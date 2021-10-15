Striker написав:Работодатель грозится уволить жену за невакцинацию. С понедельника уже в красной зоне и работать в торговом центре могут только вакцинированные. Работодатель говорит, что есть статья, по которой он может уволить работника без вакцинации. Ничего такого не нашел. Думаем, что делать. Предлагает ещё вариант написать заявления по собственному, а когда закончится красная зона, то оформит обратно.
Вот такие "права" у населения. Что говорить, если в остальном казалось бы цивилизованном мире происходит всё то же самое и без вакцинации ты ничего не можешь.
Чего ж вы все такие немощные и кроме ныть на сайте не обращаетесь в суд о своих правах бесценных. Выиграйте и мы наконец откроем двери любому с открытой формой туберкулёза учить ваших детей. Не стесняйтесь. Туберкулёза нет не потому что те кто вакцинированны не болеют, а потому что на 3 день после рождения ребенку делают БЦЖ без соплей что мы то не знаем а вдруг у ребенка аллергия на компоненты вакцины, не разрешено ни в общепите, ни в школах. А вот разрешим и заживём, способ передачи ковида и туберкулёза один и тот же будет пол страны с тубиком и красота, ещё можно возмущаться а почему в другом мире нас видеть не хотят )))))
Striker написав: Во-вторых, не надо мне рассказывать про туберкулёз и сравнивать в Ковидом, потому что если человек здоров и без вакцины, то на каком основании человек должен принудительно вакцинироваться?
Квинтэссенция идеологии антиваксеров. Если они этого не понимают - любое обсуждение бесполезно.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 16 жов, 2021 11:35, всього редагувалось 2 разів.
Striker написав:Работодатель грозится уволить жену за невакцинацию. С понедельника уже в красной зоне и работать в торговом центре могут только вакцинированные. Работодатель говорит, что есть статья, по которой он может уволить работника без вакцинации. Ничего такого не нашел.
Я тоже. Но с оффсайта МОЗ:
Крім того, чинні обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів “зеленого” COVID-сертифікату.
Успіх написав:Дайте неваксам природно виздихати від корони, а не від голоду!
Самый простой способ выполнить ваше желание - запретить невакцинированным в случае подтвержденного заболевания коронавирусом лечение в государственных больницах. Оставить им выбор - "природным путем" вылечиться самостоятельно, либо обращаться в частные (платные) больницы.
Но вы же первый, если заболеете (тьфу, тьфу, тьфу!!!), при отказе госбольницы вас лечить начнете кричать, что нарушаются ваши права и обращаться в ЕСПЧ.
Бу-га-га, і ще раз га-га! В державних - безкоштовно????
Сестра знайомої - теж в державній "безкоштовній" лікарні, на днях, з ~ 60% враженими короною легенями, ВИМУШЕНА була заплатити за 2(два) уколи близько 200Кгрн!!! Карл!!! А ще, крім цих уколів, ще на різні речі їй прайс викатували....
То де і що БЕЗКОШТОВНО???!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 16 жов, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Чего ж вы все такие немощные и кроме ныть на сайте не обращаетесь в суд о своих правах бесценных. Выиграйте и мы наконец откроем двери любому с открытой формой туберкулёза учить ваших детей. Не стесняйтесь. Туберкулёза нет не потому что те кто вакцинированны не болеют, а потому что на 3 день после рождения ребенку делают БЦЖ без соплей что мы то не знаем а вдруг у ребенка аллергия на компоненты вакцины, не разрешено ни в общепите, ни в школах. А вот разрешим и заживём, способ передачи ковида и туберкулёза один и тот же будет пол страны с тубиком и красота, ещё можно возмущаться а почему в другом мире нас видеть не хотят )))))
Во-первых, убавьте свой хамский тон.
Во-вторых, не надо мне рассказывать про туберкулёз и сравнивать в Ковидом, потому что если человек здоров и без вакцины, то на каком основании человек должен принудительно вакцинироваться?
В-третьих, у жены пришли плохие анализы и при ослабленном иммунитете она должна ещё колоть ещё какую-то непонятную фигню себе в организм, чтобы ещё больше его ослабить?
А над вариантом подать в суд на работодателя я уже думаю, сейчас пытаемся узнать по какой же такой статье он собирается увольнять.
yanyura написав:Видимо работодатель вашей жены посчитал, что ему выгоднее уволить одного человека, чем закрывать весь торговый центр.
В данном случае работодатель арендует площадь в ТЦ, но из-за того, что работать человек не может, а налоги за него платить надо, он пытается как-то выкрутиться из положения и вынудить работника уволиться.
Успіх написав: Сестра знайомої - теж в державній "безкоштовній" лікарні, на днях, з ~ 60% враженими короною легенями, ВИМУШЕНА була заплатити за 2(два) уколи близько 200Кгрн!!! Карл!!! А ще, крім цих уколів, ще на різні речі їй прайс викатували....
А сколько вы и вам подобные платите ЕСВ? Гривен 200
Striker написав:Во-первых, убавьте свой хамский тон.
Во-вторых, не надо мне рассказывать про туберкулёз и сравнивать в Ковидом, потому что если человек здоров и без вакцины, то на каком основании человек должен принудительно вакцинироваться?
Да что Вы. Не надо почему? Туберкулёз и ковид имеют одинаковую передачу по воздуху. БЦЖ колят всем (ну совсем слабым детям которые неизвестно выживут ли, не колят пока не поставят их на ноги). Не должен вакцинироваться, должен каждые 3 дня сдавать ПЦР. Почему все об этом забывают?
Striker написав:В-третьих, у жены пришли плохие анализы и при ослабленном иммунитете она должна ещё колоть ещё какую-то непонятную фигню себе в организм, чтобы ещё больше его ослабить?
Кто сказал что у человека с открытой формой туберкулёза будут хорошие анализы? То ему всё можно ))) А как мы собственно победили туберкулёз, не вакциной ли для всех здоровых в том числе? )))
Striker написав:А над вариантом подать в суд на работодателя я уже думаю, сейчас пытаемся узнать по какой же такой статье он собирается увольнять.
yanyura написав:Видимо работодатель вашей жены посчитал, что ему выгоднее уволить одного человека, чем закрывать весь торговый центр.
В данном случае работодатель арендует площадь в ТЦ, но из-за того, что работать человек не может, а налоги за него платить надо, он пытается как-то выкрутиться из положения и вынудить работника уволиться.
Скорее всего недопуск по причине нет ПЦР, то прогул. Пару прогулов - увольнение