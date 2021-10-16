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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 жов, 2021 22:48
IMPRINTER написав:
вакцинальні срачі - баню
А що сказати то хотів?Просто пофлудити? чи пробував розібратись про що я пишу?
Ти сам собі дай відповіді на примітивні питання
1 Чи потрібно вакцинуватись групі 60+? - я вважаю що так
2 Якщо всі в групі 60+ вакцинуються - чи зменшить це смерті в цій групі? - я скажу так
3 Якщо вакцинуються в групі 0-60..чи зменшить це смерті в групі 60+? - я скажу ні.
А тепер ти дай відповіді і побачиш чи співпадають наші думки.
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budivelnik
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Додано: Суб 16 жов, 2021 22:52
budivelnik написав:
2 Дані приведені на цьому ресурсі показують що Англія просрала як мінімум 30000 життів своїх мешканців в порівнянні з Україною сьогодні.
3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія..
Щодо данних про померлих в Україні я вже вам приводив статтю де пояснено звідки береться надлишкова смертність, якої майже нема в Англії та 100 тис в Україні. З першого разу незрозуміло було чи гугл транслейт так і не освоїли?
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IgA
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Додано: Суб 16 жов, 2021 22:58
IgA написав: budivelnik написав:
2 Дані приведені на цьому ресурсі показують що Англія просрала як мінімум 30000 життів своїх мешканців в порівнянні з Україною сьогодні.
3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія..
Щодо данних про померлих в Україні я вже вам приводив статтю де пояснено звідки береться надлишкова смертність, якої майже нема в Англії та 100 тис в Україні. З першого разу незрозуміло було чи гугл транслейт так і не освоїли?
Мене не цікавлять приватні фантазії навіть не людини а якогось ніка...
Я оперую офіційними данними ,які надають українські та англійські офіційні джерела для публікації на французському ресурсі....
Це хоч зрозуміло...?
А свої приватні фантазії і пояснення залишіть для членів секти страшного ковіду...
Який
в Англії вбив 2,5 осіб на 1000 ,
в Румунії 2,2 особи на 1000 ,
в Італії 2,19 особи на 1000
в США 2,16 особи на 1000
в Україні 1,69 осіб на 1000 ,
в Швеції 1,44 особи на 1000 ,
в Франції 1,34 особи на 1000
в Німеччині 1,14 особи на 1000
в Канаді 0,75 особи на 1000
в Норвегії 0,16 осіб на 1000
в Японії 0,14 особи на 1000
в Південній Кореї 0,04 на 1000
Мене не цікавлять ваші фантазії - їх мені чудово замінюють офіційні цифри
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 16 жов, 2021 23:20, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 23:04
budivelnik написав:
Мене не цікавлять приватні фантазії навіть не людини а якогось ніка...
Я оперую офіційними
данними ,які надають українські та англійські офіційні джерела для публікації на французському ресурсі....
Це хоч зрозуміло...?
це у Вас фантазійні таблички, я приводив статтю з JAMA, де пояснється як офіційна статистика залежить від кількості тестів.
не змогли прочитати? ок, давайте тоді на основі офіційних
даних про 2.6 млн перехворілих та 15% вакцинованих розрахуйте скільки ще помре людей в Україні коли кількість перехворілих + вакцинованих сягне хоча б 70% як зараз в Англії.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 23:05
budivelnik написав: zРадио написав:
Хватит, прошу
Тобто ти й далі переконаний що лікування хронічних хвороб жодним чином не погіршує функціонування інших органів?
Я не так написал. Ты сейчас нарочно играешь на публику. Хотя вчера Хотаб уже спрашивал - ЧТОБЫ ЧТО??? Чего ты добиваешься, какая цель? У нас и так пересичный находится в плену фейков и страхов - там, где надо лечиться, он печень и микрофлору "бережет"; там, где не надо - в лучшем случае впустую тратит деньги на гомеопатию, в худшем - прописывает сам себе лишнее, имеющее активное вещество, вызывая такие прелести, например, как антибиотикорезистентность
budivelnik написав:
А то чогось друкують інструкції в яких опис побічних впливів в рази більший від опису на що діє той чи інший препарат.
В разы больший по объему текста, но не по влиянию на организм. Самые распространенные побочные эффекты, повторюсь - симптоматические. Еще осторожность следует проявлять, принимая несколько лекарств одновременно. А препараты с частыми и тяжелыми побочными реакциями до пациента не доходят. Работа над ними прекращается либо на этапе КИ, либо их заворачивает регулятор.
А ты сейчас своей риторикой провоцируешь у читателей очередную фобию! Астанавись (с)
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Додано: Суб 16 жов, 2021 23:16
zРадио написав:
А ты сейчас своей риторикой провоцируешь у читателей очередную фобию! Астанавись (с)
Ага
Значить істерія на екрані і відсутність підтверджень цієї істерії в реальному житті - це правильно і нікому не заважає
А мої таблички,які доступні для перегляду якоїсь сотні осіб - це провокація фобії
Труси/хрестик?
ПС
Людина тільки в тому випадку вірить інформації..коли має підтвердження слів з ЗМІ і реального життя..
А коли в ЗМІ істерія, а в реальному житті людина 2 роки не носить маски і ще не захворіла...то де маніпуляції а де правда?
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Додано: Суб 16 жов, 2021 23:30
Volos написав: Hotab написав:
3. Из-за ложащейся медсистемы вводятся зоны, из-за которых ограничиваются права ваксов.
Можно пример, пожалуйста?
Примера ложащейся медсистемы не будет.
Просто на одного медика приходилось к примеру 5 пациентов на смене, а будет 15.
Был потоковый кислород, а будут концентраторы.
Лежали в палатах, будут на коридоре.
Все дольше больницам придется ждать ПЦР-подтверждений.
Меньше других пациентов смогут принять.
Издержки 95-го квартала в стране сказываются. Главное - делать вид, что все под контролем.
А то что с такой нагрузкой на медперсонал будет в разы больше трупов - это же фигня. То что при вынужденном нарушении режима изоляции будет идти перекрестное заражение(не только Ковидом), заражение медперсонала и посетителей - это же мелочи жизни.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 23:33
budivelnik написав: zРадио написав:
А ты сейчас своей риторикой провоцируешь у читателей очередную фобию! Астанавись (с)
Ага
Значить істерія на екрані і відсутність підтверджень цієї істерії в реальному житті - це правильно і нікому не заважає
А мої таблички,які доступні для перегляду якоїсь сотні осіб - це провокація фобії
Труси/хрестик?
ПС
Людина тільки в тому випадку вірить інформації..коли має підтвердження слів з ЗМІ і реального життя..
А коли в ЗМІ істерія, а в реальному житті людина 2 роки не носить маски і ще не захворіла...то де маніпуляції а де правда?
Истерия имела место только зимой-весной 2020-го, когда была переоценена скорость распространения и величина CFR заболевания. Но это происходило в условиях высокой неопределенности и некачественной коммуникации со стороны ВОЗ. Обвинить в этом некого - все человечество попросту оказалось неготовым ни к медицинским, ни к административным вызовам, что подогревало панические и даже апокалиптические настроения. Посмотрел бы я на тебя, будь ты decision maker - ты б науправлял, ага
Далее все коммуникации и действия либо релевантны уровню угрозы, либо недостаточны. Пример последнего - слабый ответ на антивакцинаторскую пропаганду
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Додано: Суб 16 жов, 2021 23:40
zРадио написав:
все, кроме одного - ответ на антивакцинаторскую деятельность недостаточный
Ти знову натягуєш сову на глобус і не бачиш очевидного?
Для тебе заклики вакцинувати групу 60+ - це антивакцинаторські?
Чому подібні тобі вважають за святий обовязок змусити вакцинуватись групу 0-60 ...і бояться заявити про обовязковість/необхідність/примусовість вакцинації групи 60+?
Знову триси/хрестик?
чи все таки в умовах загального психозу легше грошики красти на вакцинацію?
а як тільки виявиться що вакцинувати необхідно менше 10 млн..то й шум зникне,психоз зменшиться..і багато не вкрадеш?
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Додано: Суб 16 жов, 2021 23:50
budivelnik написав: zРадио написав:
все, кроме одного - ответ на антивакцинаторскую деятельность недостаточный
Ти знову натягуєш сову на глобус і не бачиш очевидного?
Для тебе заклики вакцинувати групу 60+ - це антивакцинаторські?
Чому подібні тобі вважають за святий обовязок змусити вакцинуватись групу 0-60 ...і бояться заявити про обовязковість/необхідність/примусовість вакцинації групи 60+?
Знову триси/хрестик?
чи все таки в умовах загального психозу легше грошики красти на вакцинацію?
а як тільки виявиться що вакцинувати необхідно менше 10 млн..то й шум зникне,психоз зменшиться..і багато не вкрадеш?
Я уже отвечал на это. Ты - не специалист по противоэпидемиологической борьбе, поэтому обязан слушать специалистов, а не наивно полагать, что можно выехать на общих знаниях.
Зачем нужен коллективный иммунитет, тебе уже ответила наука. Причем давно. Если не привить население 0-60, то даже при условии, что это не увеличит смертность непривитого населения (хотя с ковидом это не так, и ты сам знаешь, что умирают даже молодые), это увеличит смертность привитого населения 60+, поскольку из-за постоянных мутаций вируса в среде непривитого населения, тот найдет брешь в защите привитого.
В общем, учи матчасть и не пори отсебятину. Это все, что я могу тебе пожелать
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