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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3944394539463947

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 86
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
15
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:55

  Успіх написав: Сестра знайомої - теж в державній "безкоштовній" лікарні, на днях, з ~ 60% враженими короною легенями, ВИМУШЕНА була заплатити за 2(два) уколи близько 200Кгрн!!!
Карл!!!
А ще, крім цих уколів, ще на різні речі їй прайс викатували....


Сто тысяч гривен за укол?)))
Ох уж эти львовяне-пипкомеры...
Если это поднимет вашу значимость в глазах знайомых, сообщите им в ответ с важным видом, что заплатили миллион за вакцинацию :!:
antey1969
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