Додано: Нед 17 жов, 2021 08:12

Как обычно, этот "Единый план" устарел в момент появления. Будет опубликован в пятницу, 15 октября.

Административно путь от расчётов через многочисленные согласования и утверждения до публикации длится пару месяцев.

Сокращение численности населения в 2021 будет больше, чем в плане и чем в прошлом году.

Рождаемость в Еплане недооценена: число родившихся в 2021 оценивается в 1340 тыс., реально ожидаю около 1400 тыс. (КСР 1,52)

Смертность в Еплане сильно недооценена: ожидается 2270 тыс., реально будет 2350-2400 тыс.

Естественная убыль в Еплане недооценена: ожидается 930 тыс., реально будет почти миллион (950-1020),

миграционное сальдо в Еплане ожидается АЖ 399 тыс.! Реально жду около +300 тысяч,

итого около 700 тысяч снижения, а не 557.

Примечательно, что продолжительность жизни оценена в 70.2 года (средний вариант прогноза Росстата 74.3), и это наверняка без данных за сентябрь и октябрь (сентябрь 202,9 тыс. умерших, октябрь 225-230).





Общая численность населения России на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 по итогам 2021 года, по оценке правительства, уменьшится на 535,5 тысячи человек, а в 2022 году — еще на 533,4 тысячи, следует из утвержденного на этой неделе Единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть в распоряжении The Bell, подлинность документа подтвердил федеральный чиновник). Таким образом, кабинет премьера Михаила Мишустина прогнозирует, что за два года сокращение населения России составит свыше 1 млн человек.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России в 2021 году, по оценке правительства, снизится до 70,2 лет. Но уже в 2022 году возрастет до 71 года и в дальнейшем будет расти, достигнув 73,7 лет в 2024 году, следует из документа.Но демографы не разделяют оптимизм правительства РФ:Демограф Алексей Ракша.От себя напомню, в доковидном 2019 году в РФ общая смертность была 1.8млн.А это значит, что, говоря терминологией Будивельныка, в 2020 году Ковид выкосил 330 тыс лишних "зайцев", а в 2021 году ещё 600 тыс лишних "зайцев".