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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3944394539463947

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 86
Мені вже зробили щеплення
62%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
15
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:55

  Успіх написав: Сестра знайомої - теж в державній "безкоштовній" лікарні, на днях, з ~ 60% враженими короною легенями, ВИМУШЕНА була заплатити за 2(два) уколи близько 200Кгрн!!!
Карл!!!
А ще, крім цих уколів, ще на різні речі їй прайс викатували....


Сто тысяч гривен за укол?)))
Ох уж эти львовяне-пипкомеры...
Если это поднимет вашу значимость в глазах знайомых, сообщите им в ответ с важным видом, что заплатили миллион за вакцинацию :!:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:49

  Успіх написав:...........
- думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! )))
Так хрін там! :mrgreen:
Всі посилають перечитати гілку(100500 сторінок :mrgreen: ) - або ще кудись посилають :mrgreen:
А це - тільки підсилює обурення "примусової вакцинації" і ще більше принципово хочеться пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію! :D

Обурення у Вас було, а питань щось не побачив.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:56

  antey1969 написав:
  Успіх написав: Сестра знайомої - теж в державній "безкоштовній" лікарні, на днях, з ~ 60% враженими короною легенями, ВИМУШЕНА була заплатити за 2(два) уколи близько 200Кгрн!!!
Карл!!!
А ще, крім цих уколів, ще на різні речі їй прайс викатували....


Сто тысяч гривен за укол?)))
Ох уж эти львовяне-пипкомеры...
Если это поднимет вашу значимость в глазах знайомых, сообщите им в ответ с важным видом, что заплатили миллион за вакцинацию :!:

Ну, моїй знайомій мені немає сенсу брехати!

Але от через ваші слова - думаю запитаю про це в Гугля.
І от що мені видало зразу
****
Вчені знайшли нові ліки проти коронавірусу. Рятують важкохворих
---
Ліки з моноклональних (клонованих з однієї клітини) антитіл, яке робить американська компанія Regenoron, коштують приблизно від 1400 до 2800 доларів. Лікувати ними можна тільки тих, чий організм сам не виробив антитіла, які борються з коронавірусом.
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/ ... s-57499939

І то перше, що попалось....
А може і ще є якісь уколи... - а ви так зразу "єхиднічаєте"!
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:04

Ехххххх - "живи будєм - нє помрьом!")))))

  ЛАД написав:
  Успіх написав:...........
- думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! )))
Так хрін там! :mrgreen:
Всі посилають перечитати гілку(100500 сторінок :mrgreen: ) - або ще кудись посилають :mrgreen:
А це - тільки підсилює обурення "примусової вакцинації" і ще більше принципово хочеться пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію! :D

Обурення у Вас було, а питань щось не побачив.

Так, було обурення про "НЕдопуск до роботи"(ну і хрін з ним/подумаєш сім'я без хліба посидить - це ж наче "вибір" :mrgreen: )
А питання було два:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?

*********

2.
Чому я повинен вакцинуватись?
Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!
В чім проблема то???!
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:14

  Успіх написав:
  antey1969 написав:
  Успіх написав: Сестра знайомої - теж в державній "безкоштовній" лікарні, на днях, з ~ 60% враженими короною легенями, ВИМУШЕНА була заплатити за 2(два) уколи близько 200Кгрн!!!
Карл!!!
А ще, крім цих уколів, ще на різні речі їй прайс викатували....


Сто тысяч гривен за укол?)))
...

Ну, моїй знайомій мені немає сенсу брехати!

Але от через ваші слова - думаю запитаю про це в Гугля.
І от що мені видало зразу
****
Вчені знайшли нові ліки проти коронавірусу. Рятують важкохворих
...
І то перше, що попалось....
А може і ще є якісь уколи... - а ви так зразу "єхиднічаєте"!

Может проще было спросить у сестры знакомой название лекарства, чем искать неизвестно какое в Гугле?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:31

  Успіх написав:..........
Вчені знайшли нові ліки проти коронавірусу. Рятують важкохворих
---
Ліки з моноклональних (клонованих з однієї клітини) антитіл, яке робить американська компанія Regenoron, коштують приблизно від 1400 до 2800 доларів. Лікувати ними можна тільки тих, чий організм сам не виробив антитіла, які борються з коронавірусом.
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/ ... s-57499939

І то перше, що попалось....
А може і ще є якісь уколи... - а ви так зразу "єхиднічаєте"!

Простите, но такие лекарства бесплатно, действительно, не колют. Более того, исключительно по секрету скажу Вам, что их бесплатно не колют нигде в мире. И ещё более того, думаю, далеко не всякая медстраховка их обеспечивает. А та, которая обеспечивает, тоже не 5 копеек стоит.
А ещё удивительнее, что такое лекарство нашлось в государственной львовской больнице.
Кем и где работает "Сестра знайомої"?

P.s. Больше похоже на фейк.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:А питання було два

Вы пока несколько раз переспросили, пока выглядывали ответ , уже сколько времени зря потратили? А могли денег заработать, а я бы за 200 грн выложил вам на блюдечке ответы. Они есть выше, но у вас ведь нет времени искать. Я за вас найду, недорого.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:42

  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:...........
- думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь...
.........
Так, було обурення про "НЕдопуск до роботи"(ну і хрін з ним/подумаєш сім'я без хліба посидить - це ж наче "вибір" :mrgreen: )
А питання було два:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
*********
2.
Чому я повинен вакцинуватись?
.....

Не надо делать хорошую мину при плохой игре. Обурення у Вас було из-за требования вакцинироваться.
А на Ваши вопросы ответы были даже на последних 3-4 страницах.
Вы со Striker не один и тот же человек?
Вопросы больно похожие.
ЛАД
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