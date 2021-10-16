Тобто ти й далі переконаний що лікування хронічних хвороб жодним чином не погіршує функціонування інших органів?
Я не так написал. Ты сейчас нарочно играешь на публику. Хотя вчера Хотаб уже спрашивал - ЧТОБЫ ЧТО??? Чего ты добиваешься, какая цель? У нас и так пересичный находится в плену фейков и страхов - там, где надо лечиться, он печень и микрофлору "бережет"; там, где не надо - в лучшем случае впустую тратит деньги на гомеопатию, в худшем - прописывает сам себе лишнее, имеющее активное вещество, вызывая такие прелести, например, как антибиотикорезистентность
budivelnik написав:А то чогось друкують інструкції в яких опис побічних впливів в рази більший від опису на що діє той чи інший препарат.
В разы больший по объему текста, но не по влиянию на организм. Самые распространенные побочные эффекты, повторюсь - симптоматические. Еще осторожность следует проявлять, принимая несколько лекарств одновременно. А препараты с частыми и тяжелыми побочными реакциями до пациента не доходят. Работа над ними прекращается либо на этапе КИ, либо их заворачивает регулятор.
А ты сейчас своей риторикой провоцируешь у читателей очередную фобию! Астанавись (с)
zРадио написав:А ты сейчас своей риторикой провоцируешь у читателей очередную фобию! Астанавись (с)
Ага Значить істерія на екрані і відсутність підтверджень цієї істерії в реальному житті - це правильно і нікому не заважає А мої таблички,які доступні для перегляду якоїсь сотні осіб - це провокація фобії Труси/хрестик?
ПС Людина тільки в тому випадку вірить інформації..коли має підтвердження слів з ЗМІ і реального життя.. А коли в ЗМІ істерія, а в реальному житті людина 2 роки не носить маски і ще не захворіла...то де маніпуляції а де правда?
Hotab написав:3. Из-за ложащейся медсистемы вводятся зоны, из-за которых ограничиваются права ваксов.
Можно пример, пожалуйста?
Примера ложащейся медсистемы не будет. Просто на одного медика приходилось к примеру 5 пациентов на смене, а будет 15. Был потоковый кислород, а будут концентраторы. Лежали в палатах, будут на коридоре. Все дольше больницам придется ждать ПЦР-подтверждений. Меньше других пациентов смогут принять. Издержки 95-го квартала в стране сказываются. Главное - делать вид, что все под контролем. А то что с такой нагрузкой на медперсонал будет в разы больше трупов - это же фигня. То что при вынужденном нарушении режима изоляции будет идти перекрестное заражение(не только Ковидом), заражение медперсонала и посетителей - это же мелочи жизни.
zРадио написав:А ты сейчас своей риторикой провоцируешь у читателей очередную фобию! Астанавись (с)
Ага Значить істерія на екрані і відсутність підтверджень цієї істерії в реальному житті - це правильно і нікому не заважає А мої таблички,які доступні для перегляду якоїсь сотні осіб - це провокація фобії Труси/хрестик?
ПС Людина тільки в тому випадку вірить інформації..коли має підтвердження слів з ЗМІ і реального життя.. А коли в ЗМІ істерія, а в реальному житті людина 2 роки не носить маски і ще не захворіла...то де маніпуляції а де правда?
Истерия имела место только зимой-весной 2020-го, когда была переоценена скорость распространения и величина CFR заболевания. Но это происходило в условиях высокой неопределенности и некачественной коммуникации со стороны ВОЗ. Обвинить в этом некого - все человечество попросту оказалось неготовым ни к медицинским, ни к административным вызовам, что подогревало панические и даже апокалиптические настроения. Посмотрел бы я на тебя, будь ты decision maker - ты б науправлял, ага
Далее все коммуникации и действия либо релевантны уровню угрозы, либо недостаточны. Пример последнего - слабый ответ на антивакцинаторскую пропаганду
zРадио написав:все, кроме одного - ответ на антивакцинаторскую деятельность недостаточный
Ти знову натягуєш сову на глобус і не бачиш очевидного? Для тебе заклики вакцинувати групу 60+ - це антивакцинаторські? Чому подібні тобі вважають за святий обовязок змусити вакцинуватись групу 0-60 ...і бояться заявити про обовязковість/необхідність/примусовість вакцинації групи 60+?
Знову триси/хрестик? чи все таки в умовах загального психозу легше грошики красти на вакцинацію? а як тільки виявиться що вакцинувати необхідно менше 10 млн..то й шум зникне,психоз зменшиться..і багато не вкрадеш?
zРадио написав:все, кроме одного - ответ на антивакцинаторскую деятельность недостаточный
Ти знову натягуєш сову на глобус і не бачиш очевидного? Для тебе заклики вакцинувати групу 60+ - це антивакцинаторські? Чому подібні тобі вважають за святий обовязок змусити вакцинуватись групу 0-60 ...і бояться заявити про обовязковість/необхідність/примусовість вакцинації групи 60+?
Знову триси/хрестик? чи все таки в умовах загального психозу легше грошики красти на вакцинацію? а як тільки виявиться що вакцинувати необхідно менше 10 млн..то й шум зникне,психоз зменшиться..і багато не вкрадеш?
Я уже отвечал на это. Ты - не специалист по противоэпидемиологической борьбе, поэтому обязан слушать специалистов, а не наивно полагать, что можно выехать на общих знаниях.
Зачем нужен коллективный иммунитет, тебе уже ответила наука. Причем давно. Если не привить население 0-60, то даже при условии, что это не увеличит смертность непривитого населения (хотя с ковидом это не так, и ты сам знаешь, что умирают даже молодые), это увеличит смертность привитого населения 60+, поскольку из-за постоянных мутаций вируса в среде непривитого населения, тот найдет брешь в защите привитого.
В общем, учи матчасть и не пори отсебятину. Это все, что я могу тебе пожелать
budivelnik написав:1 Таблички не мої а https://dc-covid.site.ined.fr/en/data/ ........ 3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія
Просто у строителя нет ни ума, ни английского, чтобы узнать такое:
The way cases are reported in England changed on 21 May 2021. Reported cases are sometimes removed if subsequent tests are negative. This happens when cases identified through a positive rapid lateral flow test are followed by polymerase chain reaction (PCR) tests within 3 days that are all negative. These cases are removed daily from 21 May 2021. Because of this, the number of newly-reported cases may not be the same as the difference between the total number of reported cases from one day to the next. The number of newly-reported cases in England and the UK is adjusted to take this into account, but the numbers for regions and local authorities are not adjusted. This means that for regions and local authorities, this figure does not show the actual number of new cases reported on that date.
По-этому строитель по Англии оперирует 140+ тысяч (ну нашел он на французском сайте такое, ну приятно ему, что там больше, чем на самом деле, ну чего нам обижаться на убогого).
Но истина иная. На Волдометре 121 тысяча по Англии (и 138 по всему UK) , а Волдометр берет вот откуда:
budivelnik написав:Я оперую офіційними данними ,які надають українські та англійські офіційні джерела для публікації на французському ресурсі....
А почему это такая индульгенция у какого-то французского ресурса?))) А не например у базы данных правительства UK?)))
По большому счету даже не принципиально ,в Англии 120 или 140. У строителя не хватило ума даже на его "французском" сайте прочитать методологию подсчёта. Она то там описана на непонятном ему языке в файле pdf, а такие файлы на лету не переводит транслейтер. Вот он и не знает, что в Украине метода подсчёта совсем не как в Англии. И потому в Англии цифра точнее, а у Украины из 100 тысяч есть только 55 в статистике. Это те, которые попадают в ежедневную стату и больше никогда не корректируются. В отличии от всех других стран. Которые после детального изучения жмуриков потом задним числом меняют стату.
В общем эта страсть строителя сравнивать между собой различные страны в контексте "вакцинация им не помогла, потому что в Украине лучше", даже здесь сыграла против него.
Поздравляю. Мест в городе нет. Скорая едет по 4-5 часов. Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск. С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в Область. Левон Никогосян спасибо. Открывать ещё и ещё Отделения для вас скоро просто будет невозможно. Работать там будет некому. Да и другие болезни никто не отменял. В ковидных отделениях персонала не хватает. 1-2 медсестры на 50-60 пациентов. Не реально выдержать и не реально оказать полноценную помощь. За утром мы выдали уже больше 20 концентраторов. Звонков сотни!! Откройте уже глаза те, кто кричит что ковида нет. В городе уже просто беда. Когда она приедет в ваш дом уже будет поздно. Открыты пункты вакцинации!!! Все вакцины в доступе. Пожалуйста отвезите туда хотя бы своих родителей - именно они сейчас самая Группа риска!!! Но болеют и дети. В ковидное отделении детской уже 70 пациентов. Есть даже дети на кислороде. У нас уже есть пациенты 20 лет и много появилось 30-40. Вакцинируя группу риска мы снизим нагрузку на систему и сможем дать возможность врачам оказывать качественную помощь заболевшим. Сейчас мы тушим пожар нейлоновыми тряпками..
Последнее видео самое страшное.. потому что это не у нас в городе такое только происходит. Вся страна горит. Сатурация 10. На кислороде 55. Доктор скорой помощи просит помощи. Я кричу, что 10 литров такому пациенту не поможет. Я конечно дам хоть как то продержаться недолго, но надо срочно искать реанимацию. Ответ Нет мест нигде. Всю область обзвонил и Харьков... Второй звонок оттуда же. Сатурация 32 Истерика у человека. И шансов ноль... Евгений Истребин что там ты писал куча мест же нарисовали. А вот что релаьно происходит.
И это уже даже не хроники апокалипсиса. Просто показывайте это тем, кто говорит что все это выдумки. Может кто то задумается. У меня все.
Общая численность населения России на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 по итогам 2021 года, по оценке правительства, уменьшится на 535,5 тысячи человек, а в 2022 году — еще на 533,4 тысячи, следует из утвержденного на этой неделе Единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть в распоряжении The Bell, подлинность документа подтвердил федеральный чиновник). Таким образом, кабинет премьера Михаила Мишустина прогнозирует, что за два года сокращение населения России составит свыше 1 млн человек.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России в 2021 году, по оценке правительства, снизится до 70,2 лет. Но уже в 2022 году возрастет до 71 года и в дальнейшем будет расти, достигнув 73,7 лет в 2024 году, следует из документа.
Но демографы не разделяют оптимизм правительства РФ:
Как обычно, этот "Единый план" устарел в момент появления. Будет опубликован в пятницу, 15 октября. Административно путь от расчётов через многочисленные согласования и утверждения до публикации длится пару месяцев. Сокращение численности населения в 2021 будет больше, чем в плане и чем в прошлом году. Рождаемость в Еплане недооценена: число родившихся в 2021 оценивается в 1340 тыс., реально ожидаю около 1400 тыс. (КСР 1,52) Смертность в Еплане сильно недооценена: ожидается 2270 тыс., реально будет 2350-2400 тыс. Естественная убыль в Еплане недооценена: ожидается 930 тыс., реально будет почти миллион (950-1020), миграционное сальдо в Еплане ожидается АЖ 399 тыс.! Реально жду около +300 тысяч, итого около 700 тысяч снижения, а не 557. Примечательно, что продолжительность жизни оценена в 70.2 года (средний вариант прогноза Росстата 74.3), и это наверняка без данных за сентябрь и октябрь (сентябрь 202,9 тыс. умерших, октябрь 225-230).
Демограф Алексей Ракша.
От себя напомню, в доковидном 2019 году в РФ общая смертность была 1.8млн.
А это значит, что, говоря терминологией Будивельныка, в 2020 году Ковид выкосил 330 тыс лишних "зайцев", а в 2021 году ещё 600 тыс лишних "зайцев".
zРадио написав:А ты сейчас своей риторикой провоцируешь у читателей очередную фобию! Астанавись (с)
Ага Значить істерія на екрані і відсутність підтверджень цієї істерії в реальному житті - це правильно і нікому не заважає А мої таблички,які доступні для перегляду якоїсь сотні осіб - це провокація фобії Труси/хрестик?
ПС Людина тільки в тому випадку вірить інформації..коли має підтвердження слів з ЗМІ і реального життя.. А коли в ЗМІ істерія, а в реальному житті людина 2 роки не носить маски і ще не захворіла...то де маніпуляції а де правда?
СМИ и правительство "официально" нагнетали "чувство тревоги"(с) Сейчас тоже, но уже поняли, что "перегнули палку", и градус накала чуть снизили (уже нет видосов "как в Бергамо", "ледовых арен"-моргов, рефрижераторов, похорон без родственников в пакетах и т.п. - и всё это бесконечно повторялось в СМИ)
Так кто распространял дезинормацию и истерию?
zРадио написав:Истерия имела место только зимой-весной 2020-го, когда была переоценена скорость распространения и величина CFR заболевания. Но это происходило в условиях высокой неопределенности и некачественной коммуникации со стороны ВОЗ. Обвинить в этом некого - все человечество попросту оказалось неготовым ни к медицинским, ни к административным вызовам, что подогревало панические и даже апокалиптические настроения. Посмотрел бы я на тебя, будь ты decision maker - ты б науправлял, ага
Далее все коммуникации и действия либо релевантны уровню угрозы, либо недостаточны. Пример последнего - слабый ответ на антивакцинаторскую пропаганду
"Мы слишком мало знали", и любой непонятной ситуации продолжаем "слишком мало знать".
Кто ответит ха "неправильную коммуникацию" и "неправильную реакцию", "неготовность" и т.д.? Это работа "экспертов" и "спеуиалистов" - и они её не выполнили, с задачей не справились. И справедливо получают критику, но продолжают выкручиваться "как ужи на сковородке"
По поводу decision maker - в стране находятся сотни миллиардов грн на "большую мойку", миллиарды грн на флагштоки и парады, планируется "стена яценюка-2" с бюджетом х10 от предыдущего, - а на медицину денег нет. Переименованный на скорую руку "фонд будівництва" в "ковид-фонд" - это вообще цирк на дроте.
И как говорили "антивакцинаторы" - ковид "ВНЕЗАПНО" пришёл в осенне-зимний период (как "ВНЕЗАПНО" выпадает снег в декабре и вызывает дорожный коллапс каждый год). И опять оказывается все "эсперты-ковидологи" "слишком мало знают"
А есть ли у decision maker-ов вообще задача решить вопрос с ковидом? Или есть задача бесконечно "решать"? Что там "украинская вакцина прямої дії"?