uaprofi написав:Hotab
Вы просто, мне кажется, делаете вид, что не понимаете, о чём пишет Будевельник.
А пишет он о том что нельзя решать проблемы одних за счёт ограничения качества и жизни и лишения свободы выбора всех в подряд.
Грубо говоря если допустим человеку 58 лет было в марте 2020 - он мог съездить нормально на отдых летом 2020 и летом 2021. Но благодаря Вашим ограничениям он не отдыхал два сезона.
Благодаря Вашим ограничениям в марте 2022 - Вы будете должны спасать (оказывать мед помощь) не только ковидным больным, но и тем кого лишали (ограничивали) право на отдых в течение предыдущих двух лет.
Одесса всех принимала. Сейчас бюджет поддерживает Одессу, что-то пошло не так без вакцинации. Подлый Киев вакцинировал кого мог и отстаёт по открытию ковидных госпиталей. Всё просто как 2*2.
Я тоже как Долярчик не понимаю почему я не могу открыть лоток рядом с его великами и трудоустроить бывшего заключённого с открытой формой тубика. Он даже больным не будет выглядеть. Будет очень приветливым, общительным, просто каждый день покашливать. И у Долярчика БЦЖ ж есть, вот пускай она его и защищает )))))