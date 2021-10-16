Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3949395039513952 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Суб 16 жов, 2021 21:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире Успіх написав: В чім проблема то???! В чім проблема то???!

Втім що ти круглий безмізковий ідіот. Втім що ти круглий безмізковий ідіот. Василь-Рівне

Повідомлень: 5441 З нами з: 07.04.12 Подякував: 6022 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 21:08 IgA написав: budivelnik написав: А якщо Ви розумієте що я проти вакцинації тих кому це необхідно ( 5000 000 в групі 60+) А якщо Ви розумієте що я проти вакцинації тих кому це необхідно ( 5000 000 в групі 60+) Так в Британії так і зробили, вакцинували в першу чергу вразливі верстви населення, а группу 20- ніхто не став примушувати, вони зараз здебільшого і хворіють. Паспортів вакцинації нема, маски носити по бажанню, єдиний стимул для вакцинації - закордонні поїздки з вакциною значно спрощуються. І що ми бачимо?

Будівельник та флер критикують Британію за високу захворюваність та вищу смертність порівнюючи її з Німеччиною та іншими європейськими країнами де ще досі треба носити маски та ковід паспорти. Тобто Ви фактично критикуєте практичне застосування власної ідеї, причому у Вас обовязково вакцинувати треба группу 60+, тобто результати будуть ще гірші ніж в Англії Так в Британії так і зробили, вакцинували в першу чергу вразливі верстви населення, а группу 20- ніхто не став примушувати, вони зараз здебільшого і хворіють. Паспортів вакцинації нема, маски носити по бажанню, єдиний стимул для вакцинації - закордонні поїздки з вакциною значно спрощуються. І що ми бачимо?Будівельник та флер критикують Британію за високу захворюваність та вищу смертність порівнюючи її з Німеччиною та іншими європейськими країнами де ще досі треба носити маски та ковід паспорти. Тобто Ви фактично критикуєте практичне застосування власної ідеї, причому у Вас обовязково вакцинувати треба группу 60+, тобто результати будуть ще гірші ніж в Англії Спочатку Ви писали що Англія - молодець...

Тепер пишете що вона не дуже то вже молодець...

Тепер розкажіть нам про Швецію

Це нормальна країна,яка не закривалась на локдауни і отримала....1,445 смертей на 1000,

Швеція

вікова група __ всього __померло від ковіду на 01-10-21

0-9 ______ 1 225 802 ____ 9

10-19 ____ 1 177 928 ____ 4

20-29 ____ 1 327 394 ____ 25

30-39 ____ 1 366 487 ____ 46

40-49 ____ 1 298 346 ____ 124

50-59 ___ 1 297 859 ____ 387

60-69 ____ 1 108 431 ____ 1062

70-79 ____ 989 008 ____ 3343

80-89 ____ 436 673 ____ 6056

90+ _______99 625 ____ 3870

Загальна_ 10327553 __ 14926

Смертей на 1000 осіб 14926*1000/10327553= 1,445

В 2 рази менше ніж в Англії....



То може не кількість тестів чи відмова від вакцинування дітей - причина? Спочатку Ви писали що Англія - молодець...Тепер пишете що вона не дуже то вже молодець...Тепер розкажіть нам про ШвеціюЦе нормальна країна,яка не закривалась на локдауни і отримала....1,445 смертей на 1000,Швеціявікова група __ всього __померло від ковіду на 01-10-210-9 ______ 1 225 802 ____ 910-19 ____ 1 177 928 ____ 420-29 ____ 1 327 394 ____ 2530-39 ____ 1 366 487 ____ 4640-49 ____ 1 298 346 ____ 12450-59 ___ 1 297 859 ____ 38760-69 ____ 1 108 431 ____ 106270-79 ____ 989 008 ____ 334380-89 ____ 436 673 ____ 605690+ _______99 625 ____ 3870Загальна_ 10327553 __ 14926Смертей на 1000 осіб 14926*1000/10327553=В 2 рази менше ніж в Англії....То може не кількість тестів чи відмова від вакцинування дітей - причина? budivelnik

Повідомлень: 25158 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 21:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Тепер розкажіть нам про Швецію Тепер розкажіть нам про Швецію

Уже рассказывал.

"Когда пришел Ковид, правительство Швеции попросило своих граждан держать дистанцию 2 метра. Но шведы продолжали держать 6 метров".



Строитель, может хватит ума не сравнивать страны между собой, когда хотите разобраться в эффективности вакцинации?? Может хватит ума взять одну страну и сравнить смертность в ней ваксов и антиваксов??

Различные страны и без вакцинации болели очень по разному. Потому что жители этих стран разные по многих факторам.Зачем добавлять туда ещё одну переменную (вакцинацию)?? Что она нам даст понять в двух изначально разных странах?? Откуда столько закостенелости в мозгах?? Уже рассказывал."Когда пришел Ковид, правительство Швеции попросило своих граждан держать дистанцию 2 метра. Но шведы продолжали держать 6 метров".Строитель, может хватит ума не сравнивать страны между собой, когда хотите разобраться в эффективности вакцинации?? Может хватит ума взять одну страну и сравнить смертность в ней ваксов и антиваксов??Различные страны и без вакцинации болели очень по разному. Потому что жители этих стран разные по многих факторам.Зачем добавлять туда ещё одну переменную (вакцинацию)?? Что она нам даст понять в двух изначально разных странах?? Откуда столько закостенелости в мозгах?? Hotab

Повідомлень: 5056 З нами з: 15.02.09 Подякував: 252 раз. Подякували: 1412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3949395039513952 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 777 , 778 , 779

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7789 10374709

ЛОБ Суб 16 жов, 2021 09:57