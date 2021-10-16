Ukrainian написав:Через який час в Україні буде 1000 плюс смертей?
В привязке к количеству населения - мы их в отдельные дни уже обошли и сильно. По средней за октябрь мы где-то рядом с ними и даже обошли тоже (у них 850-900 средняя, у нас под 250-270... наше население этак 35 лямов, у них 140). Единственное в чем мы пока выигрываем, это то, что у нас "жара" только в октябре, а у них она уже держится несколько месяцев. Но мы можем ведь и тоже зайти на квартальчик с такой цифрой, никто не гарантирует, что нет. Это только Будивельнык с Флер вечно что-то гарантируют, но ошибаются. А так то мы пока не знаем будущего.
budivelnik написав:Антибіотик вбиває мікроорганізми і..... разом з поганими лупить по корисним в шлунку
Ни один антибиотик не убьет все 50 трлн бактерий вашего желудочно-кишечного тракта. Это временное обратимое явление - вниманительно прочитайте, выше я об этом написал.
А вот если отказаться от приема антибиотика при банальной ангине, можно заработать миокардит, последствия которого, возможно, пройдут бесследно через несколько лет, а, возможно, и останутся с человеком навсегда. Это самый безобидный пример, который только можно привести.
Правда, я бы больше беспокоился не об отказах от антибиотика в пользу т.н. здоровья микрофлоры - понятия, которое бессовестно эксплуатируют маркетологи фармы, а о необоснованных самоназначениях антибиотиков при первом же чихе. Но это уже другая проблема
budivelnik написав:Хіміотерапія - бє по всіх органах...
Химиотерапия - очень общее понятие, которым вы разбрасываетесь, не до конца его понимая. Лечение ковида ремдесивиром, например - тоже химиотерапия. Лечение бронхита азитромицином - туда же
IgA написав:Так що реальна Англія більш схожа на Вашу уявну Швецію ніж реальна Швеція
Вам відома приказка З брехнею світ пройдеш - а назад не повернешся.... Знаєте які страшні локдауни вводила Швеція? Тоді коли в нас вже третій місяць були закриті всі кафе/ресторани і так далі... Шведи ввели страшне обмеження...дозволили ресторанам працювати тільки в тому випадку коли за столом замість 4-х осіб -сиділо 2....
Так що не треба брехати по питанням які тут освітлювались всього рік тому...
І море тут присутніх сьогодні ковідзашуганих махали пальчиком і казали ага , почекайте коли Швецію трупами завалить потім Ага, подивіться в навколишніх країнах летальність менша сьогодні ага..там шведи самостійно тримали дистанцію в 6 метрів...
Тобто ти й далі переконаний що лікування хронічних хвороб жодним чином не погіршує функціонування інших органів? Тобі за нобелівкою...з такою заявкою тебе будь-яка фармацептична компанія в штат візьме...якщо реально доведеш її істиність.. А то чогось друкують інструкції в яких опис побічних впливів в рази більший від опису на що діє той чи інший препарат.
budivelnik написав:Ага, подивіться в навколишніх країнах летальність менша сьогодні ага..там шведи самостійно тримали дистанцію в 6 метрів...
шведи себе порівнюють не з Англією а з Фінляндією та Норвегією і визнають що їх стратегія була помилкова. це тільки Ви з табличками завжди правий, а якщо неправий то приготуєте нову табличку
Давайте по порядку 1 Таблички не мої а https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ 2 Дані приведені на цьому ресурсі показують що Англія просрала як мінімум 30000 життів своїх мешканців в порівнянні з Україною сьогодні. 3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія..
Таким чином Поки що викрики про правильність тотальної вакцинації на прикладі Англії - є брехнею і маніпуляціями.
Якщо хтось з цим не згоден - нехай пише в ті організації Англії які надають данні в наведений мною ресурс+нехай забороняють французам публікувати фальсифіковані на їх думку данні...
budivelnik написав:1 Мені не потрібно порівнювати летальність у групі вакцинованих і невакцинованих. 2 Я й так знаю В групі 60+ - летальність від ковіду серед вакцинованих буде меншою в 3-4 рази..., але не зменшить летальність від інших причин, тобто вакцина не робить людину безсмертною і не продовжує ні на годину життя В групі 0-40 - різниці в летальності не буде видно взагалі В групі 40-60 - летальність серед вакцинованих буде нижчою в 1,5-2 рази.
Тому в мене питання Навіщо вакцинувати тих кому це не потрібно, особливо враховуючи що вакцинація не захищає від зараження Хто більше всіх зацікавлений в тому щоб провакцинуватись? мій син чи лад? Чому 35 млн населення повинні платити погіршенням свого життя заради тих в групі 60+ ..які чомусь не хочуть вакцинуватись( а на тих в групі 60+ хто провакцинувався - поведінка групи 0-40 - впливу не має)
2) Nataliia Bushkovska Чому в жодних протоколах ви не побачите рекомендацію: зваріть відвар з верби. Ні, вам скажуть, випийте стільки то аспірину. Хоча і там, і там є ацетилсаліцилова кислота. Вам жодні офіційні медичні організації не скажуть, що бабусине молочко з ринку краще за молочку з супермаркету. Ні, навіть у тої чистенької бабусі наполегливо не будуть рекомендувати купляти молочку. Так, а от «перехімічене» з крамниці - будуть. А знаєте чому? Тому що коли йдеться про громадське здоров’я, іншими словами здоров’я великої кількості населення, державі потрібна прогнозованість. Держава не може контролювати оту чистеньку бабусю. Як вона миє руки, вим’я корови та відро. Чи нормально в неї працює холодильник, і чи не купила вона довідку у ветеринара. А великого виробника молока контролювати може. І навіть якщо на виробництві щось піде не так, і певна кількість людей отримає сальмонелу, це легше виявити та усунути. Те саме з аспірином. Той аптечний аспірин, так, той "поганий і хімічний", він очищений та чітко дозований. Саме на вашу вагу. Саме для вашого випадку. Скільки у відварі он з тої верби - ніхто не знає. А ще там крім ацетилсаліцилової кислоти - купа інших речовин. І як вони на вас подіють теж ніхто не знає. Системі охороні здоров'я потрібна прогнозованість. Хоч якась. Навіть не 100%. Але прогнозованість. І коли ми кажемо про вакцини від коронавірусу, то саме вони цю прогнозованість дають. А природний імунітет (я наразі саме про коронавірус) не дає. У когось він буде триматись рік. У когось два тижні. А у когось взагалі не сформується. Тому жодний притомний лікар, жодна притомна організація не будуть закликати вас НЕ вакцинуватись, якщо ви перехворіли. Звичайно, ви маєте право обирати для себе. Якщо ви впевнені, скільки там чого у вербі - ок, пийте. Якщо ви точно знаєте, що ваша корова здорова, скільки молоко може зберігатись без холодильника і яка температура у холодильнику має бути - смачного. Якщо ви впевнені у міцності свого імунітету, що ж. Але не треба, будь ласка, вимагати, щоб це транслювалось на маси. Бо якщо ви у своїх розрахунках та прогнозах помилились і кисню не вистачить, то нагадайте собі, що це ваш вибір. Ви ж були впевнені. P.S. За вакцинальні срачі - баню. Цей пост не має на меті закликати вас щепитись. Всі дорослі люди, робіть вибір для себе, інформації купа, відсотки можна порахувати на калькуляторі. Цей пост спроба пояснити, чому все так, як є, а не так, як хочеться.