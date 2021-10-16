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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3949395039513952

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:В чім проблема то???!

Втім що ти круглий безмізковий ідіот.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:08

  IgA написав:
  budivelnik написав:А якщо Ви розумієте що я проти вакцинації тих кому це необхідно ( 5000 000 в групі 60+)
Так в Британії так і зробили, вакцинували в першу чергу вразливі верстви населення, а группу 20- ніхто не став примушувати, вони зараз здебільшого і хворіють. Паспортів вакцинації нема, маски носити по бажанню, єдиний стимул для вакцинації - закордонні поїздки з вакциною значно спрощуються. І що ми бачимо?
Будівельник та флер критикують Британію за високу захворюваність та вищу смертність порівнюючи її з Німеччиною та іншими європейськими країнами де ще досі треба носити маски та ковід паспорти. Тобто Ви фактично критикуєте практичне застосування власної ідеї, причому у Вас обовязково вакцинувати треба группу 60+, тобто результати будуть ще гірші ніж в Англії
Спочатку Ви писали що Англія - молодець...
Тепер пишете що вона не дуже то вже молодець...
Тепер розкажіть нам про Швецію
Це нормальна країна,яка не закривалась на локдауни і отримала....1,445 смертей на 1000,
Швеція
вікова група __ всього __померло від ковіду на 01-10-21
0-9 ______ 1 225 802 ____ 9
10-19 ____ 1 177 928 ____ 4
20-29 ____ 1 327 394 ____ 25
30-39 ____ 1 366 487 ____ 46
40-49 ____ 1 298 346 ____ 124
50-59 ___ 1 297 859 ____ 387
60-69 ____ 1 108 431 ____ 1062
70-79 ____ 989 008 ____ 3343
80-89 ____ 436 673 ____ 6056
90+ _______99 625 ____ 3870
Загальна_ 10327553 __ 14926
Смертей на 1000 осіб 14926*1000/10327553=1,445
В 2 рази менше ніж в Англії....

То може не кількість тестів чи відмова від вакцинування дітей - причина?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Тепер розкажіть нам про Швецію

Уже рассказывал.
"Когда пришел Ковид, правительство Швеции попросило своих граждан держать дистанцию 2 метра. Но шведы продолжали держать 6 метров".

Строитель, может хватит ума не сравнивать страны между собой, когда хотите разобраться в эффективности вакцинации?? Может хватит ума взять одну страну и сравнить смертность в ней ваксов и антиваксов??
Различные страны и без вакцинации болели очень по разному. Потому что жители этих стран разные по многих факторам.Зачем добавлять туда ещё одну переменную (вакцинацию)?? Что она нам даст понять в двух изначально разных странах?? Откуда столько закостенелости в мозгах??
Hotab
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