IgA написав: budivelnik написав:
2 Дані приведені на цьому ресурсі показують що Англія просрала як мінімум 30000 життів своїх мешканців в порівнянні з Україною сьогодні.
3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія..
Щодо данних про померлих в Україні я вже вам приводив статтю де пояснено звідки береться надлишкова смертність, якої майже нема в Англії та 100 тис в Україні. З першого разу незрозуміло було чи гугл транслейт так і не освоїли?
Мене не цікавлять приватні фантазії навіть не людини а якогось ніка...
Я оперую офіційними данними ,які надають українські та англійські офіційні джерела для публікації на французському ресурсі....
Це хоч зрозуміло...?
А свої приватні фантазії і пояснення залишіть для членів секти страшного ковіду...
Який
в Англії вбив 2,5 осіб на 1000 ,
в Румунії 2,2 особи на 1000 ,
в Україні 1,69 осіб на 1000 ,
в Швеції 1,44 особи на 1000 ,
в Норвегії 0,16 осіб на 1000
Мене не цікавлять ваші фантазії - їх мені чудово замінюють офіційні цифри