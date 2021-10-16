Додано: Нед 17 жов, 2021 10:05

Киев.

Открыть новые больницы на прием ковидных пациентов планировали с середины следующей недели. Но что-то пошло не так.

Больницы первой волны заполнены уже почти на 100%. По сводкам в них еще остаются крохи свободных мест, но по факту они закрыты для приема.

Двенадцатую на 500 коек, не прошла даже неделя, как загрузили наполовину.

Пришлось прямо на выходных экстренно открывать еще две больницы в общей сложности на 500+ коек(за первые два дня полторы сотни пациентов ими уже приняты).

В субботу и в воскресенье срочно готовятся начать прием ковидных еще пара больниц. Будут открыты с понедельника.

Надежда на то что распространение ковида притормозится за длинные выходные в Киеве не оправдалась.

Народ массово по вечерам катается в общественном транспорте без масок, медперсонала на ковидное койкоместо стало в два раза меньше (благодарим со слезами умиления на глазах Ляшко и Радуцкого) .

Ждем новых рекордов