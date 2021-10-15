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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:25
Hotab написав:
А вот вторая полученная в ТРЦ, так и не появилась спустя три недели. Пришлось заехать в больницу и за 5 минут она все внесла. Тут же Дия подтянула полноценный сертификат (2 дозы) ,а не кастрированный (1 доза).
для меня полностью удивительно - что Вы так долго тянули с жижой. Ведь можно было ещё летом ужалится.
Вот интересно всё же почему тянули?
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uaprofi
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:26
Hotab написав:
Ну то есть вы поняли все, что Будивельнык ничего не понял о примере о 10 бегунах. )))
А так же до сих пор не понял, что если дедов при исполнении 70 лет загонять в газовые камеры, то нация омолодится,, что наверное очень хорошо))
Хороший пример оздоровления общества дала древняя Спарта - больных младенцев просто убивали, чтобы не портили генофонд (такого слова тогда, конечно, не знали).
Но почему-то они проиграли Афинам, которые таким оздоровлением не занимались.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:32
uaprofi написав: Hotab написав:
А вот вторая полученная в ТРЦ, так и не появилась спустя три недели. Пришлось заехать в больницу и за 5 минут она все внесла. Тут же Дия подтянула полноценный сертификат (2 дозы) ,а не кастрированный (1 доза).
для меня полностью удивительно - что Вы так долго тянули с жижой. Ведь можно было ещё летом ужалится.
Вот интересно всё же почему тянули?
Где-то выше отвечал. Найдите, если сильно не надо.
Или платно сейчас.
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Hotab
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:34
ЛАД написав: Hotab написав:
Ну то есть вы поняли все, что Будивельнык ничего не понял о примере о 10 бегунах. )))
А так же до сих пор не понял, что если дедов при исполнении 70 лет загонять в газовые камеры, то нация омолодится,, что наверное очень хорошо))
Хороший пример оздоровления общества дала древняя Спарта - больных младенцев просто убивали, чтобы не портили генофонд (такого слова тогда, конечно, не знали).
Но почему-то они проиграли Афинам, которые таким оздоровлением не занимались.
Ти б перш ніж дурь свою іншим приписувати - спочатку соображалку то включи...
1 Я десь пропонував таких як ти вбивати?
Хотаб так - писав щось про газові камери неоднократно - а я писав?
То чого ти брєд члена своєї секти мені приписуєш?
2 А Афіни що , скидали в прірву всіх здорових - щоб каліки могли свої розумові здібності розвивати?
Чи пустиили все на самотьок..
Вижив каліка - нехай живе
Не вижив - ніхто своє життя не гробив , щоб каліку витягнути...
Тому пару разів подумай - перш ніж дурнем виглядати.
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budivelnik
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:44
antey1969 написав:
Врач, понимающий, что государство обеспечивает медпрепаратами ковидные отделения в стиле "абы подешевле", РЕКОМЕНДУЕТ!!!
все лекарства и методики лечения должны быть доступны и полностью бесплатны для каждого!
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:46
budivelnik написав:
1 Я десь пропонував таких як ти вбивати?
"Просто говорю, что ничего страшного, что Ковид косит старых. Они старые и скоро бы и так. А так мы даже нацию омолодили")))
Чего бы сразу не в газенваген их.
budivelnik написав:
Тому пару разів подумай - перш ніж дурнем виглядати.
Вас же не парит, что вы именно так и выглядаете))
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