Простите,что я и намерял изначально вам меньше средней.
Здоровья и долголетия вам)).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:42
В первую очередь позабавила фраза "була ВИМУШЕНА".
Те препараты, которые Вы отыскали в Гугле не входят в гособеспечение больниц.
То есть, Вы на голубом глазу считаете, что медики должны за свой счет покупать вашим знакомым коктейли антител?
Да господь с вами, не хотите - не покупайте. Хозяин - барин.
Сначала антиваксы кричат, что вакцинация - вселенское зло, а маски - нарушение прав человека. Потом, как заражаются - бегают по больнице и дурным голосом горланят "спасите... помогите!"
Врач, понимающий, что государство обеспечивает медпрепаратами ковидные отделения в стиле "абы подешевле", РЕКОМЕНДУЕТ!!! если есть возможность приобрести дорогое, но эффективное лекарство. С переляку забывшие о своих гражданских правах антиваксы сначала несутся и покупают рекомендованное, а как родственнику полегчало, тут же поднимают вой на тему "медики - упыри".
Это уже клиника какая-то.
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Трясемся от страха)))
Я лично трясусь, что вы перестанете давать мне повод ржать с ваших глупостей. ))
Будивельнык, вы же потом обижаетесь, когда вас как шкодливого кота выкидывают на улицу. Не умеете без хамства?))))
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:53
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:59
середній вік до і після ковіда
вікова група _ до ковіда __ померло __ після ковіда
0-9 __________ 3987064 _______ 20 ____ 3987044
10-19 ________ 4194133 _______ 31 ____ 4194102
20-29 ________ 4578941 ______ 184 ____ 4578757
30-39 ________ 6849855 ______ 839 ____ 6849016
40-49 ________ 6079955 _____ 2281 ____ 6077674
50-59 ________ 5607145 _____ 6355 ____ 5600790
60-69 ________ 5286715 ____ 15397 ____ 5271318
70-79 ________ 2910402 ____ 16458 ____ 2893944
80-89 ________ 1632585 ____ 10320 ____ 1622265
90+ __________ 291922 _____ 1079 ____ 290843
Всього ____ 41418717 ______ 52964 __ 41365753
середній вік __ 42,19048 ______ _____ ____ 42,15502
Розрахунок простий
Взяв кількість населення до ковіда, припустив що від ковіда помирали не 600 днів а 1, відняв від першої цифри кількість померлих і виввів середнє згачення.
Середній вік населення в Україні на 01-01-2020 - 42,19048 років
Середній вік населення в Україні на 24-09-2021 - 42,15502 років
Не враховувалось ні кількість народжень за цей час , ні кільксть померлих від інших причин.
Бачу не доходить...
Збільшую огризання до 5%
Так куди мені до перестрашених трухлявих пенсіонерів, з яких пісок сипеться...
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 16 жов, 2021 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:05
К вопросу о коллективном иммунитете и вакцинации.
Соседи взяли планку:
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:14
Дійсно
Коли замість аналітичного апарату - круглі від страху очі.....
От питання
Коли вовки в першу чергу вбивають хворих зайців- якість заячої популяції від цього погіршується чи покращується?
А якщо хвороба вбиває найслабших - популяція стає хворішою чи здоровшою?
Дійсно важко перепудженим жити..навіть до простих висновків прийти самі не можуть...тим більше що звикли довіряти телевізору..а звідти крім страшилок нічого й не побачиш...
ПС
А от якщо взяти загинувших на війні..то виявиться що середній вік популяції став старший...
То це буде говорити про те що війна додає років життя?
Бля... деб... як казала московська коняка на пресконференції.
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:21
Ну то есть вы поняли все, что Будивельнык ничего не понял о примере о 10 бегунах. )))
А так же до сих пор не понял, что если дедов при исполнении 70 лет загонять в газовые камеры, то нация омолодится,, что наверное очень хорошо))
Пока не выходит,да?))
Прапоряцкое прошлое, каптерочка. ))
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:25
Ще один хайпер -Істрєбін
А в той час кількість летальних випадків від ковіду в Румунії на 1000 осіб на 20% нижча ніж у Англії...
Але кричати/істерити про те що ми всі помремо - напевно так економічно вигідно...
Кому цікаві якісь таблички від Будівельника....
До вакцинаторів так і не доходить
Якщо дати померти хворим і більше уваги приділити здоровим щоб не захворіли - виграє вся нація...
Якщо рятувати хворих ..за рахунок створення умов щоб здорові не могли розвиватись - нація приречена.Хворих буде ставати все більше і більше...аж поки не відбудеться колапс...
При цьому
Газові камери - це зовнішній фактор
Боротьба за свій рахунок за своє здоровья - це особистий.
Тому мене нервує , коли якийсь трухлявий пенсіонер чи льотчик по легенді хочуть своє віртуальне життя продовжти за рахунок погіршення мого реального...і при цьому до них чомусь ніяк не дійде
Будь-яке погіршення реального життя - приведе до реального погіршення їх життя не залежно від того як це буде виглядати у віртуалі.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 16 жов, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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