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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:25
Hotab написав:
А вот вторая полученная в ТРЦ, так и не появилась спустя три недели. Пришлось заехать в больницу и за 5 минут она все внесла. Тут же Дия подтянула полноценный сертификат (2 дозы) ,а не кастрированный (1 доза).
для меня полностью удивительно - что Вы так долго тянули с жижой. Ведь можно было ещё летом ужалится.
Вот интересно всё же почему тянули?
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:26
Hotab написав:
Ну то есть вы поняли все, что Будивельнык ничего не понял о примере о 10 бегунах. )))
А так же до сих пор не понял, что если дедов при исполнении 70 лет загонять в газовые камеры, то нация омолодится,, что наверное очень хорошо))
Хороший пример оздоровления общества дала древняя Спарта - больных младенцев просто убивали, чтобы не портили генофонд (такого слова тогда, конечно, не знали).
Но почему-то они проиграли Афинам, которые таким оздоровлением не занимались.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:32
uaprofi написав: Hotab написав:
А вот вторая полученная в ТРЦ, так и не появилась спустя три недели. Пришлось заехать в больницу и за 5 минут она все внесла. Тут же Дия подтянула полноценный сертификат (2 дозы) ,а не кастрированный (1 доза).
для меня полностью удивительно - что Вы так долго тянули с жижой. Ведь можно было ещё летом ужалится.
Вот интересно всё же почему тянули?
Где-то выше отвечал. Найдите, если сильно надо.
Или платно сейчас.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 16 жов, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:34
ЛАД написав: Hotab написав:
Ну то есть вы поняли все, что Будивельнык ничего не понял о примере о 10 бегунах. )))
А так же до сих пор не понял, что если дедов при исполнении 70 лет загонять в газовые камеры, то нация омолодится,, что наверное очень хорошо))
Хороший пример оздоровления общества дала древняя Спарта - больных младенцев просто убивали, чтобы не портили генофонд (такого слова тогда, конечно, не знали).
Но почему-то они проиграли Афинам, которые таким оздоровлением не занимались.
Ти б перш ніж дурь свою іншим приписувати - спочатку соображалку то включи...
1 Я десь пропонував таких як ти вбивати?
Хотаб так - писав щось про газові камери неоднократно - а я писав?
То чого ти брєд члена своєї секти мені приписуєш?
2 А Афіни що , скидали в прірву всіх здорових - щоб каліки могли свої розумові здібності розвивати?
Чи пустиили все на самотьок..
Вижив каліка - нехай живе
Не вижив - ніхто своє життя не гробив , щоб каліку витягнути...
Тому пару разів подумай - перш ніж дурнем виглядати.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:44
antey1969 написав:
Врач, понимающий, что государство обеспечивает медпрепаратами ковидные отделения в стиле "абы подешевле", РЕКОМЕНДУЕТ!!!
все лекарства и методики лечения должны быть доступны и полностью бесплатны для каждого!
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Додано: Суб 16 жов, 2021 16:46
budivelnik написав:
1 Я десь пропонував таких як ти вбивати?
"Просто говорю, что ничего страшного, что Ковид косит старых. Они старые и скоро бы и так. А так мы даже нацию омолодили")))
Чего бы сразу не в газенваген их.
budivelnik написав:
Тому пару разів подумай - перш ніж дурнем виглядати.
Вас же не парит, что вы именно так и выглядаете))
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Додано: Суб 16 жов, 2021 17:41
budivelnik
От питання
Коли вовки в першу чергу вбивають хворих зайців- якість заячої популяції від цього погіршується чи покращується?
А якщо хвороба вбиває найслабших - популяція стає хворішою чи здоровшою?
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Додано: Суб 16 жов, 2021 17:44
Hotab написав:
........
Вас же не парит, что вы именно так и выглядаете))
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 18:00
budivelnik написав:
Ще один хайпер -Істрєбін
Украина находится в отличной компании таких же умных как и мы. Рядом Румыния и Болгария. Уровни вакцинации следующие.
Украина - 21 / 17%
Румыния - 33 / 30%
Болгария - 21 / 20%
А в той час кількість летальних випадків від ковіду в Румунії на 1000 осіб на 20% нижча ніж у Англії...
Але кричати/істерити про те що ми всі помремо - напевно так економічно вигідно...
Кому цікаві якісь таблички від Будівельника....
До вакцинаторів так і не доходить
Якщо дати померти хворим і більше ув
аги приділити здоровим щоб не захворіли - виграє вся нація...
Якщо рятувати хворих ..за рахунок створення умов щоб здорові не могли розвиватись - нація приречена.Хворих буде ставати все більше і більше...аж поки не відбудеться колапс...
При цьому
Газові камери - це зовнішній фактор
Боротьба за свій рахунок за своє здоровья - це особистий.
Тому мене нервує , коли якийсь трухлявий пенсіонер чи льотчик по легенді хочуть своє віртуальне життя продовжти за рахунок погіршення мого реального...і при цьому до них чомусь ніяк не дійде
Будь-яке погіршення реального життя - приведе до реального погіршення їх життя не залежно від того як це буде виглядати у віртуалі.
Да-да))
Зробити щеплення або згасити хвилю росту захворювання тимчасовим локдауном - це *створення умов щоб здорові не могли розвиватись - нація приречена.Хворих буде ставати все більше і більше...аж поки не відбудеться колапс...*
Оце дійсно повна маячня.
Навіть, якщо не враховувати того, що щеплення призначено не тільки для зменшення смертності, а й для полегшення протікання хвороби серед молодих та здорових.
Оце і є занадто перебільшенням. Практично брехня.
А в Хотаба та Лада де перебільшення-то?!
Але ж ви чомусь голосите про страхи, істерію й тещо.
Цирк на дроті...
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Додано: Суб 16 жов, 2021 18:07
Hotab
Вы просто, мне кажется, делаете вид, что не понимаете, о чём пишет Будевельник.
А пишет он о том что нельзя решать проблемы одних за счёт ограничения качества и жизни и лишения свободы выбора всех в подряд.
Грубо говоря если допустим человеку 58 лет было в марте 2020 - он мог съездить нормально на отдых летом 2020 и летом 2021. Но благодаря Вашим ограничениям он не отдыхал два сезона.
Благодаря Вашим ограничениям в марте 2022 - Вы будете должны спасать (оказывать мед помощь) не только ковидным больным, но и тем кого лишали (ограничивали) право на отдых в течение предыдущих двух лет.
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