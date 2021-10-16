RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3952395339543955

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Киев.
Открыть новые больницы на прием ковидных пациентов планировали с середины следующей недели. Но что-то пошло не так.
Больницы первой волны заполнены уже почти на 100%. По сводкам в них еще остаются крохи свободных мест, но по факту они закрыты для приема.
Двенадцатую на 500 коек, не прошла даже неделя, как загрузили наполовину.
Пришлось прямо на выходных экстренно открывать еще две больницы в общей сложности на 500+ коек(за первые два дня полторы сотни пациентов ими уже приняты).
В субботу и в воскресенье срочно готовятся начать прием ковидных еще пара больниц. Будут открыты с понедельника.
Надежда на то что распространение ковида притормозится за длинные выходные в Киеве не оправдалась.
Народ массово по вечерам катается в общественном транспорте без масок, медперсонала на ковидное койкоместо стало в два раза меньше (благодарим со слезами умиления на глазах Ляшко и Радуцкого) .
Ждем новых рекордов
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10870
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 3168 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Denik
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 23.02.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 707 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3952395339543955
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7789 10431028
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 жов, 2021 09:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22981)
17.10.2021 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.