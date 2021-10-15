Успіх написав:.......... Вчені знайшли нові ліки проти коронавірусу. Рятують важкохворих --- Ліки з моноклональних (клонованих з однієї клітини) антитіл, яке робить американська компанія Regenoron, коштують приблизно від 1400 до 2800 доларів. Лікувати ними можна тільки тих, чий організм сам не виробив антитіла, які борються з коронавірусом. https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/ ... s-57499939
І то перше, що попалось.... А може і ще є якісь уколи... - а ви так зразу "єхиднічаєте"!
Простите, но такие лекарства бесплатно, действительно, не колют. Более того, исключительно по секрету скажу Вам, что их бесплатно не колют нигде в мире. И ещё более того, думаю, далеко не всякая медстраховка их обеспечивает. А та, которая обеспечивает, тоже не 5 копеек стоит. А ещё удивительнее, что такое лекарство нашлось в государственной львовской больнице. Кем и где работает "Сестра знайомої"?
Вы пока несколько раз переспросили, пока выглядывали ответ , уже сколько времени зря потратили? А могли денег заработать, а я бы за 200 грн выложил вам на блюдечке ответы. Они есть выше, но у вас ведь нет времени искать. Я за вас найду, недорого.
З.Ы. В Херсоне, в пунктах вакцинации, очередь наблюдал человек под100. Явно там за полдня только можно попасть. А было все без очереди. Вот что значит красная зона и ограничения. Сразу антиваксы становятся ваксами, как долярчик наш.
Из негативного. Ширка в Киеве (первая) отобразилась в Хелсими сразу. А вот вторая полученная в ТРЦ, так и не появилась спустя три недели. Пришлось заехать в больницу и за 5 минут она все внесла. Тут же Дия подтянула полноценный сертификат (2 дозы) ,а не кастрированный (1 доза).
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 жов, 2021 13:58, всього редагувалось 4 разів.
Успіх написав:........... - думав тут поставлю декілька питать, мені ЧІТКО на них дадуть відповідь... ......... Так, було обурення про "НЕдопуск до роботи"(ну і хрін з ним/подумаєш сім'я без хліба посидить - це ж наче "вибір" ) А питання було два: 1. Не можу збагнути/не вкладається мені в голові - "як так?" влітку було мінімум вакцинованих(а зараз - в рази їх більше) і влітку всюди у маршрутках була більшість БЕЗ масок(я маршрутками щодня їзджу/знаю що кажу) - а вже з початку осені почали знову всі в масках їздити в маршрутках(рідко хто без маски) - то як так вийшло, що при таких умовах - влітку було до 1К хворих на ковід, а зараз 12К+???! Ну от як так? ********* 2. Чому я повинен вакцинуватись? .....
Не надо делать хорошую мину при плохой игре. Обурення у Вас було из-за требования вакцинироваться. А на Ваши вопросы ответы были даже на последних 3-4 страницах. Вы со Striker не один и тот же человек? Вопросы больно похожие.
stm написав:Чего ж вы все такие немощные и кроме ныть на сайте не обращаетесь в суд о своих правах бесценных. Выиграйте и мы наконец откроем двери любому с открытой формой туберкулёза учить ваших детей. Не стесняйтесь. Туберкулёза нет не потому что те кто вакцинированны не болеют, а потому что на 3 день после рождения ребенку делают БЦЖ без соплей что мы то не знаем а вдруг у ребенка аллергия на компоненты вакцины, не разрешено ни в общепите, ни в школах. А вот разрешим и заживём, способ передачи ковида и туберкулёза один и тот же будет пол страны с тубиком и красота, ещё можно возмущаться а почему в другом мире нас видеть не хотят )))))
........ Во-вторых, не надо мне рассказывать про туберкулёз и сравнивать в Ковидом, потому что если человек здоров и без вакцины, то на каком основании человек должен принудительно вакцинироваться?
В-третьих, у жены пришли плохие анализы и при ослабленном иммунитете она должна ещё колоть ещё какую-то непонятную фигню себе в организм, чтобы ещё больше его ослабить?
А над вариантом подать в суд на работодателя я уже думаю, сейчас пытаемся узнать по какой же такой статье он собирается увольнять.
yanyura написав:Видимо работодатель вашей жены посчитал, что ему выгоднее уволить одного человека, чем закрывать весь торговый центр.
В данном случае работодатель арендует площадь в ТЦ, но из-за того, что работать человек не может, а налоги за него платить надо, он пытается как-то выкрутиться из положения и вынудить работника уволиться.
Во-первых, почему "не надо мне рассказывать про туберкулёз"? Во-вторых, на каком основании всем (здоровым!) детям ещё в роддоме делают БЦЖ и потом ещё ряд прививок? В-третьих, Вы не в курсе, что прививки делают именно здоровым, чтобы они не заболели? Никакой дурак не будет делать прививку больному. Любую. Это категорически запрещено. В-четвёртых, может, чем думать "над вариантом подать в суд на работодателя", проще поинтересоваться составом вакцин и сделать анализы на аллергическую реакцию Вашей жене. Это и проще и значительно быстрее. Суд может тянуться о-о-очень долго. И, наконец, в-пятых. Работать Ваша жена может. Если сделает прививку. А вот работодатель, если не отстранит Вашу жену от работы, работать не сможет. Или будет платить приличные штрафы. Или Вы хотите, чтобы жена сидела дома, а работодатель платил ей зарплату? Да ещё желательно с доставкой на дом. На блюдечке с золотой каёмочкой.
Короче, вывод. Если всё так, как Вы пишете - жена нездорова, у неё аллергия, то делайте то, что написано у меня в-четвёртых. А если Вам просто поговорить, то, пожалуйста, на политмусорку. И не жалуйтесь как Успіх, что Вас куда-то посылают.
Hotab написав:уже сколько времени зря потратили? А могли денег заработать
Так ви ж маєте знати, що я можу одночасно тут писати і тим часом щось продати клієнтам (правда, я пишу в проміжках між клієнтами)
ЛАД написав:А на Ваши вопросы ответы были даже на последних 3-4 страницах
Так - так)) Звичайно краще вже другий день посилати в нанадцятий раз на... "останні 3-4 сторінки гілки", а не ЧІТКО дати КОНКРЕТНІ відповіді на прості-банальні 2 питання Це ж, мабуть, "корона впаде з голови"(ой, корона - в сенсі корона/а не вірус.... ну Ви зрозуміли)
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 16 жов, 2021 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Дайте неваксам природно виздихати від корони, а не від голоду!
Самый простой способ выполнить ваше желание - запретить невакцинированным в случае подтвержденного заболевания коронавирусом лечение в государственных больницах. Оставить им выбор - "природным путем" вылечиться самостоятельно, либо обращаться в частные (платные) больницы.
Но вы же первый, если заболеете (тьфу, тьфу, тьфу!!!), при отказе госбольницы вас лечить начнете кричать, что нарушаются ваши права и обращаться в ЕСПЧ.
Бу-га-га, і ще раз га-га! В державних - безкоштовно????
Сестра знайомої - теж в державній "безкоштовній" лікарні, на днях, з ~ 60% враженими короною легенями, ВИМУШЕНА була заплатити за 2(два) уколи близько 200Кгрн!!! Карл!!! А ще, крім цих уколів, ще на різні речі їй прайс викатували....
То де і що БЕЗКОШТОВНО???!
Дурня і брехня. В Києві в приватеій клініці реанімація, потім окрема палата, з ліками, вийшло приблизно в 120кгрн за 10 днів. Які 200к за два уколи, тим паче, ніяких екпериментальних ліків в Україні в немає, тим паче в держклініках
Hella написав:Читаю статьи о вакцинации, вот в одной из них: Вакцину не разрешено использовать людям, имеющим аллергию к какому-либо ее компоненту.
Как я могу узнать, есть ли у меня аллергия к компоненту? Вообще я аллергик, на кошачью шерсть сильная. У подруги после Пфайзера был отек Квинке, спасали по скорой.
Анализ на аллергию вполне стандартный. Не знаю, в каком Вы городе, но во всех крупных городах есть лаборатории, которые такой анализ делают. Возможно, там же знают, какие компоненты в вакцинах. Ваша проблема решается при желании достаточно просто.
Я бачу питання розумових здібностей вже підчистили...тому повернемось до табличок 1 Мені цікаво тут знаходитись бо Тільки в суперечці народжується істина... 2 На жаль , справжніх суперечок тут малувато , тому й якихось висновків з цих суперечок ще менше...але менше не дорівнює нуль Спробую перечислити висновки , до яких я прийшов під впливом тутешніх дебатів а - середній вік смерті б - мужчини помирають в 1,5 рази частіше від жінок( в розрізі ковіду) в - навіть поголовно проведена вакцинація може привести до гіршого результату ніж вакцинація зі скрипом( Англія=2,5 летальних випадки на 1000, Україна 1,9 летальних випадків на 1000) г - стратегія боротьби з ковідом...не привязана до кінцевого результату...наприклад Англія і Швеція обрали приблизно однакові стратегії і отримали різні кінцеві результати в розрізі смертей) 3 Пропоную розглянути наступний тип табличок А що якщо розглядати не середній вік смерті..а середній вік живих... При цьому розглянути в двох варіантах Перший - до ковіду Другий - станом на зараз Алгоритм простий як двері Є розбивка по віковим групам до ковіду- з неї отримуємо середній вік живих Є розбивка померлих від ковіду... Від першої віднімаємо другу і отримаємо середній вік після ковіду... Різниця між (середній вік до ковіду мінус середній вік після ковіду)*кількість населення = втрати від ковіду у людино роках для цілої Держави... Зновуж маючи Англію ,Францію,Німеччину і Україну з Румунією можна багато чого побачити...