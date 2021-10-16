Втім що ти круглий безмізковий ідіот.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 21:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 16 жов, 2021 21:08
Спочатку Ви писали що Англія - молодець...
Тепер пишете що вона не дуже то вже молодець...
Тепер розкажіть нам про Швецію
Це нормальна країна,яка не закривалась на локдауни і отримала....1,445 смертей на 1000,
Швеція
вікова група __ всього __померло від ковіду на 01-10-21
0-9 ______ 1 225 802 ____ 9
10-19 ____ 1 177 928 ____ 4
20-29 ____ 1 327 394 ____ 25
30-39 ____ 1 366 487 ____ 46
40-49 ____ 1 298 346 ____ 124
50-59 ___ 1 297 859 ____ 387
60-69 ____ 1 108 431 ____ 1062
70-79 ____ 989 008 ____ 3343
80-89 ____ 436 673 ____ 6056
90+ _______99 625 ____ 3870
Загальна_ 10327553 __ 14926
Смертей на 1000 осіб 14926*1000/10327553=1,445
В 2 рази менше ніж в Англії....
То може не кількість тестів чи відмова від вакцинування дітей - причина?
Додано: Суб 16 жов, 2021 21:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Уже рассказывал.
"Когда пришел Ковид, правительство Швеции попросило своих граждан держать дистанцию 2 метра. Но шведы продолжали держать 6 метров".
Строитель, может хватит ума не сравнивать страны между собой, когда хотите разобраться в эффективности вакцинации?? Может хватит ума взять одну страну и сравнить смертность в ней ваксов и антиваксов??
Различные страны и без вакцинации болели очень по разному. Потому что жители этих стран разные по многих факторам.Зачем добавлять туда ещё одну переменную (вакцинацию)?? Что она нам даст понять в двух изначально разных странах?? Откуда столько закостенелости в мозгах??
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