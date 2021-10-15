Hotab написав:уже сколько времени зря потратили? А могли денег заработать
Так ви ж маєте знати, що я можу одночасно тут писати і тим часом щось продати клієнтам (правда, я пишу в проміжках між клієнтами)
ЛАД написав:А на Ваши вопросы ответы были даже на последних 3-4 страницах
Так - так)) Звичайно краще вже другий день посилати в нанадцятий раз на... "останні 3-4 сторінки гілки", а не ЧІТКО дати КОНКРЕТНІ відповіді на прості-банальні 2 питання Це ж, мабуть, "корона впаде з голови"(ой, корона - в сенсі корона/а не вірус.... ну Ви зрозуміли)
Я "ЧІТКО" давал "КОНКРЕТНІ відповіді" "нанадцять разів". Уже надоело. Мне не так много лет осталось, чтобы по 200 раз объяснять элементарные вещи. Вам своего времени жалко? Мне тоже. Если Вам так жалко потратить своё время на поиски ответов на интересующие Вас вопросы, быстрее соглашайтесь на предложение Hotab"а. Потому что я возьму дороже.
P.s. И скажите спасибо, что Вас "посилають в нанадцятий раз на... "останні 3-4 сторінки гілки", а не гораздо дальше. Вы пришли через 1,5 года эпидемии и ленитесь прочитать несколько страниц. + выдаёте какие-то фейки. "Распятых мальчиков" ещё нет? stm ответила на Ваш второй вопрос сегодня. Вы не поняли?
budivelnik написав:б - мужчини помирають в 1,5 рази частіше від жінок( в розрізі ковіду)
Не висновок, а спостереження. Що воно нам дає?? Воно може мати зовсім іншу причину, ніж вам здається. Я бачу причину цьому таку: Десь починаючи з 25..30 років чоловіки аналогічного з жінками віку мають (в загальній масі) гірше здоров'я. Тому чоловіча группа має більшу кількість хворих і "зношених". Незважаючи на те, що їх самих в популяції менше. А так як помирають старіші та хворіші, то маємо такий результат. Ніякої користі він нам не дає. РФ довела,що можна все одно мати мало чоловіків в популяції, але дуже багато смертей.
budivelnik написав:в - навіть поголовно проведена вакцинація може привести до гіршого результату ніж вакцинація зі скрипом( Англія=2,5 летальних випадки на 1000, Україна 1,9 летальних випадків на 1000)
Це найбільша та найфатальніша ваша помилка.
Коректно порівнювати Англію до , і Англію після. В розрізі : одна і та ж группа (60+ наприклад) як помирають там вакси і невакси. Різні країни з різною мобільністю,з різним кліматом і соціальними звичками порівнювати в сенсі ефективності вакцинації - не доцільно та немудро.
ЛАД 1 Я не користуюсь джерелами,які офіційно відрізала Україна...., мені достатньо джерел з Європи , США 2 Мене не цікавлять речі,які треба сприймати на віру....І цікавлять речі,які можна розглянути не під тими кутами зору що пропонує пропаганда....
Висновок самі зробите? Мої ж висновки наступні 1 В розвинутих країнах , летальність від короновірусу буде становити 2,5-3 особи на 1000 населення 2 В Україні , летальність буде становити 2-2,5 особи... 3 Різниця в 0,5 особи пояснюється тим , що в нас цих 0,5 померли не доживши до епідемії від інших хвороб.
ПС Лікування не робить людину ні здоровшою ні довговічнішою Там де погана медицина не може покращити якусь відносно примітивну хворобу і людина вмирає швидше В розвинутих країнах є більше можливостей врятувати від одної хвороби, автоматично погіршивши інші системи функціонування організму...тому живуть в Європі довше...але мають при цьому більше пошкоджених органів(хоча ці пошкодження і не критичні при нормальній епідобстановці, але ці пошкодження є тригерами які збільшують летальність навіть від різновиду грипу під назвою ковід)
Сегодня ночью уже давал цитату. Но до некоторых, возможно, с первого раза не доходит, поэтому повторю:
Из "новых ковидников" 718 не были привиты ни разу, 152 человека вакцинировались или переболели "ковидом" более полугода назад, 100 являлись полностью привитыми, т. е. либо прошли полный цикл вакцинации в последние 6 месяцев, либо сделали третью (бустерную) прививку.
https://www.9tv.co.il/item/35238 Это к утверждениям, что вакцинированные болеют так же часто, как и невакцинированные. Это при том, что в Израиле вакцинировано большинство населения. Точнее 64,80% двумя дозами + 5,73% одной.
Информация из Александровской больницы: 1) Загруженность почти полная. Большая часть из оставшихся мест зарезервированы под ВИП. 2) Возрастной состав примерно такой же, как и весной. Ковид помолодел незначительно, если брать в расчет именно тяжелых. 3) Состояние поступающих значительно хуже, чем весной. Легкие зачастую просто в хлам. 4) Очень тягостная обстановка. Пару дней назад из реанимации вывезли в морг за суточную смену сразу семнадцать. Такого не припомнят ни прошлой осенью, ни весной