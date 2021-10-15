Hotab написав:уже сколько времени зря потратили? А могли денег заработать
Так ви ж маєте знати, що я можу одночасно тут писати і тим часом щось продати клієнтам (правда, я пишу в проміжках між клієнтами)
ЛАД написав:А на Ваши вопросы ответы были даже на последних 3-4 страницах
Так - так)) Звичайно краще вже другий день посилати в нанадцятий раз на... "останні 3-4 сторінки гілки", а не ЧІТКО дати КОНКРЕТНІ відповіді на прості-банальні 2 питання Це ж, мабуть, "корона впаде з голови"(ой, корона - в сенсі корона/а не вірус.... ну Ви зрозуміли)
Я "ЧІТКО" давал "КОНКРЕТНІ відповіді" "нанадцять разів". Уже надоело. Мне не так много лет осталось, чтобы по 200 раз объяснять элементарные вещи. Вам своего времени жалко? Мне тоже. Если Вам так жалко потратить своё время на поиски ответов на интересующие Вас вопросы, быстрее соглашайтесь на предложение Hotab"а. Потому что я возьму дороже.
P.s. И скажите спасибо, что Вас "посилають в нанадцятий раз на... "останні 3-4 сторінки гілки", а не гораздо дальше. Вы пришли через 1,5 года эпидемии и ленитесь прочитать несколько страниц. + выдаёте какие-то фейки. "Распятых мальчиков" ещё нет? stm ответила на Ваш второй вопрос сегодня. Вы не поняли?
budivelnik написав:б - мужчини помирають в 1,5 рази частіше від жінок( в розрізі ковіду)
Не висновок, а спостереження. Що воно нам дає?? Воно може мати зовсім іншу причину, ніж вам здається. Я бачу причину цьому таку: Десь починаючи з 25..30 років чоловіки аналогічного з жінками віку мають (в загальній масі) гірше здоров'я. Тому чоловіча группа має більшу кількість хворих і "зношених". Незважаючи на те, що їх самих в популяції менше. А так як помирають старіші та хворіші, то маємо такий результат. Ніякої користі він нам не дає. РФ довела,що можна все одно мати мало чоловіків в популяції, але дуже багато смертей.
budivelnik написав:в - навіть поголовно проведена вакцинація може привести до гіршого результату ніж вакцинація зі скрипом( Англія=2,5 летальних випадки на 1000, Україна 1,9 летальних випадків на 1000)
Це найбільша та найфатальніша ваша помилка.
Коректно порівнювати Англію до , і Англію після. В розрізі : одна і та ж группа (60+ наприклад) як помирають там вакси і невакси. Різні країни з різною мобільністю,з різним кліматом і соціальними звичками порівнювати в сенсі ефективності вакцинації - не доцільно та немудро.
ЛАД 1 Я не користуюсь джерелами,які офіційно відрізала Україна...., мені достатньо джерел з Європи , США 2 Мене не цікавлять речі,які треба сприймати на віру....І цікавлять речі,які можна розглянути не під тими кутами зору що пропонує пропаганда....
Висновок самі зробите? Мої ж висновки наступні 1 В розвинутих країнах , летальність від короновірусу буде становити 2,5-3 особи на 1000 населення 2 В Україні , летальність буде становити 2-2,5 особи... 3 Різниця в 0,5 особи пояснюється тим , що в нас цих 0,5 померли не доживши до епідемії від інших хвороб.
ПС Лікування не робить людину ні здоровшою ні довговічнішою Там де погана медицина не може покращити якусь відносно примітивну хворобу і людина вмирає швидше В розвинутих країнах є більше можливостей врятувати від одної хвороби, автоматично погіршивши інші системи функціонування організму...тому живуть в Європі довше...але мають при цьому більше пошкоджених органів(хоча ці пошкодження і не критичні при нормальній епідобстановці, але ці пошкодження є тригерами які збільшують летальність навіть від різновиду грипу під назвою ковід)
Сегодня ночью уже давал цитату. Но до некоторых, возможно, с первого раза не доходит, поэтому повторю:
Из "новых ковидников" 718 не были привиты ни разу, 152 человека вакцинировались или переболели "ковидом" более полугода назад, 100 являлись полностью привитыми, т. е. либо прошли полный цикл вакцинации в последние 6 месяцев, либо сделали третью (бустерную) прививку.
https://www.9tv.co.il/item/35238 Это к утверждениям, что вакцинированные болеют так же часто, как и невакцинированные. Это при том, что в Израиле вакцинировано большинство населения. Точнее 64,80% двумя дозами + 5,73% одной.
Информация из Александровской больницы: 1) Загруженность почти полная. Большая часть из оставшихся мест зарезервированы под ВИП. 2) Возрастной состав примерно такой же, как и весной. Ковид помолодел незначительно, если брать в расчет именно тяжелых. 3) Состояние поступающих значительно хуже, чем весной. Легкие зачастую просто в хлам. 4) Очень тягостная обстановка. Пару дней назад из реанимации вывезли в морг за суточную смену сразу семнадцать. Такого не припомнят ни прошлой осенью, ни весной
Тут окремо потрібно пояснити читачам (будівельнику нема сенсу пояснювати,він розуміти не хоче) помилку нашого математика.
Математик часто або натякає,або відкрито заявляє, що якщо середній вік померлих (СВП) близький до середньої тривалості життя (СТЖ) Україні, то ці надлишкові смерті не мають, або майже не мають впливу на на СТЖ.
Для простого і зрозумілого пояснення я створив модель. Є 10 учасників забігу. Всі разом мають пробігти 100 км, в середньому по 10 км на учасника. Середня дистанція - це СТЖ . Флер має пробігти 2 км, а Хотаб 18 км, Будівельник має пробігти 4 км,а Яма 16 км Вкладчик має пробігти 6 км, а STM 14 км Лад маємо пробігти 8 км, а Детройт 12 км. Ще два учасника , це Ромасик та Зрадио мають пробігти по 10 км. Середня 10 км на одного.
Але все сталося не так,як мало. Учасники почали п̶о̶м̶и̶р̶а̶т̶и̶ ̶в̶і̶д̶ ̶к̶о̶в̶і̶д̶ ламати ноги на дистанції, не добігши.
Хотаб зламав ногу на 10-му км, Яма на 13-му, Лад на 7-му. В середньому ми втрьох поламались на 10му км (10+13+7)/3=10. І начебто нічого страшного, ми троє виконали "середню 10км" і з точки зору будівельника наш раптовий ноголам ніяк на на що не вплинув. Проте це не так. Хотаб не добіг 8 км,Яма 3 км,а Лад 1 км. Разом ми не добігли 12 км. На 10 учасників ми погіршили середню з 10км до 8.8км , падіння склало 1.2км. Саме так працює Ковід на зменшення середньої тривалості. Незалежно від того, в якому віці помирають ковідники. Вони всі зменшують СТЖ. Лише тому, що це надлишкові смерті.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 жов, 2021 15:30, всього редагувалось 2 разів.
Тут окремо потрібно пояснити читачам (будівельнику нема сенсу пояснювати,він розуміти не хоче) помилку нашого математика.
Математик часто або натякає,або відкрито заявляє, що якщо середній вік померлих (СВП) близький до середньої тривалості життя (СТЖ) Україні, то ці надлишкові смерті не мають, або майже не мають впливу на на СТЖ.
Для простого і зрозумілого пояснення я створив модель. Є 10 учасників забігу. Всі разом мають пробігти 100 км, в середньому по 10 км на учасника. Середня дистанція - це СТЖ . ......
вікова група __ Англія __ Україна 0-9 ____________ 105 _____ 106 10-19 __________ 105 _____ 106 20-29 __________ 104 _____ 106 30-39 __________ 99 ______ 102 40-49 __________ 98 _______ 95 50-59 __________ 97 _______ 84 60-69 __________ 95 _______ 68 70-79 __________ 90 _______ 51 80-89 __________ 73 _______ 38 90+ ____________ 46 _______ 36 З таблички наочно видно 1 В Україні народжується більше хлопчиків ( у відношенню до дівчаток) ніж в Англії 2 До 40 років в Україні кількість мужчин більша ніж кількість жінок..але групу до 40 років - ковід практично обходить 3 У групі 60+ кількість мужчин в Україні в 1,5 рази менша ніж в Англії( пропорційно до жінок) , але саме в групі 60+ і спостерігається найбільше смертей від ковіду І саме в цій групі летальність від ковіду серед мужчин в 1,3-1,5 рази більша ніж серед жінок.
Тому хто хоче ,може розповідати що все не так і не туди...але цифри образити не можна. А цифри це не Будівельник...з цифрами різним лхайповикам чи пенсіонерам боротись важко..бо ЦИФРА це абсолют..а думка хотаба чи лада - це просто думки перестрашених неадекватів... В них звичайно є шанс стати адекватними і для цього багато не треба Треба просто а - перестати боятись б - почати думати.