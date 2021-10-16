Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3951395239533954 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Суб 16 жов, 2021 22:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире IMPRINTER написав: вакцинальні срачі - баню вакцинальні срачі - баню А що сказати то хотів?Просто пофлудити? чи пробував розібратись про що я пишу?

Ти сам собі дай відповіді на примітивні питання

1 Чи потрібно вакцинуватись групі 60+? - я вважаю що так

2 Якщо всі в групі 60+ вакцинуються - чи зменшить це смерті в цій групі? - я скажу так

3 Якщо вакцинуються в групі 0-60..чи зменшить це смерті в групі 60+? - я скажу ні.



А тепер ти дай відповіді і побачиш чи співпадають наші думки. А що сказати то хотів?Просто пофлудити? чи пробував розібратись про що я пишу?Ти сам собі дай відповіді на примітивні питання1 Чи потрібно вакцинуватись групі 60+? -2 Якщо всі в групі 60+ вакцинуються - чи зменшить це смерті в цій групі? -3 Якщо вакцинуються в групі 0-60..чи зменшить це смерті в групі 60+? -А тепер ти дай відповіді і побачиш чи співпадають наші думки. budivelnik

Повідомлень: 25166 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 22:52 budivelnik написав: 2 Дані приведені на цьому ресурсі показують що Англія просрала як мінімум 30000 життів своїх мешканців в порівнянні з Україною сьогодні.

3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія.. 2 Дані приведені на цьому ресурсі показують що Англія просрала як мінімум 30000 життів своїх мешканців в порівнянні з Україною сьогодні.3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія..



Щодо данних про померлих в Україні я вже вам приводив статтю де пояснено звідки береться надлишкова смертність, якої майже нема в Англії та 100 тис в Україні. З першого разу незрозуміло було чи гугл транслейт так і не освоїли? Щодо данних про померлих в Україні я вже вам приводив статтю де пояснено звідки береться надлишкова смертність, якої майже нема в Англії та 100 тис в Україні. З першого разу незрозуміло було чи гугл транслейт так і не освоїли? IgA Повідомлень: 873 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 жов, 2021 22:58 IgA написав: budivelnik написав: 2 Дані приведені на цьому ресурсі показують що Англія просрала як мінімум 30000 життів своїх мешканців в порівнянні з Україною сьогодні.

3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія.. 2 Дані приведені на цьому ресурсі показують що Англія просрала як мінімум 30000 життів своїх мешканців в порівнянні з Україною сьогодні.3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія.. Щодо данних про померлих в Україні я вже вам приводив статтю де пояснено звідки береться надлишкова смертність, якої майже нема в Англії та 100 тис в Україні. З першого разу незрозуміло було чи гугл транслейт так і не освоїли? Щодо данних про померлих в Україні я вже вам приводив статтю де пояснено звідки береться надлишкова смертність, якої майже нема в Англії та 100 тис в Україні. З першого разу незрозуміло було чи гугл транслейт так і не освоїли? Мене не цікавлять приватні фантазії навіть не людини а якогось ніка...

Я оперую офіційними данними ,які надають українські та англійські офіційні джерела для публікації на французському ресурсі....

Це хоч зрозуміло...?

А свої приватні фантазії і пояснення залишіть для членів секти страшного ковіду...

Який

в Англії вбив 2,5 осіб на 1000 ,

в Румунії 2,2 особи на 1000 ,

в Україні 1,69 осіб на 1000 ,

в Швеції 1,44 особи на 1000 ,

в Норвегії 0,16 осіб на 1000



Мене не цікавлять ваші фантазії - їх мені чудово замінюють офіційні цифри Мене не цікавлять приватні фантазії навіть не людини а якогось ніка...Я оперую офіційними данними ,які надають українські та англійські офіційні джерела для публікації на французському ресурсі....Це хоч зрозуміло...?А свої приватні фантазії і пояснення залишіть для членів секти страшного ковіду...Якийв Англії вбив 2,5 осіб на 1000 ,в Румунії 2,2 особи на 1000 ,в Україні 1,69 осіб на 1000 ,в Швеції 1,44 особи на 1000 ,в Норвегії 0,16 осіб на 1000Мене не цікавлять ваші фантазії - їх мені чудово замінюють офіційні цифри budivelnik

Повідомлень: 25166 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3951395239533954 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7789 10382012

ЛОБ Суб 16 жов, 2021 09:57