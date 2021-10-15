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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3948394939503951 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Суб 16 жов, 2021 18:16 uaprofi написав: Hotab



Вы просто, мне кажется, делаете вид, что не понимаете, о чём пишет Будевельник.

А пишет он о том что нельзя решать проблемы одних за счёт ограничения качества и жизни и лишения свободы выбора всех в подряд.

Грубо говоря если допустим человеку 58 лет было в марте 2020 - он мог съездить нормально на отдых летом 2020 и летом 2021. Но благодаря Вашим ограничениям он не отдыхал два сезона.

Благодаря Вашим ограничениям в марте 2022 - Вы будете должны спасать (оказывать мед помощь) не только ковидным больным, но и тем кого лишали (ограничивали) право на отдых в течение предыдущих двух лет. Вы просто, мне кажется, делаете вид, что не понимаете, о чём пишет Будевельник.А пишет он о том что нельзя решать проблемы одних за счёт ограничения качества и жизни и лишения свободы выбораГрубо говоря если допустим человеку 58 лет было в марте 2020 - он мог съездить нормально на отдых летом 2020 и летом 2021. Но благодаря Вашим ограничениям он не отдыхал два сезона.Благодаря Вашим ограничениям в марте 2022 - Вы будете должны спасать (оказывать мед помощь) не только ковидным больным, но и тем кого лишали (ограничивали) право на отдых в течение предыдущих двух лет.

Одесса всех принимала. Сейчас бюджет поддерживает Одессу, что-то пошло не так без вакцинации. Подлый Киев вакцинировал кого мог и отстаёт по открытию ковидных госпиталей. Всё просто как 2*2.

Я тоже как Долярчик не понимаю почему я не могу открыть лоток рядом с его великами и трудоустроить бывшего заключённого с открытой формой тубика. Он даже больным не будет выглядеть. Будет очень приветливым, общительным, просто каждый день покашливать. И у Долярчика БЦЖ ж есть, вот пускай она его и защищает ))))) Одесса всех принимала. Сейчас бюджет поддерживает Одессу, что-то пошло не так без вакцинации. Подлый Киев вакцинировал кого мог и отстаёт по открытию ковидных госпиталей. Всё просто как 2*2.Я тоже как Долярчик не понимаю почему я не могу открыть лоток рядом с его великами и трудоустроить бывшего заключённого с открытой формой тубика. Он даже больным не будет выглядеть. Будет очень приветливым, общительным, просто каждый день покашливать. И у Долярчика БЦЖ ж есть, вот пускай она его и защищает ))))) stm

Повідомлень: 3153 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 534 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 18:18 budivelnik написав: Дійсно

Коли замість аналітичного апарату - круглі від страху очі.....



От питання

Коли вовки в першу чергу вбивають хворих зайців- якість заячої популяції від цього погіршується чи покращується?



А якщо хвороба вбиває найслабших - популяція стає хворішою чи здоровшою?



Дійсно важко перепудженим жити..навіть до простих висновків прийти самі не можуть...тим більше що звикли довіряти телевізору..а звідти крім страшилок нічого й не побачиш...



ПС

А от якщо взяти загинувших на війні..то виявиться що середній вік популяції став старший...

То це буде говорити про те що війна додає років життя?



Бля... деб... як казала московська коняка на пресконференції. ДійсноКоли замість аналітичного апарату - круглі від страху очі.....От питанняКоли вовки в першу чергу вбивають хворих зайців- якість заячої популяції від цього погіршується чи покращується?А якщо хвороба вбиває найслабших - популяція стає хворішою чи здоровшою?Дійсно важко перепудженим жити..навіть до простих висновків прийти самі не можуть...тим більше що звикли довіряти телевізору..а звідти крім страшилок нічого й не побачиш...ПСА от якщо взяти загинувших на війні..то виявиться що середній вік популяції став старший...То це буде говорити про те що війна додає років життя?Бля... деб... як казала московська коняка на пресконференції.

Зайців з людьми порівнювати)))))))))))



Якщо передчасно гинуть від хвороб люди -- це і є погіршенням здоров'я нації!!!!

А ви віз поперд кобили ...



До того ж нагадаю:

Згідно із резолюцією ООН №38/54 від 1997 року здоров`я населення вважається головним критерієм доцільності і ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. Зайців з людьми порівнювати)))))))))))Якщо передчасно гинуть від хвороб люди -- це і є погіршенням здоров'я нації!!!!А ви віз поперд кобили ...До того ж нагадаю:Згідно із резолюцією ООН №38/54 від 1997 року здоров`я населення вважається головним критерієм доцільності і ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. detroytred

Повідомлень: 24649 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2030 раз. Подякували: 3224 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3948394939503951 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7789 10360785

ЛОБ Суб 16 жов, 2021 09:57