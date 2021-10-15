RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3945394639473948>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:31

  Успіх написав:..........
Вчені знайшли нові ліки проти коронавірусу. Рятують важкохворих
---
Ліки з моноклональних (клонованих з однієї клітини) антитіл, яке робить американська компанія Regenoron, коштують приблизно від 1400 до 2800 доларів. Лікувати ними можна тільки тих, чий організм сам не виробив антитіла, які борються з коронавірусом.
https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/ ... s-57499939

І то перше, що попалось....
А може і ще є якісь уколи... - а ви так зразу "єхиднічаєте"!

Простите, но такие лекарства бесплатно, действительно, не колют. Более того, исключительно по секрету скажу Вам, что их бесплатно не колют нигде в мире. И ещё более того, думаю, далеко не всякая медстраховка их обеспечивает. А та, которая обеспечивает, тоже не 5 копеек стоит.
А ещё удивительнее, что такое лекарство нашлось в государственной львовской больнице.
Кем и где работает "Сестра знайомої"?

P.s. Больше похоже на фейк.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20003
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4878 раз.
Подякували: 4516 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:А питання було два

Вы пока несколько раз переспросили, пока выглядывали ответ , уже сколько времени зря потратили? А могли денег заработать, а я бы за 200 грн выложил вам на блюдечке ответы. Они есть выше, но у вас ведь нет времени искать. Я за вас найду, недорого.

З.Ы. В Херсоне, в пунктах вакцинации, очередь наблюдал человек под100. Явно там за полдня только можно попасть. А было все без очереди.
Вот что значит красная зона и ограничения. Сразу антиваксы становятся ваксами, как долярчик наш.


Из негативного. Ширка в Киеве (первая) отобразилась в Хелсими сразу. А вот вторая полученная в ТРЦ, так и не появилась спустя три недели. Пришлось заехать в больницу и за 5 минут она все внесла. Тут же Дия подтянула полноценный сертификат (2 дозы) ,а не кастрированный (1 доза).
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 жов, 2021 13:58, всього редагувалось 4 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 15.02.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:42

  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:...........
- думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь...
.........
Так, було обурення про "НЕдопуск до роботи"(ну і хрін з ним/подумаєш сім'я без хліба посидить - це ж наче "вибір" :mrgreen: )
А питання було два:
1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так?
*********
2.
Чому я повинен вакцинуватись?
.....

Не надо делать хорошую мину при плохой игре. Обурення у Вас було из-за требования вакцинироваться.
А на Ваши вопросы ответы были даже на последних 3-4 страницах.
Вы со Striker не один и тот же человек?
Вопросы больно похожие.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20003
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4878 раз.
Подякували: 4516 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:03

  Striker написав:
  stm написав:Чего ж вы все такие немощные и кроме ныть на сайте не обращаетесь в суд о своих правах бесценных. Выиграйте и мы наконец откроем двери любому с открытой формой туберкулёза учить ваших детей. Не стесняйтесь. Туберкулёза нет не потому что те кто вакцинированны не болеют, а потому что на 3 день после рождения ребенку делают БЦЖ без соплей что мы то не знаем а вдруг у ребенка аллергия на компоненты вакцины, не разрешено ни в общепите, ни в школах. А вот разрешим и заживём, способ передачи ковида и туберкулёза один и тот же ;) будет пол страны с тубиком и красота, ещё можно возмущаться а почему в другом мире нас видеть не хотят )))))

........
Во-вторых, не надо мне рассказывать про туберкулёз и сравнивать в Ковидом, потому что если человек здоров и без вакцины, то на каком основании человек должен принудительно вакцинироваться?

В-третьих, у жены пришли плохие анализы и при ослабленном иммунитете она должна ещё колоть ещё какую-то непонятную фигню себе в организм, чтобы ещё больше его ослабить?

А над вариантом подать в суд на работодателя я уже думаю, сейчас пытаемся узнать по какой же такой статье он собирается увольнять.
  yanyura написав:Видимо работодатель вашей жены посчитал, что ему выгоднее уволить одного человека, чем закрывать весь торговый центр.

В данном случае работодатель арендует площадь в ТЦ, но из-за того, что работать человек не может, а налоги за него платить надо, он пытается как-то выкрутиться из положения и вынудить работника уволиться.

Во-первых, почему "не надо мне рассказывать про туберкулёз"?
Во-вторых, на каком основании всем (здоровым!) детям ещё в роддоме делают БЦЖ и потом ещё ряд прививок?
В-третьих, Вы не в курсе, что прививки делают именно здоровым, чтобы они не заболели? Никакой дурак не будет делать прививку больному. Любую. Это категорически запрещено.
В-четвёртых, может, чем думать "над вариантом подать в суд на работодателя", проще поинтересоваться составом вакцин и сделать анализы на аллергическую реакцию Вашей жене. Это и проще и значительно быстрее. Суд может тянуться о-о-очень долго.
И, наконец, в-пятых. Работать Ваша жена может. Если сделает прививку. А вот работодатель, если не отстранит Вашу жену от работы, работать не сможет. Или будет платить приличные штрафы. Или Вы хотите, чтобы жена сидела дома, а работодатель платил ей зарплату? Да ещё желательно с доставкой на дом. На блюдечке с золотой каёмочкой.

Короче, вывод.
Если всё так, как Вы пишете - жена нездорова, у неё аллергия, то делайте то, что написано у меня в-четвёртых.
А если Вам просто поговорить, то, пожалуйста, на политмусорку. И не жалуйтесь как Успіх, что Вас куда-то посылают.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20003
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4878 раз.
Подякували: 4516 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:12

Re: Эпидемия коронавируса в жо... мира)))

  Hotab написав:уже сколько времени зря потратили? А могли денег заработать

Так ви ж маєте знати, що я можу одночасно тут писати і тим часом щось продати клієнтам ;) (правда, я пишу в проміжках між клієнтами) :D
  ЛАД написав:А на Ваши вопросы ответы были даже на последних 3-4 страницах

Так - так))
Звичайно краще вже другий день посилати в нанадцятий раз на... "останні 3-4 сторінки гілки", а не ЧІТКО дати КОНКРЕТНІ відповіді на прості-банальні 2 питання :D
Це ж, мабуть, "корона впаде з голови"(ой, корона - в сенсі корона/а не вірус.... ну Ви зрозуміли) :D
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 16 жов, 2021 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1708
З нами з: 18.03.21
Подякував: 50 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:17

  Успіх написав:
  Hotab написав:Обязательно скажите как и когда пропетляли, получив липовую бумажку. Чтоб вас на кукан правосудия одеть. За подделку (и использование поддельных) документов

Ні-ні, це я теж принципово не буду робити(липові документи)
Я противник цього(хабарництва)!

Пропитляти - це я мав на увазі, якщо можна буде таки виходити на роботу і ніхто мені не заборонить відкрити свій магазин/ніхто за це неоштрафує!

А может торговать "удалённо" ("на вынос") - повесить на двери номер телефона, и принимать-выдавать заказы.

В первом сезоне, когда позакрывали даже открытые продуктовые рынки, - так и делали
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15410
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8516 раз.
Подякували: 4113 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Успіх написав:
  yanyura написав:
  Успіх написав:Дайте неваксам природно виздихати від корони, а не від голоду!

Самый простой способ выполнить ваше желание - запретить невакцинированным в случае подтвержденного заболевания коронавирусом лечение в государственных больницах. Оставить им выбор - "природным путем" вылечиться самостоятельно, либо обращаться в частные (платные) больницы.

Но вы же первый, если заболеете (тьфу, тьфу, тьфу!!!), при отказе госбольницы вас лечить начнете кричать, что нарушаются ваши права и обращаться в ЕСПЧ.

Бу-га-га, і ще раз га-га! :mrgreen:
В державних - безкоштовно???? :shock:

Сестра знайомої - теж в державній "безкоштовній" лікарні, на днях, з ~ 60% враженими короною легенями, ВИМУШЕНА була заплатити за 2(два) уколи близько 200Кгрн!!!
Карл!!!
А ще, крім цих уколів, ще на різні речі їй прайс викатували....

То де і що БЕЗКОШТОВНО???! :shock:
Дурня і брехня. В Києві в приватеій клініці реанімація, потім окрема палата, з ліками, вийшло приблизно в 120кгрн за 10 днів. Які 200к за два уколи, тим паче, ніяких екпериментальних ліків в Україні в немає, тим паче в держклініках
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30165
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 7270 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:31

  Hella написав:Читаю статьи о вакцинации, вот в одной из них: Вакцину не разрешено использовать людям, имеющим аллергию к какому-либо ее компоненту.

Как я могу узнать, есть ли у меня аллергия к компоненту? Вообще я аллергик, на кошачью шерсть сильная.
У подруги после Пфайзера был отек Квинке, спасали по скорой.

Анализ на аллергию вполне стандартный.
Не знаю, в каком Вы городе, но во всех крупных городах есть лаборатории, которые такой анализ делают.
Возможно, там же знают, какие компоненты в вакцинах.
Ваша проблема решается при желании достаточно просто.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20003
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4878 раз.
Подякували: 4516 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:36

  Вкладчик1234 написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:Обязательно скажите как и когда пропетляли, получив липовую бумажку. Чтоб вас на кукан правосудия одеть. За подделку (и использование поддельных) документов

Ні-ні, це я теж принципово не буду робити(липові документи)
Я противник цього(хабарництва)!

Пропитляти - це я мав на увазі, якщо можна буде таки виходити на роботу і ніхто мені не заборонить відкрити свій магазин/ніхто за це неоштрафує!

А может торговать "удалённо" ("на вынос") - повесить на двери номер телефона, и принимать-выдавать заказы.

В первом сезоне, когда позакрывали даже открытые продуктовые рынки, - так и делали

Можно и "удалённо" ("на вынос").
А Вы не интересовались, на сколько при этом упали продажи?
Это была торговля для поддержки штанов. И то не очень.
Но работников при этом всё равно увольняли.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20003
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4878 раз.
Подякували: 4516 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:43

Я бачу питання розумових здібностей вже підчистили...тому повернемось до табличок
1 Мені цікаво тут знаходитись бо
Тільки в суперечці народжується істина...
2 На жаль , справжніх суперечок тут малувато , тому й якихось висновків з цих суперечок ще менше...але менше не дорівнює нуль
Спробую перечислити висновки , до яких я прийшов під впливом тутешніх дебатів
а - середній вік смерті
б - мужчини помирають в 1,5 рази частіше від жінок( в розрізі ковіду)
в - навіть поголовно проведена вакцинація може привести до гіршого результату ніж вакцинація зі скрипом( Англія=2,5 летальних випадки на 1000, Україна 1,9 летальних випадків на 1000)
г - стратегія боротьби з ковідом...не привязана до кінцевого результату...наприклад Англія і Швеція обрали приблизно однакові стратегії і отримали різні кінцеві результати в розрізі смертей)
3 Пропоную розглянути наступний тип табличок
А що якщо розглядати не середній вік смерті..а середній вік живих...
При цьому розглянути в двох варіантах
Перший - до ковіду
Другий - станом на зараз
Алгоритм простий як двері
Є розбивка по віковим групам до ковіду- з неї отримуємо середній вік живих
Є розбивка померлих від ковіду...
Від першої віднімаємо другу і отримаємо середній вік після ковіду...
Різниця між (середній вік до ковіду мінус середній вік після ковіду)*кількість населення = втрати від ковіду у людино роках для цілої Держави...
Зновуж маючи Англію ,Францію,Німеччину і Україну з Румунією можна багато чого побачити...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25149
З нами з: 15.01.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3945394639473948>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, Hotab, ЛАД і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7789 10344507
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 жов, 2021 09:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.