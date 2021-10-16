Вы просто, мне кажется, делаете вид, что не понимаете, о чём пишет Будевельник. А пишет он о том что нельзя решать проблемы одних за счёт ограничения качества и жизни и лишения свободы выбора всех в подряд. Грубо говоря если допустим человеку 58 лет было в марте 2020 - он мог съездить нормально на отдых летом 2020 и летом 2021. Но благодаря Вашим ограничениям он не отдыхал два сезона. Благодаря Вашим ограничениям в марте 2022 - Вы будете должны спасать (оказывать мед помощь) не только ковидным больным, но и тем кого лишали (ограничивали) право на отдых в течение предыдущих двух лет.
Одесса всех принимала. Сейчас бюджет поддерживает Одессу, что-то пошло не так без вакцинации. Подлый Киев вакцинировал кого мог и отстаёт по открытию ковидных госпиталей. Всё просто как 2*2. Я тоже как Долярчик не понимаю почему я не могу открыть лоток рядом с его великами и трудоустроить бывшего заключённого с открытой формой тубика. Он даже больным не будет выглядеть. Будет очень приветливым, общительным, просто каждый день покашливать. И у Долярчика БЦЖ ж есть, вот пускай она его и защищает )))))
budivelnik написав:Дійсно Коли замість аналітичного апарату - круглі від страху очі.....
От питання Коли вовки в першу чергу вбивають хворих зайців- якість заячої популяції від цього погіршується чи покращується?
А якщо хвороба вбиває найслабших - популяція стає хворішою чи здоровшою?
Дійсно важко перепудженим жити..навіть до простих висновків прийти самі не можуть...тим більше що звикли довіряти телевізору..а звідти крім страшилок нічого й не побачиш...
ПС А от якщо взяти загинувших на війні..то виявиться що середній вік популяції став старший... То це буде говорити про те що війна додає років життя?
Бля... деб... як казала московська коняка на пресконференції.
Зайців з людьми порівнювати)))))))))))
Якщо передчасно гинуть від хвороб люди -- це і є погіршенням здоров'я нації!!!! А ви віз поперед кобили ... Що вам і намагається вже стільки місяців в різний спосіб розтулмачити Хотаб. Навіть найпростішими прикладами, як у дитячому садочку.
До того ж нагадаю: Згідно із резолюцією ООН №38/54 від 1997 року здоров`я населення вважається головним критерієм доцільності і ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності.
"Моим"??))) Я не ограничиваю никого, более того, не хочу чтобы вас и меня ограничивали. А меня сейчас снова ограничивают из-за вас!!! Неваксы положили мед.систему и приходится гасить вспышку красными зонами.
Счас вот в Эпике чувствовал себя богом!! Пускали только при наличии сертификата, а у меня он есть. Никаких очередей, так приятно. А очереди в центры вакцинации. Бугага!! Надо все делать вовремя.
Сразу оговорюсь, что я не экстрасенс, понимаю только то, что вами написано, а не то, что вы подразумеваете под написанным. Поэтому ваши слова
До вакцинаторів так і не доходить Якщо дати померти хворим і більше уваги приділити здоровим щоб не захворіли - виграє вся нація... Якщо рятувати хворих ..за рахунок створення умов щоб здорові не могли розвиватись - нація приречена.Хворих буде ставати все більше і більше...аж поки не відбудеться колапс...
понимаю так, что вы рекомендуете государству Украина не лечить больных (и не только ковидных), чтобы нация становилась здоровее. Т.к вы на ветке показали себя принципиальным человеком, уверен, что вы "вживую" поддержите этот свой принцип, и в случае вашего любого заболевания (тьфу, тьфу, тьфу!!!) не будете обращаться к докторам для своего лечения, ведь это необходимое условие, чтобы нация становилась здоровее! А вы ведь патриот Украины? Или не патриот (в случае обращения к врачам)?
ЛАД написав:Хороший пример оздоровления общества дала древняя Спарта - больных младенцев просто убивали, чтобы не портили генофонд (такого слова тогда, конечно, не знали). Но почему-то они проиграли Афинам, которые таким оздоровлением не занимались.
Це не єдиний приклад в історії, коли якби розвинутіше суспільство програє менш чисельному і біднішому, але більш ідейному противнику. Цього року з 4-ох денними державними вихідними і так влаштували міні-локдаун. Але зараз газово-електричні питання можуть заступити інші.
budivelnik написав:В розвинутих країнах є більше можливостей врятувати від одної хвороби, автоматично погіршивши інші системи функціонування організму...тому живуть в Європі довше...але мають при цьому більше пошкоджених органів(хоча ці пошкодження і не критичні при нормальній епідобстановці, але ці пошкодження є тригерами які збільшують летальність навіть від різновиду грипу під назвою ковід)
Еще одна выдумка в копилку лже-научного творчества ковид-диссидентов
budivelnik написав:В розвинутих країнах є більше можливостей врятувати від одної хвороби, автоматично погіршивши інші системи функціонування організму...тому живуть в Європі довше...але мають при цьому більше пошкоджених органів(хоча ці пошкодження і не критичні при нормальній епідобстановці, але ці пошкодження є тригерами які збільшують летальність навіть від різновиду грипу під назвою ковід)
Еще одна выдумка в копилку лже-научного творчества ковид-диссидентов
Якщо Ви зможете показати приклади лікування наприклад гіпертонії без погіршення складу крові Або приклад лікування раку без погіршення печінки/шлунку/згортування крові Або ще простіше - лікування ковіду через швл без погіршення легенів... А також доведете що антибіотики не впливають на організм.... Тоді я повірю що моя теорія антинаукова.. А поки ви в черговий раз промовчите - то я буду вважати вас балаболом...
yanyura написав:понимаю так, что вы рекомендуете государству Украина не лечить больных
Якщо для Вас - лікувати 20000 хворих=вколоти 40000000 То так - рекомендую так не лікувати.... А якщо Ви розумієте що я проти вакцинації тих кому це необхідно ( 5000 000 в групі 60+) - то я буду важати вас неуком і перестрашеним маніпулятором......
І останнє Не я придумав Спасіння утопаючих- справа рук самих утопаючих.... Ви ж не забороняєте всім купатись на тій підставі що пару сотень з яких 90% будуть пяними - потонуть. Може якщо пяний лізе - то хай тоне? Може хоч це навчить не пити на пляжі?
Точно так само і з ковідом Кому ковід критично небезпечний - той приймає максимум зусиль для особистого засобу....адже якщо провакцинувати всіх 30 млн віком до 60 і не вакцинувати віком 60+..то кількість летальних випадків все одно буде 90% від сьогоднішніх А якщо навпаки провакцинувати 10 млн в групі 60+...то летальність впаде в 5 разів... Що вибираєте? вакцинувати моїх дітей - чи вакцинуватись самому?
budivelnik написав:А якщо Ви розумієте що я проти вакцинації тих кому це необхідно ( 5000 000 в групі 60+)
Так в Британії так і зробили, вакцинували в першу чергу вразливі верстви населення, а группу 20- ніхто не став примушувати, вони зараз здебільшого і хворіють. Паспортів вакцинації нема, маски носити по бажанню, єдиний стимул для вакцинації - закордонні поїздки з вакциною значно спрощуються. І що ми бачимо? Будівельник та флер критикують Британію за високу захворюваність та вищу смертність порівнюючи її з Німеччиною та іншими європейськими країнами де ще досі треба носити маски та ковід паспорти. Тобто Ви фактично критикуєте практичне застосування власної ідеї, причому у Вас обовязково вакцинувати треба группу 60+, тобто результати будуть ще гірші ніж в Англії