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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3948394939503951

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:16

  uaprofi написав:Hotab

Вы просто, мне кажется, делаете вид, что не понимаете, о чём пишет Будевельник.
А пишет он о том что нельзя решать проблемы одних за счёт ограничения качества и жизни и лишения свободы выбора всех в подряд.
Грубо говоря если допустим человеку 58 лет было в марте 2020 - он мог съездить нормально на отдых летом 2020 и летом 2021. Но благодаря Вашим ограничениям он не отдыхал два сезона.
Благодаря Вашим ограничениям в марте 2022 - Вы будете должны спасать (оказывать мед помощь) не только ковидным больным, но и тем кого лишали (ограничивали) право на отдых в течение предыдущих двух лет.

Одесса всех принимала. Сейчас бюджет поддерживает Одессу, что-то пошло не так без вакцинации. Подлый Киев вакцинировал кого мог и отстаёт по открытию ковидных госпиталей. Всё просто как 2*2.
Я тоже как Долярчик не понимаю почему я не могу открыть лоток рядом с его великами и трудоустроить бывшего заключённого с открытой формой тубика. Он даже больным не будет выглядеть. Будет очень приветливым, общительным, просто каждый день покашливать. И у Долярчика БЦЖ ж есть, вот пускай она его и защищает )))))
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:18

  budivelnik написав:Дійсно
Коли замість аналітичного апарату - круглі від страху очі.....

От питання
Коли вовки в першу чергу вбивають хворих зайців- якість заячої популяції від цього погіршується чи покращується?

А якщо хвороба вбиває найслабших - популяція стає хворішою чи здоровшою?

Дійсно важко перепудженим жити..навіть до простих висновків прийти самі не можуть...тим більше що звикли довіряти телевізору..а звідти крім страшилок нічого й не побачиш...

ПС
А от якщо взяти загинувших на війні..то виявиться що середній вік популяції став старший...
То це буде говорити про те що війна додає років життя?

Бля... деб... як казала московська коняка на пресконференції.

Зайців з людьми порівнювати)))))))))))

Якщо передчасно гинуть від хвороб люди -- це і є погіршенням здоров'я нації!!!!
А ви віз поперд кобили ...

До того ж нагадаю:
Згідно із резолюцією ООН №38/54 від 1997 року здоров`я населення вважається головним критерієм доцільності і ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності.
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