Сто тысяч гривен за укол?)))
Ох уж эти львовяне-пипкомеры...
Если это поднимет вашу значимость в глазах знайомых, сообщите им в ответ с важным видом, что заплатили миллион за вакцинацию
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 жов, 2021 11:55
Сто тысяч гривен за укол?)))
Ох уж эти львовяне-пипкомеры...
Если это поднимет вашу значимость в глазах знайомых, сообщите им в ответ с важным видом, что заплатили миллион за вакцинацию
|