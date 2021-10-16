Додано: Суб 16 жов, 2021 22:44

budivelnik написав: 1 Мені не потрібно порівнювати летальність у групі вакцинованих і невакцинованих.

2 Я й так знаю

В групі 60+ - летальність від ковіду серед вакцинованих буде меншою в 3-4 рази..., але не зменшить летальність від інших причин, тобто вакцина не робить людину безсмертною і не продовжує ні на годину життя

В групі 0-40 - різниці в летальності не буде видно взагалі

В групі 40-60 - летальність серед вакцинованих буде нижчою в 1,5-2 рази.



Тому в мене питання

Навіщо вакцинувати тих кому це не потрібно, особливо враховуючи що вакцинація не захищає від зараження

Хто більше всіх зацікавлений в тому щоб провакцинуватись? мій син чи лад?

Чому 35 млн населення повинні платити погіршенням свого життя заради тих в групі 60+ ..які чомусь не хочуть вакцинуватись( а на тих в групі 60+ хто провакцинувався - поведінка групи 0-40 - впливу не має) 1 Мені не потрібно порівнювати летальність у групі вакцинованих і невакцинованих.2 Я й так знаюВ групі 60+ - летальність від ковіду серед вакцинованих буде меншою в 3-4 рази..., але не зменшить летальність від інших причин, тобто вакцина не робить людину безсмертною і не продовжує ні на годину життяВ групі 0-40 - різниці в летальності не буде видно взагаліВ групі 40-60 - летальність серед вакцинованих буде нижчою в 1,5-2 рази.Тому в мене питанняНавіщо вакцинувати тих кому це не потрібно, особливо враховуючи що вакцинація не захищає від зараженняХто більше всіх зацікавлений в тому щоб провакцинуватись? мій син чи лад?Чому 35 млн населення повинні платити погіршенням свого життя заради тих в групі 60+ ..які чомусь не хочуть вакцинуватись( а на тих в групі 60+ хто провакцинувався - поведінка групи 0-40 - впливу не має)

1)2)Nataliia BushkovskaЧому в жодних протоколах ви не побачите рекомендацію: зваріть відвар з верби. Ні, вам скажуть, випийте стільки то аспірину. Хоча і там, і там є ацетилсаліцилова кислота.Вам жодні офіційні медичні організації не скажуть, що бабусине молочко з ринку краще за молочку з супермаркету. Ні, навіть у тої чистенької бабусі наполегливо не будуть рекомендувати купляти молочку. Так, а от «перехімічене» з крамниці - будуть.А знаєте чому? Тому що коли йдеться про громадське здоров’я, іншими словами здоров’я великої кількості населення, державі потрібна прогнозованість.Держава не може контролювати оту чистеньку бабусю. Як вона миє руки, вим’я корови та відро. Чи нормально в неї працює холодильник, і чи не купила вона довідку у ветеринара. А великого виробника молока контролювати може. І навіть якщо на виробництві щось піде не так, і певна кількість людей отримає сальмонелу, це легше виявити та усунути.Те саме з аспірином. Той аптечний аспірин, так, той "поганий і хімічний", він очищений та чітко дозований. Саме на вашу вагу. Саме для вашого випадку. Скільки у відварі он з тої верби - ніхто не знає. А ще там крім ацетилсаліцилової кислоти - купа інших речовин. І як вони на вас подіють теж ніхто не знає.Системі охороні здоров'я потрібна прогнозованість. Хоч якась. Навіть не 100%. Але прогнозованість.І коли ми кажемо про вакцини від коронавірусу, то саме вони цю прогнозованість дають. А природний імунітет (я наразі саме про коронавірус) не дає. У когось він буде триматись рік. У когось два тижні. А у когось взагалі не сформується. Тому жодний притомний лікар, жодна притомна організація не будуть закликати вас НЕ вакцинуватись, якщо ви перехворіли. Звичайно, ви маєте право обирати для себе.Якщо ви впевнені, скільки там чого у вербі - ок, пийте. Якщо ви точно знаєте, що ваша корова здорова, скільки молоко може зберігатись без холодильника і яка температура у холодильнику має бути - смачного.Якщо ви впевнені у міцності свого імунітету, що ж. Але не треба, будь ласка, вимагати, щоб це транслювалось на маси. Бо якщо ви у своїх розрахунках та прогнозах помилились і кисню не вистачить, то нагадайте собі, що це ваш вибір. Ви ж були впевнені.P.S. За вакцинальні срачі - баню. Цей пост не має на меті закликати вас щепитись. Всі дорослі люди, робіть вибір для себе, інформації купа, відсотки можна порахувати на калькуляторі. Цей пост спроба пояснити, чому все так, як є, а не так, як хочеться.