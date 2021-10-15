Успіх написав: Сестра знайомої - теж в державній "безкоштовній" лікарні, на днях, з ~ 60% враженими короною легенями, ВИМУШЕНА була заплатити за 2(два) уколи близько 200Кгрн!!! Карл!!! А ще, крім цих уколів, ще на різні речі їй прайс викатували....
Сто тысяч гривен за укол?))) Ох уж эти львовяне-пипкомеры... Если это поднимет вашу значимость в глазах знайомых, сообщите им в ответ с важным видом, что заплатили миллион за вакцинацию
Успіх написав:........... - думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! ))) Так хрін там! Всі посилають перечитати гілку(100500 сторінок ) - або ще кудись посилають А це - тільки підсилює обурення "примусової вакцинації" і ще більше принципово хочеться пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію!
Успіх написав: Сестра знайомої - теж в державній "безкоштовній" лікарні, на днях, з ~ 60% враженими короною легенями, ВИМУШЕНА була заплатити за 2(два) уколи близько 200Кгрн!!! Карл!!! А ще, крім цих уколів, ще на різні речі їй прайс викатували....
Сто тысяч гривен за укол?))) Ох уж эти львовяне-пипкомеры... Если это поднимет вашу значимость в глазах знайомых, сообщите им в ответ с важным видом, что заплатили миллион за вакцинацию
Ну, моїй знайомій мені немає сенсу брехати!
Але от через ваші слова - думаю запитаю про це в Гугля. І от що мені видало зразу **** Вчені знайшли нові ліки проти коронавірусу. Рятують важкохворих --- Ліки з моноклональних (клонованих з однієї клітини) антитіл, яке робить американська компанія Regenoron, коштують приблизно від 1400 до 2800 доларів. Лікувати ними можна тільки тих, чий організм сам не виробив антитіла, які борються з коронавірусом. https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/ ... s-57499939
І то перше, що попалось.... А може і ще є якісь уколи... - а ви так зразу "єхиднічаєте"!
Успіх написав:........... - думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! ))) Так хрін там! Всі посилають перечитати гілку(100500 сторінок ) - або ще кудись посилають А це - тільки підсилює обурення "примусової вакцинації" і ще більше принципово хочеться пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію!
Обурення у Вас було, а питань щось не побачив.
Так, було обурення про "НЕдопуск до роботи"(ну і хрін з ним/подумаєш сім'я без хліба посидить - це ж наче "вибір" ) А питання було два: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
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2. Чому я повинен вакцинуватись? Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою! В чім проблема то???!
Успіх написав: Сестра знайомої - теж в державній "безкоштовній" лікарні, на днях, з ~ 60% враженими короною легенями, ВИМУШЕНА була заплатити за 2(два) уколи близько 200Кгрн!!! Карл!!! А ще, крім цих уколів, ще на різні речі їй прайс викатували....
Сто тысяч гривен за укол?))) ...
Ну, моїй знайомій мені немає сенсу брехати!
Але от через ваші слова - думаю запитаю про це в Гугля. І от що мені видало зразу **** Вчені знайшли нові ліки проти коронавірусу. Рятують важкохворих ... І то перше, що попалось.... А може і ще є якісь уколи... - а ви так зразу "єхиднічаєте"!
Может проще было спросить у сестры знакомой название лекарства, чем искать неизвестно какое в Гугле?
Успіх написав:.......... Вчені знайшли нові ліки проти коронавірусу. Рятують важкохворих --- Ліки з моноклональних (клонованих з однієї клітини) антитіл, яке робить американська компанія Regenoron, коштують приблизно від 1400 до 2800 доларів. Лікувати ними можна тільки тих, чий організм сам не виробив антитіла, які борються з коронавірусом. https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/ ... s-57499939
І то перше, що попалось.... А може і ще є якісь уколи... - а ви так зразу "єхиднічаєте"!
Простите, но такие лекарства бесплатно, действительно, не колют. Более того, исключительно по секрету скажу Вам, что их бесплатно не колют нигде в мире. И ещё более того, думаю, далеко не всякая медстраховка их обеспечивает. А та, которая обеспечивает, тоже не 5 копеек стоит. А ещё удивительнее, что такое лекарство нашлось в государственной львовской больнице. Кем и где работает "Сестра знайомої"?
Вы пока несколько раз переспросили, пока выглядывали ответ , уже сколько времени зря потратили? А могли денег заработать, а я бы за 200 грн выложил вам на блюдечке ответы. Они есть выше, но у вас ведь нет времени искать. Я за вас найду, недорого.
Успіх написав:........... - думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... ......... Так, було обурення про "НЕдопуск до роботи"(ну і хрін з ним/подумаєш сім'я без хліба посидить - це ж наче "вибір" ) А питання було два: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так? ********* 2. Чому я повинен вакцинуватись? .....
Не надо делать хорошую мину при плохой игре. Обурення у Вас було из-за требования вакцинироваться. А на Ваши вопросы ответы были даже на последних 3-4 страницах. Вы со Striker не один и тот же человек? Вопросы больно похожие.