До вакцинаторів так і не доходить Якщо дати померти хворим і більше уваги приділити здоровим щоб не захворіли - виграє вся нація... Якщо рятувати хворих ..за рахунок створення умов щоб здорові не могли розвиватись - нація приречена.Хворих буде ставати все більше і більше...аж поки не відбудеться колапс...
где вы не написали, что это касается только 60+ и только больных коронавирусом
на уже только 60+ и только больных коронавирусом,
Якщо для Вас - лікувати 20000 хворих=вколоти 40000000 То так - рекомендую так не лікувати.... А якщо Ви розумієте що я проти вакцинації тих кому це необхідно ( 5000 000 в групі 60+) - то я буду важати вас неуком і перестрашеним маніпулятором......
Понятно - перестраиваетесь на ходу, попутно не забывая обозвать оппонента, а ведь в моем первом предложении было
я не экстрасенс, понимаю только то, что вами написано, а не то, что вы подразумеваете под написанным
и вы не ответили на вопрос, в случае вашего заболевания коронавирусом, вы обратитесь к врачам, или принципиально не пойдете, ведь
Якщо дати померти хворим і більше уваги приділити здоровим щоб не захворіли - виграє вся нація...
Следующий вопрос. Сейчас вам 60-, лет через 5 будет 60 (60+), через 5 лет вы, подтверждая свой принцип, что вакцинация обязательна всем 60+, автоматически пойдете на вакцинацию от коронавируса (если он еще будет, а медики уверяют, что он останется с нами на всю жизнь, но, возможно, станет не таким опасным) или от той болезни, подобной Ковиду, которая появится через 5 лет, или измените своё 60+ на 65+ (70+) ?
Хроника приближения к 50. За вчера 219 смертей. За последние 7 дней 2140 смерти, т.е. среднесуточное среднее 306 смертей (на вчера 2083 и 277). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,04 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,73 смерти на 1 млн. В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. В весеннюю 2021 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 18 апреля и равнялся 396.
ЛАД написав:Хроника приближения к 50. За вчера 219 смертей. За последние 7 дней 2140 смерти, т.е. среднесуточное среднее 306 смертей (на вчера 2083 и 277). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,04 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,73 смерти на 1 млн. В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. В весеннюю 2021 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 18 апреля и равнялся 396.
Проблема в том, что смертность в основном фиксируют в больницах. Боььницы - не резиновые. Будут тихо умирать дома от кашля. Поэтому весенний пик нам официально превзойти будет трудно. А вот избыыточная смертность за октябрь а особенно ноябрь будет устрашающая. И явно выше весны
adeges написав:Будут тихо умирать дома от кашля. Поэтому весенний пик нам официально превзойти будет трудно. А вот избыыточная смертность за октябрь а особенно ноябрь будет устрашающая. И явно выше весны
Да, вы правы. То, что сейчас наблюдается почти фиксация на текущих ежесуточный смертях говорит о том, что просто больше не могут фиксировать как ковидные на текущий момент. Но мрут так же хорошо. Что непременно найдет отображение в избыточной.
adeges Смертность фиксируют везде. Другой вопрос, как фиксируют причины смерти. Но не думаю, что методика как-то изменилась с весны. Возможно, конечно, мелкое жульничество. Посмотрим. Хорошо бы не повторить весенние результаты.
Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?
fin написав:Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?
На территории Украины сертификат из Дии не есть обязательным. Бумага с двумя печатями врача и главврача подходит. Если Вам не влом сидеть в очереди и просить печатную форму то нет проблем. На сайте Дии с эл.ключем в три клика загрузка pdf файла.
fin написав:Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?
На территории Украины сертификат из Дии не есть обязательным. Бумага с двумя печатями врача и главврача подходит. Если Вам не влом сидеть в очереди и просить печатную форму то нет проблем. На сайте Дии с эл.ключем в три клика загрузка pdf файла.
Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.