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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39513952395339543955>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:51

budivelnik
Итак, вы изменили свое мнение
До вакцинаторів так і не доходить
Якщо дати померти хворим і більше уваги приділити здоровим щоб не захворіли - виграє вся нація...
Якщо рятувати хворих ..за рахунок створення умов щоб здорові не могли розвиватись - нація приречена.Хворих буде ставати все більше і більше...аж поки не відбудеться колапс...

где вы не написали, что это касается только 60+ и только больных коронавирусом

на уже только 60+ и только больных коронавирусом,
Якщо для Вас - лікувати 20000 хворих=вколоти 40000000
То так - рекомендую так не лікувати....
А якщо Ви розумієте що я проти вакцинації тих кому це необхідно ( 5000 000 в групі 60+) - то я буду важати вас неуком і перестрашеним маніпулятором......

Понятно - перестраиваетесь на ходу, попутно не забывая обозвать оппонента, а ведь в моем первом предложении было
я не экстрасенс, понимаю только то, что вами написано, а не то, что вы подразумеваете под написанным

и вы не ответили на вопрос, в случае вашего заболевания коронавирусом, вы обратитесь к врачам, или принципиально не пойдете, ведь
Якщо дати померти хворим і більше уваги приділити здоровим щоб не захворіли - виграє вся нація...


Следующий вопрос. Сейчас вам 60-, лет через 5 будет 60 (60+), через 5 лет вы, подтверждая свой принцип, что вакцинация обязательна всем 60+, автоматически пойдете на вакцинацию от коронавируса (если он еще будет, а медики уверяют, что он останется с нами на всю жизнь, но, возможно, станет не таким опасным) или от той болезни, подобной Ковиду, которая появится через 5 лет, или измените своё 60+ на 65+ (70+) ?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:11

Хроника приближения к 50. :)
За вчера 219 смертей.
За последние 7 дней 2140 смерти, т.е. среднесуточное среднее 306 смертей (на вчера 2083 и 277).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,04 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,73 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.
В весеннюю 2021 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 18 апреля и равнялся 396.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:16

  ЛАД написав:Хроника приближения к 50. :)
За вчера 219 смертей.
За последние 7 дней 2140 смерти, т.е. среднесуточное среднее 306 смертей (на вчера 2083 и 277).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,04 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,73 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.
В весеннюю 2021 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 18 апреля и равнялся 396.


Проблема в том, что смертность в основном фиксируют в больницах. Боььницы - не резиновые. Будут тихо умирать дома от кашля. Поэтому весенний пик нам официально превзойти будет трудно. А вот избыыточная смертность за октябрь а особенно ноябрь будет устрашающая. И явно выше весны
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:Будут тихо умирать дома от кашля. Поэтому весенний пик нам официально превзойти будет трудно. А вот избыыточная смертность за октябрь а особенно ноябрь будет устрашающая. И явно выше весны

Да, вы правы. То, что сейчас наблюдается почти фиксация на текущих ежесуточный смертях говорит о том, что просто больше не могут фиксировать как ковидные на текущий момент. Но мрут так же хорошо. Что непременно найдет отображение в избыточной.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:21

adeges
Смертность фиксируют везде. Другой вопрос, как фиксируют причины смерти.
Но не думаю, что методика как-то изменилась с весны.
Возможно, конечно, мелкое жульничество.
Посмотрим.
Хорошо бы не повторить весенние результаты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:31

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Пример хороший, но я постараюсь добежать


Простите,что я и намерял изначально вам меньше средней. :mrgreen:
Здоровья и долголетия вам)).

Вы там у меня пропустили - в конце предложения у меня :) .
Я не настолько обидчив.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:33

Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?
fin
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:37

  fin написав:Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?

На территории Украины сертификат из Дии не есть обязательным. Бумага с двумя печатями врача и главврача подходит. Если Вам не влом сидеть в очереди и просить печатную форму то нет проблем. На сайте Дии с эл.ключем в три клика загрузка pdf файла.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:42

Очередной антивакс ))

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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:01

  stm написав:
  fin написав:Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?

На территории Украины сертификат из Дии не есть обязательным. Бумага с двумя печатями врача и главврача подходит. Если Вам не влом сидеть в очереди и просить печатную форму то нет проблем. На сайте Дии с эл.ключем в три клика загрузка pdf файла.
Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.
fin
 
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