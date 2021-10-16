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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 39513952395339543955> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Нед 17 жов, 2021 12:51 budivelnik

Итак, вы изменили свое мнение

До вакцинаторів так і не доходить

Якщо дати померти хворим і більше уваги приділити здоровим щоб не захворіли - виграє вся нація...

Якщо рятувати хворих ..за рахунок створення умов щоб здорові не могли розвиватись - нація приречена.Хворих буде ставати все більше і більше...аж поки не відбудеться колапс...

где вы не написали, что это касается только 60+ и только больных коронавирусом



на уже только 60+ и только больных коронавирусом,

Якщо для Вас - лікувати 20000 хворих=вколоти 40000000

То так - рекомендую так не лікувати....

А якщо Ви розумієте що я проти вакцинації тих кому це необхідно ( 5000 000 в групі 60+) - то я буду важати вас неуком і перестрашеним маніпулятором......

Понятно - перестраиваетесь на ходу, попутно не забывая обозвать оппонента, а ведь в моем первом предложении было

я не экстрасенс, понимаю только то, что вами написано, а не то, что вы подразумеваете под написанным

и вы не ответили на вопрос, в случае вашего заболевания коронавирусом, вы обратитесь к врачам, или принципиально не пойдете, ведь Якщо дати померти хворим і більше уваги приділити здоровим щоб не захворіли - виграє вся нація...



Следующий вопрос. Сейчас вам 60-, лет через 5 будет 60 (60+), через 5 лет вы, подтверждая свой принцип, что вакцинация обязательна всем 60+, автоматически пойдете на вакцинацию от коронавируса (если он еще будет, а медики уверяют, что он останется с нами на всю жизнь, но, возможно, станет не таким опасным) или от той болезни, подобной Ковиду, которая появится через 5 лет, или измените своё 60+ на 65+ (70+) ? Итак, вы изменили свое мнениегде вы не написали, что это касается только 60+ и только больных коронавирусомна уже только 60+ и только больных коронавирусом,Понятно - перестраиваетесь на ходу, попутно не забывая обозвать оппонента, а ведь в моем первом предложении былои вы не ответили на вопрос, в случае вашего заболевания коронавирусом, вы обратитесь к врачам, или принципиально не пойдете, ведьСледующий вопрос. Сейчас вам 60-, лет через 5 будет 60 (60+), через 5 лет вы, подтверждая свой принцип, что вакцинация обязательна всем 60+, автоматически пойдете на вакцинацию от коронавируса (если он еще будет, а медики уверяют, что он останется с нами на всю жизнь, но, возможно, станет не таким опасным) или от той болезни, подобной Ковиду, которая появится через 5 лет, или измените своё 60+ на 65+ (70+) ? yanyura Повідомлень: 6229 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1946 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 13:11

За вчера 219 смертей.

За последние 7 дней 2140 смерти, т.е. среднесуточное среднее 306 смертей (на вчера 2083 и 277).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,04 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,73 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.

В весеннюю 2021 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 18 апреля и равнялся 396. Хроника приближения к 50.За вчера 219 смертей.За последние 7 дней 2140 смерти, т.е. среднесуточное среднее 306 смертей (на вчера 2083 и 277).В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,04 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,73 смерти на 1 млн.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.В весеннюю 2021 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 18 апреля и равнялся 396. ЛАД 2 Повідомлень: 20005 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4881 раз. Подякували: 4512 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 13:16 ЛАД написав: Хроника приближения к 50.

За вчера 219 смертей.

За последние 7 дней 2140 смерти, т.е. среднесуточное среднее 306 смертей (на вчера 2083 и 277).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,04 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,73 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.

В весеннюю 2021 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 18 апреля и равнялся 396. Хроника приближения к 50.За вчера 219 смертей.За последние 7 дней 2140 смерти, т.е. среднесуточное среднее 306 смертей (на вчера 2083 и 277).В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,04 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,73 смерти на 1 млн.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.В весеннюю 2021 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 18 апреля и равнялся 396.



Проблема в том, что смертность в основном фиксируют в больницах. Боььницы - не резиновые. Будут тихо умирать дома от кашля. Поэтому весенний пик нам официально превзойти будет трудно. А вот избыыточная смертность за октябрь а особенно ноябрь будет устрашающая. И явно выше весны Проблема в том, что смертность в основном фиксируют в больницах. Боььницы - не резиновые. Будут тихо умирать дома от кашля. Поэтому весенний пик нам официально превзойти будет трудно. А вот избыыточная смертность за октябрь а особенно ноябрь будет устрашающая. И явно выше весны adeges Повідомлень: 3778 З нами з: 14.03.06 Подякував: 273 раз. Подякували: 652 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 13:21 Re: Эпидемия коронавируса в мире adeges написав: Будут тихо умирать дома от кашля. Поэтому весенний пик нам официально превзойти будет трудно. А вот избыыточная смертность за октябрь а особенно ноябрь будет устрашающая. И явно выше весны Будут тихо умирать дома от кашля. Поэтому весенний пик нам официально превзойти будет трудно. А вот избыыточная смертность за октябрь а особенно ноябрь будет устрашающая. И явно выше весны

Да, вы правы. То, что сейчас наблюдается почти фиксация на текущих ежесуточный смертях говорит о том, что просто больше не могут фиксировать как ковидные на текущий момент. Но мрут так же хорошо. Что непременно найдет отображение в избыточной. Да, вы правы. То, что сейчас наблюдается почти фиксация на текущих ежесуточный смертях говорит о том, что просто больше не могут фиксировать как ковидные на текущий момент. Но мрут так же хорошо. Что непременно найдет отображение в избыточной. Hotab

Повідомлень: 5057 З нами з: 15.02.09 Подякував: 254 раз. Подякували: 1412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 13:21 adeges

Смертность фиксируют везде. Другой вопрос, как фиксируют причины смерти.

Но не думаю, что методика как-то изменилась с весны.

Возможно, конечно, мелкое жульничество.

Посмотрим.

Хорошо бы не повторить весенние результаты. ЛАД 2 Повідомлень: 20005 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4881 раз. Подякували: 4512 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 13:31 Hotab написав: ЛАД написав: Пример хороший, но я постараюсь добежать Пример хороший, но я постараюсь добежать



Простите,что я и намерял изначально вам меньше средней.

Здоровья и долголетия вам)). Простите,что я и намерял изначально вам меньше средней.Здоровья и долголетия вам)).

Вы там у меня пропустили - в конце предложения у меня .

Я не настолько обидчив. Вы там у меня пропустили - в конце предложения у меняЯ не настолько обидчив. ЛАД 2 Повідомлень: 20005 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4881 раз. Подякували: 4512 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 13:33 Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав? fin Повідомлень: 659 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 13:37 fin написав: Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав? Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?

На территории Украины сертификат из Дии не есть обязательным. Бумага с двумя печатями врача и главврача подходит. Если Вам не влом сидеть в очереди и просить печатную форму то нет проблем. На сайте Дии с эл.ключем в три клика загрузка pdf файла. На территории Украины сертификат из Дии не есть обязательным. Бумага с двумя печатями врача и главврача подходит. Если Вам не влом сидеть в очереди и просить печатную форму то нет проблем. На сайте Дии с эл.ключем в три клика загрузка pdf файла. stm

Повідомлень: 3156 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 13:42



Очередной антивакс )) Xenon Повідомлень: 3829 З нами з: 25.02.09 Подякував: 67 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 14:01 stm написав: fin написав: Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав? Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?

На территории Украины сертификат из Дии не есть обязательным. Бумага с двумя печатями врача и главврача подходит. Если Вам не влом сидеть в очереди и просить печатную форму то нет проблем. На сайте Дии с эл.ключем в три клика загрузка pdf файла. На территории Украины сертификат из Дии не есть обязательным. Бумага с двумя печатями врача и главврача подходит. Если Вам не влом сидеть в очереди и просить печатную форму то нет проблем. На сайте Дии с эл.ключем в три клика загрузка pdf файла. Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет. Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет. fin Повідомлень: 659 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 39513952395339543955> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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