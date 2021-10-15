Додано: Суб 16 жов, 2021 14:43

Я бачу питання розумових здібностей вже підчистили...тому повернемось до табличок

1 Мені цікаво тут знаходитись бо

Тільки в суперечці народжується істина...

2 На жаль , справжніх суперечок тут малувато , тому й якихось висновків з цих суперечок ще менше...але менше не дорівнює нуль

Спробую перечислити висновки , до яких я прийшов під впливом тутешніх дебатів

а - середній вік смерті

б - мужчини помирають в 1,5 рази частіше від жінок( в розрізі ковіду)

в - навіть поголовно проведена вакцинація може привести до гіршого результату ніж вакцинація зі скрипом( Англія=2,5 летальних випадки на 1000, Україна 1,9 летальних випадків на 1000)

г - стратегія боротьби з ковідом...не привязана до кінцевого результату...наприклад Англія і Швеція обрали приблизно однакові стратегії і отримали різні кінцеві результати в розрізі смертей)

3 Пропоную розглянути наступний тип табличок

А що якщо розглядати не середній вік смерті..а середній вік живих...

При цьому розглянути в двох варіантах

Перший - до ковіду

Другий - станом на зараз

Алгоритм простий як двері

Є розбивка по віковим групам до ковіду- з неї отримуємо середній вік живих

Є розбивка померлих від ковіду...

Від першої віднімаємо другу і отримаємо середній вік після ковіду...

Різниця між (середній вік до ковіду мінус середній вік після ковіду)*кількість населення = втрати від ковіду у людино роках для цілої Держави...

Зновуж маючи Англію ,Францію,Німеччину і Україну з Румунією можна багато чого побачити...