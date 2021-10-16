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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3951395239533954

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IMPRINTER написав:вакцинальні срачі - баню
А що сказати то хотів?Просто пофлудити? чи пробував розібратись про що я пишу?
Ти сам собі дай відповіді на примітивні питання
1 Чи потрібно вакцинуватись групі 60+? - я вважаю що так
2 Якщо всі в групі 60+ вакцинуються - чи зменшить це смерті в цій групі? - я скажу так
3 Якщо вакцинуються в групі 0-60..чи зменшить це смерті в групі 60+? - я скажу ні.

А тепер ти дай відповіді і побачиш чи співпадають наші думки.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:52

  budivelnik написав:2 Дані приведені на цьому ресурсі показують що Англія просрала як мінімум 30000 життів своїх мешканців в порівнянні з Україною сьогодні.
3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія..


Щодо данних про померлих в Україні я вже вам приводив статтю де пояснено звідки береться надлишкова смертність, якої майже нема в Англії та 100 тис в Україні. З першого разу незрозуміло було чи гугл транслейт так і не освоїли?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:58

  IgA написав:
  budivelnik написав:2 Дані приведені на цьому ресурсі показують що Англія просрала як мінімум 30000 життів своїх мешканців в порівнянні з Україною сьогодні.
3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія..
Щодо данних про померлих в Україні я вже вам приводив статтю де пояснено звідки береться надлишкова смертність, якої майже нема в Англії та 100 тис в Україні. З першого разу незрозуміло було чи гугл транслейт так і не освоїли?
Мене не цікавлять приватні фантазії навіть не людини а якогось ніка...
Я оперую офіційними данними ,які надають українські та англійські офіційні джерела для публікації на французському ресурсі....
Це хоч зрозуміло...?
А свої приватні фантазії і пояснення залишіть для членів секти страшного ковіду...
Який
в Англії вбив 2,5 осіб на 1000 ,
в Румунії 2,2 особи на 1000 ,
в Україні 1,69 осіб на 1000 ,
в Швеції 1,44 особи на 1000 ,
в Норвегії 0,16 осіб на 1000

Мене не цікавлять ваші фантазії - їх мені чудово замінюють офіційні цифри
budivelnik
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