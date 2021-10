Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Нед 17 жов, 2021 01:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: 1 Таблички не мої а

https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/

Просто у строителя нет ни ума, ни английского, чтобы узнать такое:



The way cases are reported in England changed on 21 May 2021. Reported cases are sometimes removed if subsequent tests are negative. This happens when cases identified through a positive rapid lateral flow test are followed by polymerase chain reaction (PCR) tests within 3 days that are all negative. These cases are removed daily from 21 May 2021. Because of this, the number of newly-reported cases may not be the same as the difference between the total number of reported cases from one day to the next. The number of newly-reported cases in England and the UK is adjusted to take this into account, but the numbers for regions and local authorities are not adjusted. This means that for regions and local authorities, this figure does not show the actual number of new cases reported on that date.







По-этому строитель по Англии оперирует 140+ тысяч (ну нашел он на французском сайте такое, ну приятно ему, что там больше, чем на самом деле, ну чего нам обижаться на убогого).



Но истина иная. На Волдометре 121 тысяча по Англии (и 138 по всему UK) , а Волдометр берет вот откуда:







budivelnik написав: Я оперую офіційними данними ,які надають українські та англійські офіційні джерела для публікації на французському ресурсі.... Я оперую офіційними данними ,які надають українські та англійські офіційні джерела для публікації на французському ресурсі....

А почему это такая индульгенция у какого-то французского ресурса?)))

А не например у базы данных правительства UK?)))





По большому счету даже не принципиально ,в Англии 120 или 140.

У строителя не хватило ума даже на его "французском" сайте прочитать методологию подсчёта. Она то там описана на непонятном ему языке в файле pdf, а такие файлы на лету не переводит транслейтер.

Вот он и не знает, что в Украине метода подсчёта совсем не как в Англии. И потому в Англии цифра точнее, а у Украины из 100 тысяч есть только 55 в статистике. Это те, которые попадают в ежедневную стату и больше никогда не корректируются. В отличии от всех других стран. Которые после детального изучения жмуриков потом задним числом меняют стату.



Вчерашний пост в фб:



Поздравляю.

Мест в городе нет. Скорая едет по 4-5 часов. Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск.

С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в Область.

Левон Никогосян спасибо.

Открывать ещё и ещё Отделения для вас скоро просто будет невозможно. Работать там будет некому. Да и другие болезни никто не отменял. В ковидных отделениях персонала не хватает. 1-2 медсестры на 50-60 пациентов. Не реально выдержать и не реально оказать полноценную помощь.

За утром мы выдали уже больше 20 концентраторов. Звонков сотни!!

Откройте уже глаза те, кто кричит что ковида нет. В городе уже просто беда. Когда она приедет в ваш дом уже будет поздно.

Открыты пункты вакцинации!!! Все вакцины в доступе. Пожалуйста отвезите туда хотя бы своих родителей - именно они сейчас самая Группа риска!!!

Но болеют и дети. В ковидное отделении детской уже 70 пациентов. Есть даже дети на кислороде. У нас уже есть пациенты 20 лет и много появилось 30-40.

Вакцинируя группу риска мы снизим нагрузку на систему и сможем дать возможность врачам оказывать качественную помощь заболевшим.

Сейчас мы тушим пожар нейлоновыми тряпками..





Последнее видео самое страшное.. потому что это не у нас в городе такое только происходит. Вся страна горит. Сатурация 10. На кислороде 55. Доктор скорой помощи просит помощи. Я кричу, что 10 литров такому пациенту не поможет. Я конечно дам хоть как то продержаться недолго, но надо срочно искать реанимацию.

Ответ Нет мест нигде. Всю область обзвонил и Харьков...

Второй звонок оттуда же. Сатурация 32

Истерика у человека. И шансов ноль...

Евгений Истребин что там ты писал куча мест же нарисовали. А вот что релаьно происходит.



И это уже даже не хроники апокалипсиса. Просто показывайте это тем, кто говорит что все это выдумки. Может кто то задумается.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России в 2021 году, по оценке правительства, снизится до 70,2 лет. Но уже в 2022 году возрастет до 71 года и в дальнейшем будет расти, достигнув 73,7 лет в 2024 году, следует из документа.





https://thebell.io/pravitelstvo-sprogno ... a-dva-goda





Но демографы не разделяют оптимизм правительства РФ:



Как обычно, этот "Единый план" устарел в момент появления. Будет опубликован в пятницу, 15 октября.

Административно путь от расчётов через многочисленные согласования и утверждения до публикации длится пару месяцев.

Сокращение численности населения в 2021 будет больше, чем в плане и чем в прошлом году.

Рождаемость в Еплане недооценена: число родившихся в 2021 оценивается в 1340 тыс., реально ожидаю около 1400 тыс. (КСР 1,52)

Смертность в Еплане сильно недооценена: ожидается 2270 тыс., реально будет 2350-2400 тыс.

Естественная убыль в Еплане недооценена: ожидается 930 тыс., реально будет почти миллион (950-1020),

миграционное сальдо в Еплане ожидается АЖ 399 тыс.! Реально жду около +300 тысяч,

итого около 700 тысяч снижения, а не 557.

Примечательно, что продолжительность жизни оценена в 70.2 года (средний вариант прогноза Росстата 74.3), и это наверняка без данных за сентябрь и октябрь (сентябрь 202,9 тыс. умерших, октябрь 225-230).







Демограф Алексей Ракша.



От себя напомню, в доковидном 2019 году в РФ общая смертность была 1.8млн.



А это значит, что, говоря терминологией Будивельныка, в 2020 году Ковид выкосил 330 тыс лишних "зайцев", а в 2021 году ещё 600 тыс лишних "зайцев". Общая численность населения России на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 по итогам 2021 года, по оценке правительства, уменьшится на 535,5 тысячи человек, а в 2022 году — еще на 533,4 тысячи, следует из утвержденного на этой неделе Единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть в распоряжении The Bell, подлинность документа подтвердил федеральный чиновник). Таким образом, кабинет премьера Михаила Мишустина прогнозирует, что за два года сокращение населения России составит свыше 1 млн человек.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России в 2021 году, по оценке правительства, снизится до 70,2 лет. Но уже в 2022 году возрастет до 71 года и в дальнейшем будет расти, достигнув 73,7 лет в 2024 году, следует из документа.Но демографы не разделяют оптимизм правительства РФ:Демограф Алексей Ракша.От себя напомню, в доковидном 2019 году в РФ общая смертность была 1.8млн.А это значит, что, говоря терминологией Будивельныка, в 2020 году Ковид выкосил 330 тыс лишних "зайцев", а в 2021 году ещё 600 тыс лишних "зайцев". Hotab

