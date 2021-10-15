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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3945394639473948 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Суб 16 жов, 2021 14:58 Успіх написав: Hotab написав: уже сколько времени зря потратили? А могли денег заработать уже сколько времени зря потратили? А могли денег заработать

Так ви ж маєте знати, що я можу одночасно тут писати і тим часом щось продати клієнтам (правда, я пишу в проміжках між клієнтами)

ЛАД написав: А на Ваши вопросы ответы были даже на последних 3-4 страницах А на Ваши вопросы ответы были даже на последних 3-4 страницах

Так - так))

Звичайно краще вже другий день посилати в нанадцятий раз на... "останні 3-4 сторінки гілки", а не ЧІТКО дати КОНКРЕТНІ відповіді на прості-банальні 2 питання

Це ж, мабуть, "корона впаде з голови"(ой, корона - в сенсі корона/а не вірус.... ну Ви зрозуміли) Так ви ж маєте знати, що я можу одночасно тут писати і тим часом щось продати клієнтам(правда, я пишу в проміжках між клієнтами)Так - так))Звичайно краще вже другий день посилати в нанадцятий раз на... "останні 3-4 сторінки гілки", а не ЧІТКО дати КОНКРЕТНІ відповіді на прості-банальні 2 питанняЦе ж, мабуть, "корона впаде з голови"(ой, корона - в сенсі корона/а не вірус.... ну Ви зрозуміли)

Я "ЧІТКО" давал "КОНКРЕТНІ відповіді" "нанадцять разів". Уже надоело. Мне не так много лет осталось, чтобы по 200 раз объяснять элементарные вещи.

Вам своего времени жалко? Мне тоже.

Если Вам так жалко потратить своё время на поиски ответов на интересующие Вас вопросы, быстрее соглашайтесь на предложение Hotab"а. Потому что я возьму дороже.



P.s. И скажите спасибо, что Вас "посилають в нанадцятий раз на... "останні 3-4 сторінки гілки", а не гораздо дальше. Вы пришли через 1,5 года эпидемии и ленитесь прочитать несколько страниц. + выдаёте какие-то фейки. "Распятых мальчиков" ещё нет? stm ответила на Ваш второй вопрос сегодня . Вы не поняли? Я "ЧІТКО" давал "КОНКРЕТНІ відповіді" "нанадцять разів". Уже надоело. Мне не так много лет осталось, чтобы по 200 раз объяснять элементарные вещи.Вам своего времени жалко? Мне тоже.Если Вам так жалко потратить своё время на поиски ответов на интересующие Вас вопросы, быстрее соглашайтесь на предложение"а. Потому что я возьму дороже.P.s. И скажите спасибо, что Вас "посилають в нанадцятий раз на... "останні 3-4 сторінки гілки", а не гораздо дальше. Вы пришли через 1,5 года эпидемии и ленитесь прочитать несколько страниц. + выдаёте какие-то фейки. "Распятых мальчиков" ещё нет?ответила на Ваш второй вопрос. Вы не поняли? ЛАД 2 Повідомлень: 20003 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4878 раз. Подякували: 4516 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 14:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: б - мужчини помирають в 1,5 рази частіше від жінок( в розрізі ковіду) б - мужчини помирають в 1,5 рази частіше від жінок( в розрізі ковіду)



Не висновок, а спостереження.

Що воно нам дає?? Воно може мати зовсім іншу причину, ніж вам здається. Я бачу причину цьому таку:

Десь починаючи з 25..30 років чоловіки аналогічного з жінками віку мають (в загальній масі) гірше здоров'я. Тому чоловіча группа має більшу кількість хворих і "зношених". Незважаючи на те, що їх самих в популяції менше. А так як помирають старіші та хворіші, то маємо такий результат.

Ніякої користі він нам не дає. РФ довела,що можна все одно мати мало чоловіків в популяції, але дуже багато смертей.



budivelnik написав: в - навіть поголовно проведена вакцинація може привести до гіршого результату ніж вакцинація зі скрипом( Англія=2,5 летальних випадки на 1000, Україна 1,9 летальних випадків на 1000) в - навіть поголовно проведена вакцинація може привести до гіршого результату ніж вакцинація зі скрипом( Англія=2,5 летальних випадки на 1000, Україна 1,9 летальних випадків на 1000)



Це найбільша та найфатальніша ваша помилка.



Коректно порівнювати Англію до , і Англію після. В розрізі : одна і та ж группа (60+ наприклад) як помирають там вакси і невакси.

Різні країни з різною мобільністю,з різним кліматом і соціальними звичками порівнювати в сенсі ефективності вакцинації - не доцільно та немудро. Не висновок, а спостереження.Що воно нам дає?? Воно може мати зовсім іншу причину, ніж вам здається. Я бачу причину цьому таку:Десь починаючи з 25..30 років чоловіки аналогічного з жінками віку мають (в загальній масі) гірше здоров'я. Тому чоловіча группа має більшу кількість хворих і "зношених". Незважаючи на те, що їх самих в популяції менше. А так як помирають старіші та хворіші, то маємо такий результат.Ніякої користі він нам не дає. РФ довела,що можна все одно мати мало чоловіків в популяції, але дуже багато смертей.Це найбільша та найфатальніша ваша помилка.Коректно порівнювати Англію до , і Англію після. В розрізі : одна і та ж группа (60+ наприклад) як помирають там вакси і невакси.Різні країни з різною мобільністю,з різним кліматом і соціальними звичками порівнювати в сенсі ефективності вакцинації - не доцільно та немудро. Hotab

Повідомлень: 5047 З нами з: 15.02.09 Подякував: 252 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 15:04 budivelnik

Пропоную почитать интервью Анчи Барановой. Сегодня ночью давал ссылку. Для Вас повторю - https://m.lenta.ru/articles/2021/10/15/mifvak/ .

Может, хоть из него поймёте ошибочность своих выводов.



P.s. Это же рекомендую Успіху и остальным антиваксам. Хотя вряд ли поможет. Пропоную почитать интервью Анчи Барановой. Сегодня ночью давал ссылку. Для Вас повторю -Может, хоть из него поймёте ошибочность своих выводов.P.s. Это же рекомендуюи остальным антиваксам. Хотя вряд ли поможет. ЛАД 2 Повідомлень: 20003 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4878 раз. Подякували: 4516 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 15:15 ЛАД

1 Я не користуюсь джерелами,які офіційно відрізала Україна...., мені достатньо джерел з Європи , США

2 Мене не цікавлять речі,які треба сприймати на віру....І цікавлять речі,які можна розглянути не під тими кутами зору що пропонує пропаганда....



Висновок самі зробите?

Мої ж висновки наступні

1 В розвинутих країнах , летальність від короновірусу буде становити 2,5-3 особи на 1000 населення

2 В Україні , летальність буде становити 2-2,5 особи...

3 Різниця в 0,5 особи пояснюється тим , що в нас цих 0,5 померли не доживши до епідемії від інших хвороб.



ПС

Лікування не робить людину ні здоровшою ні довговічнішою

Там де погана медицина не може покращити якусь відносно примітивну хворобу і людина вмирає швидше

В розвинутих країнах є більше можливостей врятувати від одної хвороби, автоматично погіршивши інші системи функціонування організму...тому живуть в Європі довше...але мають при цьому більше пошкоджених органів(хоча ці пошкодження і не критичні при нормальній епідобстановці, але ці пошкодження є тригерами які збільшують летальність навіть від різновиду грипу під назвою ковід) budivelnik

Повідомлень: 25149 З нами з: 15.01.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 2756 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 15:23

Из "новых ковидников" 718 не были привиты ни разу, 152 человека вакцинировались или переболели "ковидом" более полугода назад, 100 являлись полностью привитыми, т. е. либо прошли полный цикл вакцинации в последние 6 месяцев, либо сделали третью (бустерную) прививку.

https://www.9tv.co.il/item/35238

Это к утверждениям, что вакцинированные болеют так же часто, как и невакцинированные.

Это при том, что в Израиле вакцинировано большинство населения. Точнее 64,80% двумя дозами + 5,73% одной. Сегодня ночью уже давал цитату. Но до некоторых, возможно, с первого раза не доходит, поэтому повторю:Это к утверждениям, что вакцинированные болеют так же часто, как и невакцинированные.Это при том, что в Израиле вакцинировано большинство населения. Точнее 64,80% двумя дозами + 5,73% одной. ЛАД 2 Повідомлень: 20003 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4878 раз. Подякували: 4516 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 15:24 Информация из Александровской больницы:

1) Загруженность почти полная. Большая часть из оставшихся мест зарезервированы под ВИП.

2) Возрастной состав примерно такой же, как и весной. Ковид помолодел незначительно, если брать в расчет именно тяжелых.

3) Состояние поступающих значительно хуже, чем весной. Легкие зачастую просто в хлам.

4) Очень тягостная обстановка. Пару дней назад из реанимации вывезли в морг за суточную смену сразу семнадцать. Такого не припомнят ни прошлой осенью, ни весной antey1969 1

Повідомлень: 10866 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1425 раз. Подякували: 3167 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3945394639473948 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Суб 16 жов, 2021 09:57