Додано: Суб 16 жов, 2021 13:04

ЛАД написав: Успіх написав: ...........

- думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! )))

Так хрін там!

Всі посилають перечитати гілку(100500 сторінок ) - або ще кудись посилають

А це - тільки підсилює обурення "примусової вакцинації" і ще більше принципово хочеться пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію! ...........- думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... і я, все зрозумівши і зваживши - побіг веселий/радісний вакцинуватись! )))Так хрін там!Всі посилають перечитати гілку(100500 сторінок) - або ще кудись посилаютьА це - тільки підсилює обурення "примусової вакцинації" і ще більше принципово хочеться пропитляти(якщо вдасться) цю вакцинацію!

Обурення у Вас було, а питань щось не побачив. Обурення у Вас було, а питань щось не побачив.

Так, було обурення про "НЕдопуск до роботи"(ну і хрін з ним/подумаєш сім'я без хліба посидить - це ж наче "вибір"А питання було два:1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?*********2.Чому я повинен вакцинуватись?Але ж, якщо що, то я в першу чергу ризикую СВОЇМ здоров'ям/життям! - а хто боїться до мене, чи в будь-який інший магазин/заклад заходити - то вакцинуйтесь і ходіть собі далі всюди гонорово/безпечно з високопіднятою головою!В чім проблема то???!