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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3948394939503951> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Суб 16 жов, 2021 16:25 Hotab написав: А вот вторая полученная в ТРЦ, так и не появилась спустя три недели. Пришлось заехать в больницу и за 5 минут она все внесла. Тут же Дия подтянула полноценный сертификат (2 дозы) ,а не кастрированный (1 доза). А вот вторая полученная в ТРЦ, так и не появилась спустя три недели. Пришлось заехать в больницу и за 5 минут она все внесла. Тут же Дия подтянула полноценный сертификат (2 дозы) ,а не кастрированный (1 доза).



для меня полностью удивительно - что Вы так долго тянули с жижой. Ведь можно было ещё летом ужалится.

Вот интересно всё же почему тянули? для меня полностью удивительно - что Вы так долго тянули с жижой. Ведь можно было ещё летом ужалится.Вот интересно всё же почему тянули? uaprofi

Повідомлень: 4990 З нами з: 21.04.11 Подякував: 716 раз. Подякували: 496 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 16:26 Hotab написав: Ну то есть вы поняли все, что Будивельнык ничего не понял о примере о 10 бегунах. )))

А так же до сих пор не понял, что если дедов при исполнении 70 лет загонять в газовые камеры, то нация омолодится,, что наверное очень хорошо)) Ну то есть вы поняли все, что Будивельнык ничего не понял о примере о 10 бегунах. )))А так же до сих пор не понял, что если дедов при исполнении 70 лет загонять в газовые камеры, то нация омолодится,, что наверное очень хорошо))

Хороший пример оздоровления общества дала древняя Спарта - больных младенцев просто убивали, чтобы не портили генофонд (такого слова тогда, конечно, не знали).

Но почему-то они проиграли Афинам, которые таким оздоровлением не занимались. Хороший пример оздоровления общества дала древняя Спарта - больных младенцев просто убивали, чтобы не портили генофонд (такого слова тогда, конечно, не знали).Но почему-то они проиграли Афинам, которые таким оздоровлением не занимались. ЛАД 2 Повідомлень: 20010 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4881 раз. Подякували: 4516 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 16:32 uaprofi написав: Hotab написав: А вот вторая полученная в ТРЦ, так и не появилась спустя три недели. Пришлось заехать в больницу и за 5 минут она все внесла. Тут же Дия подтянула полноценный сертификат (2 дозы) ,а не кастрированный (1 доза). А вот вторая полученная в ТРЦ, так и не появилась спустя три недели. Пришлось заехать в больницу и за 5 минут она все внесла. Тут же Дия подтянула полноценный сертификат (2 дозы) ,а не кастрированный (1 доза).



для меня полностью удивительно - что Вы так долго тянули с жижой. Ведь можно было ещё летом ужалится.

Вот интересно всё же почему тянули? для меня полностью удивительно - что Вы так долго тянули с жижой. Ведь можно было ещё летом ужалится.Вот интересно всё же почему тянули?

Где-то выше отвечал. Найдите, если сильно надо.

Или платно сейчас. Где-то выше отвечал. Найдите, если сильно надо.Или платно сейчас. Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 жов, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 5054 З нами з: 15.02.09 Подякував: 252 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 16:34 ЛАД написав: Hotab написав: Ну то есть вы поняли все, что Будивельнык ничего не понял о примере о 10 бегунах. )))

А так же до сих пор не понял, что если дедов при исполнении 70 лет загонять в газовые камеры, то нация омолодится,, что наверное очень хорошо)) Ну то есть вы поняли все, что Будивельнык ничего не понял о примере о 10 бегунах. )))А так же до сих пор не понял, что если дедов при исполнении 70 лет загонять в газовые камеры, то нация омолодится,, что наверное очень хорошо))

Хороший пример оздоровления общества дала древняя Спарта - больных младенцев просто убивали, чтобы не портили генофонд (такого слова тогда, конечно, не знали).

Но почему-то они проиграли Афинам, которые таким оздоровлением не занимались. Хороший пример оздоровления общества дала древняя Спарта - больных младенцев просто убивали, чтобы не портили генофонд (такого слова тогда, конечно, не знали).Но почему-то они проиграли Афинам, которые таким оздоровлением не занимались. Ти б перш ніж дурь свою іншим приписувати - спочатку соображалку то включи...

1 Я десь пропонував таких як ти вбивати?

Хотаб так - писав щось про газові камери неоднократно - а я писав?

То чого ти брєд члена своєї секти мені приписуєш?

2 А Афіни що , скидали в прірву всіх здорових - щоб каліки могли свої розумові здібності розвивати?

Чи пустиили все на самотьок..

Вижив каліка - нехай живе

Не вижив - ніхто своє життя не гробив , щоб каліку витягнути...



Тому пару разів подумай - перш ніж дурнем виглядати. Ти б перш ніж дурь свою іншим приписувати - спочатку соображалку то включи...1 Я десь пропонував таких як ти вбивати?Хотаб так - писав щось про газові камери неоднократно - а я писав?То чого ти брєд члена своєї секти мені приписуєш?2 А Афіни що , скидали в прірву всіх здорових - щоб каліки могли свої розумові здібності розвивати?Чи пустиили все на самотьок..Вижив каліка - нехай живеНе вижив - ніхто своє життя не гробив , щоб каліку витягнути...Тому пару разів подумай - перш ніж дурнем виглядати. budivelnik

Повідомлень: 25155 З нами з: 15.01.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 16:44 antey1969 написав: Врач, понимающий, что государство обеспечивает медпрепаратами ковидные отделения в стиле "абы подешевле", РЕКОМЕНДУЕТ!!! Врач, понимающий, что государство обеспечивает медпрепаратами ковидные отделения в стиле "абы подешевле", РЕКОМЕНДУЕТ!!!



все лекарства и методики лечения должны быть доступны и полностью бесплатны для каждого! все лекарства и методики лечения должны быть доступны и полностью бесплатны для каждого! uaprofi

Повідомлень: 4990 З нами з: 21.04.11 Подякував: 716 раз. Подякували: 496 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 16:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: 1 Я десь пропонував таких як ти вбивати? 1 Я десь пропонував таких як ти вбивати?

"Просто говорю, что ничего страшного, что Ковид косит старых. Они старые и скоро бы и так. А так мы даже нацию омолодили")))

Чего бы сразу не в газенваген их.



budivelnik написав: Тому пару разів подумай - перш ніж дурнем виглядати. Тому пару разів подумай - перш ніж дурнем виглядати.

Вас же не парит, что вы именно так и выглядаете)) "Просто говорю, что ничего страшного, что Ковид косит старых. Они старые и скоро бы и так. А так мы даже нацию омолодили")))Чего бы сразу не в газенваген их.Вас же не парит, что вы именно так и выглядаете)) Hotab

Повідомлень: 5054 З нами з: 15.02.09 Подякував: 252 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 17:41 budivelnik



От питання

Коли вовки в першу чергу вбивають хворих зайців- якість заячої популяції від цього погіршується чи покращується?



А якщо хвороба вбиває найслабших - популяція стає хворішою чи здоровшою? ЛАД 2 Повідомлень: 20010 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4881 раз. Подякували: 4516 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 17:44 Hotab написав: ........

Вас же не парит, что вы именно так и выглядаете)) ........Вас же не парит, что вы именно так и выглядаете))

Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. ЛАД 2 Повідомлень: 20010 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4881 раз. Подякували: 4516 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 18:00 budivelnik написав: Ще один хайпер -Істрєбін

Украина находится в отличной компании таких же умных как и мы. Рядом Румыния и Болгария. Уровни вакцинации следующие.

Украина - 21 / 17%

Румыния - 33 / 30%

Болгария - 21 / 20% А в той час кількість летальних випадків від ковіду в Румунії на 1000 осіб на 20% нижча ніж у Англії...

Але кричати/істерити про те що ми всі помремо - напевно так економічно вигідно...

Кому цікаві якісь таблички від Будівельника....



До вакцинаторів так і не доходить

Якщо дати померти хворим і більше ув



аги приділити здоровим щоб не захворіли - виграє вся нація...

Якщо рятувати хворих ..за рахунок створення умов щоб здорові не могли розвиватись - нація приречена.Хворих буде ставати все більше і більше...аж поки не відбудеться колапс...

При цьому

Газові камери - це зовнішній фактор

Боротьба за свій рахунок за своє здоровья - це особистий.

Тому мене нервує , коли якийсь трухлявий пенсіонер чи льотчик по легенді хочуть своє віртуальне життя продовжти за рахунок погіршення мого реального...і при цьому до них чомусь ніяк не дійде

Будь-яке погіршення реального життя - приведе до реального погіршення їх життя не залежно від того як це буде виглядати у віртуалі. Ще один хайпер -ІстрєбінА в той час кількість летальних випадків від ковіду в Румунії на 1000 осіб на 20% нижча ніж у Англії...Але кричати/істерити про те що ми всі помремо - напевно так економічно вигідно...Кому цікаві якісь таблички від Будівельника....До вакцинаторів так і не доходитьЯкщо дати померти хворим і більше уваги приділити здоровим щоб не захворіли - виграє вся нація...Якщо рятувати хворих ..за рахунок створення умов щоб здорові не могли розвиватись - нація приречена.Хворих буде ставати все більше і більше...аж поки не відбудеться колапс...При цьомуГазові камери - це зовнішній факторБоротьба за свій рахунок за своє здоровья - це особистий.Тому мене нервує , коли якийсь трухлявий пенсіонер чи льотчик по легенді хочуть своє віртуальне життя продовжти за рахунок погіршення мого реального...і при цьому до них чомусь ніяк не дійдеБудь-яке погіршення реального життя - приведе до реального погіршення їх життя не залежно від того як це буде виглядати у віртуалі.

Да-да))

Зробити щеплення або згасити хвилю росту захворювання тимчасовим локдауном - це *створення умов щоб здорові не могли розвиватись - нація приречена.Хворих буде ставати все більше і більше...аж поки не відбудеться колапс...*



Оце дійсно повна маячня.

Навіть, якщо не враховувати того, що щеплення призначено не тільки для зменшення смертності, а й для полегшення протікання хвороби серед молодих та здорових.



Оце і є занадто перебільшенням. Практично брехня.

А в Хотаба та Лада де перебільшення-то?!

Але ж ви чомусь голосите про страхи, істерію й тещо.

Цирк на дроті... Да-да))Зробити щеплення або згасити хвилю росту захворювання тимчасовим локдауном - це *створення умов щоб здорові не могли розвиватись - нація приречена.Хворих буде ставати все більше і більше...аж поки не відбудеться колапс...*Оце дійсно повна маячня.Навіть, якщо не враховувати того, що щеплення призначено не тільки для зменшення смертності, а й для полегшення протікання хвороби серед молодих та здорових.Оце і є занадто перебільшенням. Практично брехня.А в Хотаба та Лада де перебільшення-то?!Але ж ви чомусь голосите про страхи, істерію й тещо.Цирк на дроті... detroytred

Повідомлень: 24649 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2030 раз. Подякували: 3224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 18:07 Hotab



Вы просто, мне кажется, делаете вид, что не понимаете, о чём пишет Будевельник.

А пишет он о том что нельзя решать проблемы одних за счёт ограничения качества и жизни и лишения свободы выбора всех в подряд.

Грубо говоря если допустим человеку 58 лет было в марте 2020 - он мог съездить нормально на отдых летом 2020 и летом 2021. Но благодаря Вашим ограничениям он не отдыхал два сезона.

Благодаря Вашим ограничениям в марте 2022 - Вы будете должны спасать (оказывать мед помощь) не только ковидным больным, но и тем кого лишали (ограничивали) право на отдых в течение предыдущих двух лет. uaprofi

Повідомлень: 4990 З нами з: 21.04.11 Подякував: 716 раз. Подякували: 496 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 3948394939503951> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Суб 16 жов, 2021 09:57