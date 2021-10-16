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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3952395339543955> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Нед 17 жов, 2021 14:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире yanyura написав: Следующий вопрос. Сейчас вам 60-, лет через 5 будет 60 (60+), через 5 лет вы, подтверждая свой принцип, что вакцинация обязательна всем 60+, автоматически пойдете на вакцинацию от коронавируса (если он еще будет, а медики уверяют, что он останется с нами на всю жизнь, но, возможно, станет не таким опасным) или от той болезни, подобной Ковиду, которая появится через 5 лет, или измените своё 60+ на 65+ (70+) ? Следующий вопрос. Сейчас вам 60-, лет через 5 будет 60 (60+), через 5 лет вы, подтверждая свой принцип, что вакцинация обязательна всем 60+, автоматически пойдете на вакцинацию от коронавируса (если он еще будет, а медики уверяют, что он останется с нами на всю жизнь, но, возможно, станет не таким опасным) или от той болезни, подобной Ковиду, которая появится через 5 лет, или измените своё 60+ на 65+ (70+) ? 1 Тиждень тому мені стало 56....

2 Сьогодні я вакцинувався і змусив вакцинуватись дружину..а також порадив вакцинуватись своїм працівникам ( їх вік 35-50)

І це все я зробив не тому що вважаю за потрібне вакцинуватись цим категоріям..а тому що львівська влада з 18-10 вводить драконівські закони по вакцинації для працівників...

При чому хоче загребти жар чужими руками...

Штраф за не привитого працівника...має платити підприємець...

3 Сьогодні в черзі на вакцинацію пфайзером з 100 осіб які провакцинувались з 10 до 15....не було жодного старшого за 50+...я був напевно найстаршим...



Питання

Де ті пенсіонери, життя яких повинна зберегти вакцинація молоді?



І останнє

Чому в різних країнах так сильно відрізняється летальність

А свої приватні фантазії і пояснення залишіть для членів секти страшного ковіду...

Який

в Англії вбив 2,5 осіб на 1000 ,

в Румунії 2,2 особи на 1000 ,

в Італії 2,19 особи на 1000

в США 2,16 особи на 1000

в Україні 1,69 осіб на 1000 ,

в Швеції 1,44 особи на 1000 ,

в Франції 1,34 особи на 1000

в Німеччині 1,14 особи на 1000

в Канаді 0,75 особи на 1000

в Норвегії 0,16 осіб на 1000

в Японії 0,14 особи на 1000

в Південній Кореї 0,04 на 1000 В Норвегії,Японії і Південній кореї , летальність за всі 600 днів епідемії в рази менша ніж в Англії за останні 200 днів коли всі були вже провакциновані.

Чому в США летальність в 3 рази вища від Канади?

Чому в Україні летальність в 1,5 раза нижча ніж в США і всього на 20% вища ніж в Швеції?



Невже ковідперестрашені не бачать що прямого звязку з кількістю вакцинації не існує.

А раз так, то очікувати що ТІЛЬКИ вакцинація вирішить всі проблеми-як мінімум не варто. 1 Тиждень тому мені стало 56....2 Сьогодні я вакцинувався і змусив вакцинуватись дружину..а також порадив вакцинуватись своїм працівникам ( їх вік 35-50)І це все я зробив не тому що вважаю за потрібне вакцинуватись цим категоріям..а тому що львівська влада з 18-10 вводить драконівські закони по вакцинації для працівників...При чому хоче загребти жар чужими руками...Штраф за не привитого працівника...має платити підприємець...3 Сьогодні в черзі на вакцинацію пфайзером з 100 осіб які провакцинувались з 10 до 15....не було жодного старшого за 50+...я був напевно найстаршим...ПитанняДе ті пенсіонери, життя яких повинна зберегти вакцинація молоді?І останнєЧому в різних країнах так сильно відрізняється летальністьВ Норвегії,Японії і Південній кореї , летальність за всі 600 днів епідемії в рази менша ніж в Англії за останні 200 днів коли всі були вже провакциновані.Чому в США летальність в 3 рази вища від Канади?Чому в Україні летальність в 1,5 раза нижча ніж в США і всього на 20% вища ніж в Швеції?Невже ковідперестрашені не бачать що прямого звязку з кількістю вакцинації не існує.А раз так, то очікувати що ТІЛЬКИ вакцинація вирішить всі проблеми-як мінімум не варто. budivelnik

Повідомлень: 25169 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 14:24 fin написав: Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав? Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав? Після першої вакцини йдете до сімейного і отримуєте в нього жовтий сертифікат про вакцинацію

після другого, той же сімейний видасть зелений сертифікат про вакцинацію

на момент вакцинації мені виписали довідку з печаткою лікара який вакцинував що я отримав першу дозу. Після першої вакцини йдете до сімейного і отримуєте в нього жовтий сертифікат про вакцинаціюпісля другого, той же сімейний видасть зелений сертифікат про вакцинаціюна момент вакцинації мені виписали довідку з печаткою лікара який вакцинував що я отримав першу дозу. budivelnik

Повідомлень: 25169 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 14:27 fin написав: Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет. Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.

Совершенно верно



Сертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей.

Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.



Причем с бумажкой удобнее, вот 2 недели назад на погран контроле в Борисполе проверка сертефикатов. У того телефон завис у другого Дия не грузится и стоят сопли жуют и очередь создают.

А бумагу с паспортом показал и пошел на выход Совершенно верноСертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей.Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.Причем с бумажкой удобнее, вот 2 недели назад на погран контроле в Борисполе проверка сертефикатов. У того телефон завис у другого Дия не грузится и стоят сопли жуют и очередь создают.А бумагу с паспортом показал и пошел на выход Xenon Повідомлень: 3829 З нами з: 25.02.09 Подякував: 67 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 14:29 IgA написав: ок, давайте тоді на основі офіційних даних про 2.6 млн перехворілих та 15% вакцинованих розрахуйте скільки ще помре людей в Україні коли кількість перехворілих + вакцинованих сягне хоча б 70% як зараз в Англії. ок, давайте тоді на основі офіційних даних про 2.6 млн перехворілих та 15% вакцинованих розрахуйте скільки ще помре людей в Україні коли кількість перехворілих + вакцинованих сягне хоча б 70% як зараз в Англії. 1 Я надіюсь ви помітили , що основна маса моїх табличок показує те що вже відбулось...просто під іншим кутом зору.

2 Так як теорія,якої я притримуюсь , що ковід це хвороба старості - то можу припустити наступне

а - в Україні не буде летальність від ковіду вищою ніж та,яку на сьогодні досягнули в Англії...тобто не більше 2,5 осіб на 1000 , що в перекладі на наші 40 млн = 100 000 смертей

б - враховуючи що сьогодні приблизно 60000-...то наступних два роки буде плюс/мінус 15000-25000 в рік.

3 Як бачите, цими цифрами я оперую вже мінімум пів-року..при чому обгрунтовую їх кожен раз різними новими фактами...Наприклад факт про летальність в Англії з її 2,5 випадків на 1000 - я вперше використав вчора...але якось дивно це підтверджує цифру в 100 000 яку я озвучував пів року тому.. 1 Я надіюсь ви помітили , що основна маса моїх табличок показує те що вже відбулось...просто під іншим кутом зору.2 Так як теорія,якої я притримуюсь , що ковід це хвороба старості - то можу припустити наступнеа - в Україні не буде летальність від ковіду вищою ніж та,яку на сьогодні досягнули в Англії...тобто не більше 2,5 осіб на 1000 , що в перекладі на наші 40 млн = 100 000 смертейб - враховуючи що сьогодні приблизно 60000-...то наступних два роки буде плюс/мінус 15000-25000 в рік.3 Як бачите, цими цифрами я оперую вже мінімум пів-року..при чому обгрунтовую їх кожен раз різними новими фактами...Наприклад факт про летальність в Англії з її 2,5 випадків на 1000 - я вперше використав вчора...але якось дивно це підтверджує цифру в 100 000 яку я озвучував пів року тому.. budivelnik

Повідомлень: 25169 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 14:32 fin На сайте Дия скачивается бумажка и распечатывается с QR кодом. А4 сгинается дважды и получается маленькая книжечка для цифроненависников в паспорт. Slx Повідомлень: 919 З нами з: 23.07.18 Подякував: 296 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 14:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Невже ковідперестрашені не бачать що прямого звязку з кількістю вакцинації не існує. Невже ковідперестрашені не бачать що прямого звязку з кількістю вакцинації не існує.

А вы действительно до сих пор не поняли, или прикидываетесь??

До вас же дошло вроде , что все страны разные изначально и без вакцины? Так при чем тут вакцинация?? Прямый звязок вакцинации с летальностью ищите в каждой из этих отдельных стран , после того как они ширнулись. Или что вы ждёте, что в Швеции,где люди держат всегда (и до ковид) дистанцию, или в Германии, где тесты на каждом шагу были постоянно и дикие штрафы за нарушение режима (эти страны и без вакцинации шли с минимальными потерями) , после вакцинации вдруг население даже подрастет??

Ответьте себе на вопрос, мы , украинцы, можем вести себя как шведы (чтобы показать такой результат как у них был без вакцинации) , или мы все же вильнолюдь, кладущая на все??



Если мы вильнолюдь, то нам надо смотреть на таких же разгильдяев, на тех же итальянцев. Которые не умеют в дисциплину , и потому для них один путь - вакцинация. А вы действительно до сих пор не поняли, или прикидываетесь??До вас же дошло вроде , что все страны разные изначально и без вакцины? Так при чем тут вакцинация?? Прямый звязок вакцинации с летальностью ищите в каждой из этих отдельных стран , после того как они ширнулись. Или что вы ждёте, что в Швеции,где люди держат всегда (и до ковид) дистанцию, или в Германии, где тесты на каждом шагу были постоянно и дикие штрафы за нарушение режима (эти страны и без вакцинации шли с минимальными потерями) , после вакцинации вдруг население даже подрастет??Ответьте себе на вопрос, мы , украинцы, можем вести себя как шведы (чтобы показать такой результат как у них был без вакцинации) , или мы все же вильнолюдь, кладущая на все??Если мы вильнолюдь, то нам надо смотреть на таких же разгильдяев, на тех же итальянцев. Которые не умеют в дисциплину , и потому для них один путь - вакцинация. Hotab

Повідомлень: 5057 З нами з: 15.02.09 Подякував: 254 раз. Подякували: 1412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 14:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире fin написав: stm написав: fin написав: Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав? Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?

На территории Украины сертификат из Дии не есть обязательным. Бумага с двумя печатями врача и главврача подходит. Если Вам не влом сидеть в очереди и просить печатную форму то нет проблем. На сайте Дии с эл.ключем в три клика загрузка pdf файла. На территории Украины сертификат из Дии не есть обязательным. Бумага с двумя печатями врача и главврача подходит. Если Вам не влом сидеть в очереди и просить печатную форму то нет проблем. На сайте Дии с эл.ключем в три клика загрузка pdf файла. Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет. Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет. В целом, бумажка заменяет Дию, но не всегда. Если будете куда то лететь, отдельных странах могут не принимать бумажные сертификаты, только QR код из Дии. В целом, бумажка заменяет Дию, но не всегда. Если будете куда то лететь, отдельных странах могут не принимать бумажные сертификаты, только QR код из Дии. Faceless

Модератор Повідомлень: 30171 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1285 раз. Подякували: 7272 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 14:51 Xenon написав: fin написав: Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет. Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.

Совершенно верно



Сертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей.

Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.



Причем с бумажкой удобнее, вот 2 недели назад на погран контроле в Борисполе проверка сертефикатов. У того телефон завис у другого Дия не грузится и стоят сопли жуют и очередь создают.

А бумагу с паспортом показал и пошел на выход Совершенно верноСертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей.Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.Причем с бумажкой удобнее, вот 2 недели назад на погран контроле в Борисполе проверка сертефикатов. У того телефон завис у другого Дия не грузится и стоят сопли жуют и очередь создают.А бумагу с паспортом показал и пошел на выход Благодарю. Благодарю. fin Повідомлень: 659 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 14:51 adeges написав: ЛАД написав: Хроника приближения к 50.

За вчера 219 смертей.

За последние 7 дней 2140 смерти, т.е. среднесуточное среднее 306 смертей (на вчера 2083 и 277).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,04 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,73 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.

В весеннюю 2021 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 18 апреля и равнялся 396. Хроника приближения к 50.За вчера 219 смертей.За последние 7 дней 2140 смерти, т.е. среднесуточное среднее 306 смертей (на вчера 2083 и 277).В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,04 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,73 смерти на 1 млн.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.В весеннюю 2021 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 18 апреля и равнялся 396.



Проблема в том, что смертность в основном фиксируют в больницах. Боььницы - не резиновые. Будут тихо умирать дома от кашля. Поэтому весенний пик нам официально превзойти будет трудно. А вот избыыточная смертность за октябрь а особенно ноябрь будет устрашающая. И явно выше весны Проблема в том, что смертность в основном фиксируют в больницах. Боььницы - не резиновые. Будут тихо умирать дома от кашля. Поэтому весенний пик нам официально превзойти будет трудно. А вот избыыточная смертность за октябрь а особенно ноябрь будет устрашающая. И явно выше весны

Превзойдем, даже не сомневайтесь. Волна только начинает набирать обороты и до пика еще далеко. А учитывая, что медперсонал ковидных отделений сократили вдвое, пролетим прошлые пики со свистом и уйдем в стратосферу. Превзойдем, даже не сомневайтесь. Волна только начинает набирать обороты и до пика еще далеко. А учитывая, что медперсонал ковидных отделений сократили вдвое, пролетим прошлые пики со свистом и уйдем в стратосферу. antey1969 1

Повідомлень: 10872 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1424 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 14:52 Обращение к антиваксам.

К тем, кто хотя бы признаёт существование такой болезни как ковид.

С отрицающими это нет предмета для разговора.

Я не настолько зациклен на вакцинации.

И мне не платят за пропаганду вакцин.

С удовольствием выслушаю любые другие предложения.

Что вы предлагаете вместо вакцинации? Жёсткий карантин/локдаун? Как бороться с эпидемией?

Или не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт? ЛАД 2 Повідомлень: 20005 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4881 раз. Подякували: 4512 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3952395339543955> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Суб 16 жов, 2021 09:57