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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3947394839493950

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:25

  Hotab написав:А вот вторая полученная в ТРЦ, так и не появилась спустя три недели. Пришлось заехать в больницу и за 5 минут она все внесла. Тут же Дия подтянула полноценный сертификат (2 дозы) ,а не кастрированный (1 доза).


для меня полностью удивительно - что Вы так долго тянули с жижой. Ведь можно было ещё летом ужалится.
Вот интересно всё же почему тянули?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:26

  Hotab написав:Ну то есть вы поняли все, что Будивельнык ничего не понял о примере о 10 бегунах. )))
А так же до сих пор не понял, что если дедов при исполнении 70 лет загонять в газовые камеры, то нация омолодится,, что наверное очень хорошо))

Хороший пример оздоровления общества дала древняя Спарта - больных младенцев просто убивали, чтобы не портили генофонд (такого слова тогда, конечно, не знали).
Но почему-то они проиграли Афинам, которые таким оздоровлением не занимались.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:32

  uaprofi написав:
  Hotab написав:А вот вторая полученная в ТРЦ, так и не появилась спустя три недели. Пришлось заехать в больницу и за 5 минут она все внесла. Тут же Дия подтянула полноценный сертификат (2 дозы) ,а не кастрированный (1 доза).


для меня полностью удивительно - что Вы так долго тянули с жижой. Ведь можно было ещё летом ужалится.
Вот интересно всё же почему тянули?

Где-то выше отвечал. Найдите, если сильно не надо.
Или платно сейчас. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:34

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Ну то есть вы поняли все, что Будивельнык ничего не понял о примере о 10 бегунах. )))
А так же до сих пор не понял, что если дедов при исполнении 70 лет загонять в газовые камеры, то нация омолодится,, что наверное очень хорошо))

Хороший пример оздоровления общества дала древняя Спарта - больных младенцев просто убивали, чтобы не портили генофонд (такого слова тогда, конечно, не знали).
Но почему-то они проиграли Афинам, которые таким оздоровлением не занимались.
Ти б перш ніж дурь свою іншим приписувати - спочатку соображалку то включи...
1 Я десь пропонував таких як ти вбивати?
Хотаб так - писав щось про газові камери неоднократно - а я писав?
То чого ти брєд члена своєї секти мені приписуєш?
2 А Афіни що , скидали в прірву всіх здорових - щоб каліки могли свої розумові здібності розвивати?
Чи пустиили все на самотьок..
Вижив каліка - нехай живе
Не вижив - ніхто своє життя не гробив , щоб каліку витягнути...

Тому пару разів подумай - перш ніж дурнем виглядати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:44

  antey1969 написав:Врач, понимающий, что государство обеспечивает медпрепаратами ковидные отделения в стиле "абы подешевле", РЕКОМЕНДУЕТ!!!


все лекарства и методики лечения должны быть доступны и полностью бесплатны для каждого!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:1 Я десь пропонував таких як ти вбивати?

"Просто говорю, что ничего страшного, что Ковид косит старых. Они старые и скоро бы и так. А так мы даже нацию омолодили")))
Чего бы сразу не в газенваген их.

  budivelnik написав:Тому пару разів подумай - перш ніж дурнем виглядати.

Вас же не парит, что вы именно так и выглядаете))
Hotab
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