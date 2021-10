Додано: Нед 17 жов, 2021 01:22

https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/

Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія

Я оперую офіційними данними ,які надають українські та англійські офіційні джерела для публікації на французському ресурсі....

Просто у строителя нет ни ума, ни английского, чтобы узнать такое:The way cases are reported in England changed on 21 May 2021. Reported cases are sometimes removed if subsequent tests are negative. This happens when cases identified through a positive rapid lateral flow test are followed by polymerase chain reaction (PCR) tests within 3 days that are all negative. These cases are removed daily from 21 May 2021. Because of this, the number of newly-reported cases may not be the same as the difference between the total number of reported cases from one day to the next. The number of newly-reported cases in England and the UK is adjusted to take this into account, but the numbers for regions and local authorities are not adjusted. This means that for regions and local authorities, this figure does not show the actual number of new cases reported on that date.По-этому строитель по Англии оперирует 140+ тысяч (ну нашел он на французском сайте такое, ну приятно ему, что там больше, чем на самом деле, ну чего нам обижаться на убогого).Но истина иная. На Волдометре 121 тысяча по Англии (и 138 по всему UK) , а Волдометр берет вот откуда:А почему это такая индульгенция у какого-то французского ресурса?)))А не например у базы данных правительства UK?)))По большому счету даже не принципиально ,в Англии 120 или 140.У строителя не хватило ума даже на его "французском" сайте прочитать методологию подсчёта. Она то там описана на непонятном ему языке в файле pdf, а такие файлы на лету не переводит транслейтер.Вот он и не знает, что в Украине метода подсчёта совсем не как в Англии. И потому в Англии цифра точнее, а у Украины из 100 тысяч есть только 55 в статистике. Это те, которые попадают в ежедневную стату и больше никогда не корректируются. В отличии от всех других стран. Которые после детального изучения жмуриков потом задним числом меняют стату.В общем эта страсть строителя сравнивать между собой различные страны в контексте "вакцинация им не помогла, потому что в Украине лучше", даже здесь сыграла против него.