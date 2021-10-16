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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 39503951395239533954> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Суб 16 жов, 2021 21:08 IgA написав: budivelnik написав: А якщо Ви розумієте що я проти вакцинації тих кому це необхідно ( 5000 000 в групі 60+) А якщо Ви розумієте що я проти вакцинації тих кому це необхідно ( 5000 000 в групі 60+) Так в Британії так і зробили, вакцинували в першу чергу вразливі верстви населення, а группу 20- ніхто не став примушувати, вони зараз здебільшого і хворіють. Паспортів вакцинації нема, маски носити по бажанню, єдиний стимул для вакцинації - закордонні поїздки з вакциною значно спрощуються. І що ми бачимо?

Будівельник та флер критикують Британію за високу захворюваність та вищу смертність порівнюючи її з Німеччиною та іншими європейськими країнами де ще досі треба носити маски та ковід паспорти. Тобто Ви фактично критикуєте практичне застосування власної ідеї, причому у Вас обовязково вакцинувати треба группу 60+, тобто результати будуть ще гірші ніж в Англії Так в Британії так і зробили, вакцинували в першу чергу вразливі верстви населення, а группу 20- ніхто не став примушувати, вони зараз здебільшого і хворіють. Паспортів вакцинації нема, маски носити по бажанню, єдиний стимул для вакцинації - закордонні поїздки з вакциною значно спрощуються. І що ми бачимо?Будівельник та флер критикують Британію за високу захворюваність та вищу смертність порівнюючи її з Німеччиною та іншими європейськими країнами де ще досі треба носити маски та ковід паспорти. Тобто Ви фактично критикуєте практичне застосування власної ідеї, причому у Вас обовязково вакцинувати треба группу 60+, тобто результати будуть ще гірші ніж в Англії Спочатку Ви писали що Англія - молодець...

Тепер пишете що вона не дуже то вже молодець...

Тепер розкажіть нам про Швецію

Це нормальна країна,яка не закривалась на локдауни і отримала....1,445 смертей на 1000,

Швеція

вікова група __ всього __померло від ковіду на 01-10-21

0-9 ______ 1 225 802 ____ 9

10-19 ____ 1 177 928 ____ 4

20-29 ____ 1 327 394 ____ 25

30-39 ____ 1 366 487 ____ 46

40-49 ____ 1 298 346 ____ 124

50-59 ___ 1 297 859 ____ 387

60-69 ____ 1 108 431 ____ 1062

70-79 ____ 989 008 ____ 3343

80-89 ____ 436 673 ____ 6056

90+ _______99 625 ____ 3870

Загальна_ 10327553 __ 14926

Смертей на 1000 осіб 14926*1000/10327553= 1,445

В 2 рази менше ніж в Англії....



То може не кількість тестів чи відмова від вакцинування дітей - причина? Спочатку Ви писали що Англія - молодець...Тепер пишете що вона не дуже то вже молодець...Тепер розкажіть нам про ШвеціюЦе нормальна країна,яка не закривалась на локдауни і отримала....1,445 смертей на 1000,Швеціявікова група __ всього __померло від ковіду на 01-10-210-9 ______ 1 225 802 ____ 910-19 ____ 1 177 928 ____ 420-29 ____ 1 327 394 ____ 2530-39 ____ 1 366 487 ____ 4640-49 ____ 1 298 346 ____ 12450-59 ___ 1 297 859 ____ 38760-69 ____ 1 108 431 ____ 106270-79 ____ 989 008 ____ 334380-89 ____ 436 673 ____ 605690+ _______99 625 ____ 3870Загальна_ 10327553 __ 14926Смертей на 1000 осіб 14926*1000/10327553=В 2 рази менше ніж в Англії....То може не кількість тестів чи відмова від вакцинування дітей - причина? budivelnik

Повідомлень: 25166 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 21:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Тепер розкажіть нам про Швецію Тепер розкажіть нам про Швецію

Уже рассказывал.

"Когда пришел Ковид, правительство Швеции попросило своих граждан держать дистанцию 2 метра. Но шведы продолжали держать 6 метров".



Строитель, может хватит ума не сравнивать страны между собой, когда хотите разобраться в эффективности вакцинации?? Может хватит ума взять одну страну и сравнить смертность в ней ваксов и антиваксов??

Различные страны и без вакцинации болели очень по разному. Потому что жители этих стран разные по многих факторам.Зачем добавлять туда ещё одну переменную (вакцинацию)?? Что она нам даст понять в двух изначально разных странах?? Откуда столько закостенелости в мозгах?? Уже рассказывал."Когда пришел Ковид, правительство Швеции попросило своих граждан держать дистанцию 2 метра. Но шведы продолжали держать 6 метров".Строитель, может хватит ума не сравнивать страны между собой, когда хотите разобраться в эффективности вакцинации?? Может хватит ума взять одну страну и сравнить смертность в ней ваксов и антиваксов??Различные страны и без вакцинации болели очень по разному. Потому что жители этих стран разные по многих факторам.Зачем добавлять туда ещё одну переменную (вакцинацию)?? Что она нам даст понять в двух изначально разных странах?? Откуда столько закостенелости в мозгах?? Hotab

Повідомлень: 5057 З нами з: 15.02.09 Подякував: 252 раз. Подякували: 1413 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 21:36 1 Мені не потрібно порівнювати летальність у групі вакцинованих і невакцинованих.

2 Я й так знаю

В групі 60+ - летальність від ковіду серед вакцинованих буде меншою в 3-4 рази..., але не зменшить летальність від інших причин, тобто вакцина не робить людину безсмертною і не продовжує ні на годину життя

В групі 0-40 - різниці в летальності не буде видно взагалі

В групі 40-60 - летальність серед вакцинованих буде нижчою в 1,5-2 рази.



Тому в мене питання

Навіщо вакцинувати тих кому це не потрібно, особливо враховуючи що вакцинація не захищає від зараження

Хто більше всіх зацікавлений в тому щоб провакцинуватись? мій син чи лад?

Чому 35 млн населення повинні платити погіршенням свого життя заради тих в групі 60+ ..які чомусь не хочуть вакцинуватись( а на тих в групі 60+ хто провакцинувався - поведінка групи 0-40 - впливу не має) Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 16 жов, 2021 21:40, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 25166 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 21:38 uaprofi написав: antey1969 написав: Врач, понимающий, что государство обеспечивает медпрепаратами ковидные отделения в стиле "абы подешевле", РЕКОМЕНДУЕТ!!! Врач, понимающий, что государство обеспечивает медпрепаратами ковидные отделения в стиле "абы подешевле", РЕКОМЕНДУЕТ!!!



все лекарства и методики лечения должны быть доступны и полностью бесплатны для каждого! все лекарства и методики лечения должны быть доступны и полностью бесплатны для каждого!

С плакатом под Кабмин велкам.

Со стороны медработников заранее большое одобрямс.



Обновление инфы: Александовская больница в Киеве сегодня закрыта для поступлений ковидных пациентов - все не ВИП места заполнены. С плакатом под Кабмин велкам.Со стороны медработников заранее большое одобрямс.Обновление инфы: Александовская больница в Киеве сегодня закрыта для поступлений ковидных пациентов - все не ВИП места заполнены. antey1969 1

Повідомлень: 10868 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1425 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 21:39 budivelnik написав: 1 Мені не потрібно порівнювати летальність у групі вакцинованих і невакцинованих.

2 Я й так знаю

В групі 60+ - летальність серед вакцинованих буде меншою в 3-4 рази...

В групі 0-40 - різниці в летальності не буде видно взагалі

В групі 40-60 - летальність серед вакцинованих буде нижчою в 1,5-2 рази.



Тому в мене питання

Навіщо вакцинувати тих кому це не потрібно, особливо враховуючи що вакцинація не захищає від зараження

Хто більше всіх зацікавлений в тому щоб провакцинуватись? мій син чи лад?

Чому 35 млн населення повинні платити погіршенням свого життя заради тих в групі 60+ ..які чомусь не хочуть вакцинуватись( а на тих в групі 60+ хто провакцинувався - поведінка групи 0-40 - впливу не має) 1 Мені не потрібно порівнювати летальність у групі вакцинованих і невакцинованих.2 Я й так знаюВ групі 60+ - летальність серед вакцинованих буде меншою в 3-4 рази...В групі 0-40 - різниці в летальності не буде видно взагаліВ групі 40-60 - летальність серед вакцинованих буде нижчою в 1,5-2 рази.Тому в мене питанняНавіщо вакцинувати тих кому це не потрібно, особливо враховуючи що вакцинація не захищає від зараженняХто більше всіх зацікавлений в тому щоб провакцинуватись? мій син чи лад?Чому 35 млн населення повинні платити погіршенням свого життя заради тих в групі 60+ ..які чомусь не хочуть вакцинуватись( а на тих в групі 60+ хто провакцинувався - поведінка групи 0-40 - впливу не має)

Что бы болезнь ковид была такой же редкостью как туберкулёз? Что бы болезнь ковид была такой же редкостью как туберкулёз? stm

Повідомлень: 3155 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 21:45 stm написав: Что бы болезнь ковид была такой же редкостью как туберкулёз? Что бы болезнь ковид была такой же редкостью как туберкулёз? Це фантазія...

Для того щоб вона справдилась - потрібно вбити всіх збудників ковіду...а вакцинація не вбиває...вона дозволяє збудникам ковіду розповсюджуватись , шукаючи слабу ланку...

А вакцинувати років з 10 , кожних 3-6 місяців 7,5 млрд населення - ніхто не зможе.

ПС

Щоб досягнути мети - не достатньо бажання...потрібно щоб мета була досяжною..

Ви ж хочете щоб люди не хворіли? - а можете цього досягнути? Це фантазія...Для того щоб вона справдилась - потрібно вбити всіх збудників ковіду...а вакцинація не вбиває...вона дозволяє збудникам ковіду розповсюджуватись , шукаючи слабу ланку...А вакцинувати років з 10 , кожних 3-6 місяців 7,5 млрд населення - ніхто не зможе.ПСЩоб досягнути мети - не достатньо бажання...потрібно щоб мета була досяжною..Ви ж хочете щоб люди не хворіли? - а можете цього досягнути? budivelnik

Повідомлень: 25166 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 21:58 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: В розвинутих країнах є більше можливостей врятувати від одної хвороби, автоматично погіршивши інші системи функціонування організму...тому живуть в Європі довше...але мають при цьому більше пошкоджених органів(хоча ці пошкодження і не критичні при нормальній епідобстановці, але ці пошкодження є тригерами які збільшують летальність навіть від різновиду грипу під назвою ковід) В розвинутих країнах є більше можливостей врятувати від одної хвороби,...тому живуть в Європі довше...але мають при цьому більше пошкоджених органів(хоча ці пошкодження і не критичні при нормальній епідобстановці, але ці пошкодження є тригерами які збільшують летальність навіть від різновиду грипу під назвою ковід) Еще одна выдумка в копилку лже-научного творчества ковид-диссидентов Еще одна выдумка в копилку лже-научного творчества ковид-диссидентов Якщо Ви зможете показати приклади лікування наприклад гіпертонії без погіршення складу крові

Або приклад лікування раку без погіршення печінки/шлунку/згортування крові

Або ще простіше - лікування ковіду через швл без погіршення легенів...

А також доведете що антибіотики не впливають на організм....

Тоді я повірю що моя теорія антинаукова..

А поки ви в черговий раз промовчите - то я буду вважати вас балаболом... Якщо Ви зможете показати приклади лікування наприклад гіпертонії без погіршення складу кровіАбо приклад лікування раку без погіршення печінки/шлунку/згортування кровіАбо ще простіше - лікування ковіду через швл без погіршення легенів...А також доведете що антибіотики не впливають на організм....Тоді я повірю що моя теорія антинаукова..А поки ви в черговий раз промовчите - то я буду вважати вас балаболом...



Если промолчал, то только потому что не успел прочитать и ответить. Реально эта ветка полна (в том числе благодаря вам) городских легенд и доморощенных глупостей, на которые не всегда есть "час та натхнення" реагировать. В этом смысле большой респект ЛАД, Hotab, yanyura, detroytred и? простите другие активные борцы с мифами, кого не упомянул



Что касается упомянутого вами сабжа - сами подумайте, как может улучшение состояния больного органа ухудшать состояние других систем организма, если все они работают в связке?



Вы никогда не слышали о том, что больные легкие губят сердце, желудок - печень, а эндокринная система - сосуды?



Индукция и поддержание ремиссии хронических заболеваний всегда позитивно отражается на общем здоровье человека и каждом его органе и системе. Побочные эффекты лечения, о которых вы говорите, в большинстве случаев ограничены симптоматикой, в меньшинстве - временными обратимыми изменениями органов выделения.



С острыми заболеваниями, с которыми организм не справится самостоятельно, все еще понятней - будете беречь (точнее ошибочно думать, что бережете) печень и почки, отказываясь от необходимого лечения, получите хроническую патологию, которая, опять же, ударит по всем, или большинству систем организма.



А на раке, пож-ста, не спекулируйте. Прежде, чем просить "приклад лікування раку без погіршення печінки/шлунку/згортування крові", задайтесь вопросом, что произойдет с ними, если рак не лечить... Если промолчал, то только потому что не успел прочитать и ответить. Реально эта ветка полна (в том числе благодаря вам) городских легенд и доморощенных глупостей, на которые не всегда есть "час та натхнення" реагировать. В этом смысле большой респекти? простите другие активные борцы с мифами, кого не упомянулЧто касается упомянутого вами сабжа - сами подумайте, как может улучшение состояния больного органа ухудшать состояние других систем организма, если все они работают в связке?Вы никогда не слышали о том, что больные легкие губят сердце, желудок - печень, а эндокринная система - сосуды?Индукция и поддержание ремиссии хронических заболеваний всегда позитивно отражается на общем здоровье человека и каждом его органе и системе. Побочные эффекты лечения, о которых вы говорите, в большинстве случаев ограничены симптоматикой, в меньшинстве -изменениями органов выделения.С острыми заболеваниями, с которыми организм не справится самостоятельно, все еще понятней - будете беречь (точнее ошибочно думать, что бережете) печень и почки, отказываясь от необходимого лечения, получите хроническую патологию, которая, опять же, ударит по всем, или большинству систем организма.А на раке, пож-ста, не спекулируйте. Прежде, чем просить "приклад лікування раку без погіршення печінки/шлунку/згортування крові", задайтесь вопросом, что произойдет с ними, если рак не лечить... Востаннє редагувалось zРадио в Суб 16 жов, 2021 22:03, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 11334 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2618 раз. Подякували: 5693 раз. Профіль 16 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 22:02 budivelnik написав: stm написав: Что бы болезнь ковид была такой же редкостью как туберкулёз? Что бы болезнь ковид была такой же редкостью как туберкулёз? Це фантазія...

Для того щоб вона справдилась - потрібно вбити всіх збудників ковіду...а вакцинація не вбиває...вона дозволяє збудникам ковіду розповсюджуватись , шукаючи слабу ланку...

А вакцинувати років з 10 , кожних 3-6 місяців 7,5 млрд населення - ніхто не зможе.

ПС

Щоб досягнути мети - не достатньо бажання...потрібно щоб мета була досяжною..

Ви ж хочете щоб люди не хворіли? - а можете цього досягнути? Це фантазія...Для того щоб вона справдилась - потрібно вбити всіх збудників ковіду...а вакцинація не вбиває...вона дозволяє збудникам ковіду розповсюджуватись , шукаючи слабу ланку...А вакцинувати років з 10 , кожних 3-6 місяців 7,5 млрд населення - ніхто не зможе.ПСЩоб досягнути мети - не достатньо бажання...потрібно щоб мета була досяжною..Ви ж хочете щоб люди не хворіли? - а можете цього досягнути?

Когда-то от туберкулёза тоже молодые и здоровые не очень умирали. И когда-то первая вакцина была принудительной, а от мала до велика рисовали и пересказывали байку что вырастут рога и хвост у вакцинированного.

Стахи присущи всем. У кого-то обоснованные, у кого-то необоснованные. Время расставляет всё на места.

Ковиду будет вот уж 2 года скоро, поэтому малоизученной болезнью он уже не является. Вакцинированных уже колоссальный объём информации, не менее чем по БЦЖ, поэтому малоизученная вакцина это для Флер, для остальных звучит уже не убедительно. Нехватки врачей, больниц, кислорода, лекарств, коек у перестрашенных стран Британия, Израиль, Германия и т.д. хватает. Украина мчит к братьям по неразуму. Киев мчит менее резво. Киев и Харьков, Днепр, Житомир, Одесса отличаются только процентом вакцинированных. Но разница регионов колоссальна.

РФ 1002 жмура и новое лекарство Мир-19 уже на последней стадии одобрения, испытали на хомяках очень удачно, остальные этапы можно и пропустить. Сюрреализм зашкаливает, что бы не отставать от США надо... Когда-то от туберкулёза тоже молодые и здоровые не очень умирали. И когда-то первая вакцина была принудительной, а от мала до велика рисовали и пересказывали байку что вырастут рога и хвост у вакцинированного.Стахи присущи всем. У кого-то обоснованные, у кого-то необоснованные. Время расставляет всё на места.Ковиду будет вот уж 2 года скоро, поэтому малоизученной болезнью он уже не является. Вакцинированных уже колоссальный объём информации, не менее чем по БЦЖ, поэтому малоизученная вакцина это для Флер, для остальных звучит уже не убедительно. Нехватки врачей, больниц, кислорода, лекарств, коек у перестрашенных стран Британия, Израиль, Германия и т.д. хватает. Украина мчит к братьям по неразуму. Киев мчит менее резво. Киев и Харьков, Днепр, Житомир, Одесса отличаются только процентом вакцинированных. Но разница регионов колоссальна.РФ 1002 жмура и новое лекарство Мир-19 уже на последней стадии одобрения, испытали на хомяках очень удачно, остальные этапы можно и пропустить. Сюрреализм зашкаливает, что бы не отставать от США надо... stm

Повідомлень: 3155 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 536 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 22:05 zРадио написав: как может улучшение состояния больного органа ухудшать состояние других систем организма, если все они работают в связке? как может улучшение состояния больного органа ухудшать состояние других систем организма, если все они работают в связке? Антибіотик вбиває мікроорганізми і..... разом з поганими лупить по корисним в шлунку

Хіміотерапія - бє по всіх органах...

Далі продовжувати..

Просто якщо не боротись з раком - то хворий помре через 3-6 місяців від раку

Якщо боротись з раком, буде вражена печінка, серцеводудинна,кровотворні , шлунок і так далі....але людина проживе ще 6-36 місців...

Але якщо в організм ,який розвалений хіміотерапією( чи антибіотиками ,чи гормональними засобами) ввалюється ще й ковід - то ймовірність летального кінця зростає кратно...

ПС

Не треба мені про спекуляції в боротьбі з раком....

РАК - 2 курси хіміотерапії-ТЕЛЛА ( згущення крові під дією хіміотерапії)-знову курси хіміотерапії.....

так що я знаю про що пишу, хоча описане відбувається не зі мною...



ППС

Покращення критичного стану до стану можна жити - при лікуванні відбувається...але цей стан можна жити - все одно гірший ніж був до початку лікування якогось конкретного захворювання... Антибіотик вбиває мікроорганізми і..... разом з поганими лупить по корисним в шлункуХіміотерапія - бє по всіх органах...Далі продовжувати..Просто якщо не боротись з раком - то хворий помре через 3-6 місяців від ракуЯкщо боротись з раком, буде вражена печінка, серцеводудинна,кровотворні , шлунок і так далі....але людина проживе ще 6-36 місців...Але якщо в організм ,який розвалений хіміотерапією( чи антибіотиками ,чи гормональними засобами) ввалюється ще й ковід - то ймовірність летального кінця зростає кратно...ПСНе треба мені про спекуляції в боротьбі з раком....РАК - 2 курси хіміотерапії-ТЕЛЛА ( згущення крові під дією хіміотерапії)-знову курси хіміотерапії.....так що я знаю про що пишу, хоча описане відбувається не зі мною...ППСПокращення критичного стану до стану можна жити - при лікуванні відбувається...але цей стан можна жити - все одно гірший ніж був до початку лікування якогось конкретного захворювання... budivelnik

Повідомлень: 25166 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 22:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире stm написав: РФ 1002 жмура РФ 1002 жмура

В РФ 31% в Україні 14%

Через який час в Україні буде 1000 плюс смертей? В РФ 31% в Україні 14%Через який час в Україні буде 1000 плюс смертей? Ukrainian

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7789 10381870

ЛОБ Суб 16 жов, 2021 09:57