без вакцинации. Ничего такого не нашел. Думаем, что делать. Предлагает ещё вариант написать заявления по собственному, а когда закончится красная зона, то оформит обратно.Вот такие "права" у населения. Что говорить, если в остальном казалось бы цивилизованном мире происходит всё то же самое и без вакцинации ты ничего не можешь.

Чего ж вы все такие немощные и кроме ныть на сайте не обращаетесь в суд о своих правах бесценных. Выиграйте и мы наконец откроем двери любому с открытой формой туберкулёза учить ваших детей. Не стесняйтесь. Туберкулёза нет не потому что те кто вакцинированны не болеют, а потому что на 3 день после рождения ребенку делают БЦЖ без соплей что мы то не знаем а вдруг у ребенка аллергия на компоненты вакцины, не разрешено ни в общепите, ни в школах. А вот разрешим и заживём, способ передачи ковида и туберкулёза один и тот жебудет пол страны с тубиком и красота, ещё можно возмущаться а почему в другом мире нас видеть не хотят )))))