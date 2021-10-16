yanyura написав:Следующий вопрос. Сейчас вам 60-, лет через 5 будет 60 (60+), через 5 лет вы, подтверждая свой принцип, что вакцинация обязательна всем 60+, автоматически пойдете на вакцинацию от коронавируса (если он еще будет, а медики уверяют, что он останется с нами на всю жизнь, но, возможно, станет не таким опасным) или от той болезни, подобной Ковиду, которая появится через 5 лет, или измените своё 60+ на 65+ (70+) ?
1 Тиждень тому мені стало 56.... 2 Сьогодні я вакцинувався і змусив вакцинуватись дружину..а також порадив вакцинуватись своїм працівникам ( їх вік 35-50) І це все я зробив не тому що вважаю за потрібне вакцинуватись цим категоріям..а тому що львівська влада з 18-10 вводить драконівські закони по вакцинації для працівників... При чому хоче загребти жар чужими руками... Штраф за не привитого працівника...має платити підприємець... 3 Сьогодні в черзі на вакцинацію пфайзером з 100 осіб які провакцинувались з 10 до 15....не було жодного старшого за 50+...я був напевно найстаршим...
Питання Де ті пенсіонери, життя яких повинна зберегти вакцинація молоді?
І останнє Чому в різних країнах так сильно відрізняється летальність
А свої приватні фантазії і пояснення залишіть для членів секти страшного ковіду... Який в Англії вбив 2,5 осіб на 1000 , в Румунії 2,2 особи на 1000 , в Італії 2,19 особи на 1000 в США 2,16 особи на 1000 в Україні 1,69 осіб на 1000 , в Швеції 1,44 особи на 1000 , в Франції 1,34 особи на 1000 в Німеччині 1,14 особи на 1000 в Канаді 0,75 особи на 1000 в Норвегії 0,16 осіб на 1000 в Японії 0,14 особи на 1000 в Південній Кореї 0,04 на 1000
В Норвегії,Японії і Південній кореї , летальність за всі 600 днів епідемії в рази менша ніж в Англії за останні 200 днів коли всі були вже провакциновані. Чому в США летальність в 3 рази вища від Канади? Чому в Україні летальність в 1,5 раза нижча ніж в США і всього на 20% вища ніж в Швеції?
Невже ковідперестрашені не бачать що прямого звязку з кількістю вакцинації не існує. А раз так, то очікувати що ТІЛЬКИ вакцинація вирішить всі проблеми-як мінімум не варто.
fin написав:Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?
Після першої вакцини йдете до сімейного і отримуєте в нього жовтий сертифікат про вакцинацію після другого, той же сімейний видасть зелений сертифікат про вакцинацію на момент вакцинації мені виписали довідку з печаткою лікара який вакцинував що я отримав першу дозу.
fin написав:Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.
Совершенно верно
Сертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей. Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.
Причем с бумажкой удобнее, вот 2 недели назад на погран контроле в Борисполе проверка сертефикатов. У того телефон завис у другого Дия не грузится и стоят сопли жуют и очередь создают. А бумагу с паспортом показал и пошел на выход
IgA написав:ок, давайте тоді на основі офіційних даних про 2.6 млн перехворілих та 15% вакцинованих розрахуйте скільки ще помре людей в Україні коли кількість перехворілих + вакцинованих сягне хоча б 70% як зараз в Англії.
1 Я надіюсь ви помітили , що основна маса моїх табличок показує те що вже відбулось...просто під іншим кутом зору. 2 Так як теорія,якої я притримуюсь , що ковід це хвороба старості - то можу припустити наступне а - в Україні не буде летальність від ковіду вищою ніж та,яку на сьогодні досягнули в Англії...тобто не більше 2,5 осіб на 1000 , що в перекладі на наші 40 млн = 100 000 смертей б - враховуючи що сьогодні приблизно 60000-...то наступних два роки буде плюс/мінус 15000-25000 в рік. 3 Як бачите, цими цифрами я оперую вже мінімум пів-року..при чому обгрунтовую їх кожен раз різними новими фактами...Наприклад факт про летальність в Англії з її 2,5 випадків на 1000 - я вперше використав вчора...але якось дивно це підтверджує цифру в 100 000 яку я озвучував пів року тому..
budivelnik написав:Невже ковідперестрашені не бачать що прямого звязку з кількістю вакцинації не існує.
А вы действительно до сих пор не поняли, или прикидываетесь?? До вас же дошло вроде , что все страны разные изначально и без вакцины? Так при чем тут вакцинация?? Прямый звязок вакцинации с летальностью ищите в каждой из этих отдельных стран , после того как они ширнулись. Или что вы ждёте, что в Швеции,где люди держат всегда (и до ковид) дистанцию, или в Германии, где тесты на каждом шагу были постоянно и дикие штрафы за нарушение режима (эти страны и без вакцинации шли с минимальными потерями) , после вакцинации вдруг население даже подрастет?? Ответьте себе на вопрос, мы , украинцы, можем вести себя как шведы (чтобы показать такой результат как у них был без вакцинации) , или мы все же вильнолюдь, кладущая на все??
Если мы вильнолюдь, то нам надо смотреть на таких же разгильдяев, на тех же итальянцев. Которые не умеют в дисциплину , и потому для них один путь - вакцинация.
fin написав:Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?
На территории Украины сертификат из Дии не есть обязательным. Бумага с двумя печатями врача и главврача подходит. Если Вам не влом сидеть в очереди и просить печатную форму то нет проблем. На сайте Дии с эл.ключем в три клика загрузка pdf файла.
Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.
В целом, бумажка заменяет Дию, но не всегда. Если будете куда то лететь, отдельных странах могут не принимать бумажные сертификаты, только QR код из Дии.
fin написав:Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.
Совершенно верно
Сертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей. Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.
Причем с бумажкой удобнее, вот 2 недели назад на погран контроле в Борисполе проверка сертефикатов. У того телефон завис у другого Дия не грузится и стоят сопли жуют и очередь создают. А бумагу с паспортом показал и пошел на выход
ЛАД написав:Хроника приближения к 50. За вчера 219 смертей. За последние 7 дней 2140 смерти, т.е. среднесуточное среднее 306 смертей (на вчера 2083 и 277). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,04 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,73 смерти на 1 млн. В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. В весеннюю 2021 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 18 апреля и равнялся 396.
Проблема в том, что смертность в основном фиксируют в больницах. Боььницы - не резиновые. Будут тихо умирать дома от кашля. Поэтому весенний пик нам официально превзойти будет трудно. А вот избыыточная смертность за октябрь а особенно ноябрь будет устрашающая. И явно выше весны
Превзойдем, даже не сомневайтесь. Волна только начинает набирать обороты и до пика еще далеко. А учитывая, что медперсонал ковидных отделений сократили вдвое, пролетим прошлые пики со свистом и уйдем в стратосферу.
Обращение к антиваксам. К тем, кто хотя бы признаёт существование такой болезни как ковид. С отрицающими это нет предмета для разговора. Я не настолько зациклен на вакцинации. И мне не платят за пропаганду вакцин. С удовольствием выслушаю любые другие предложения. Что вы предлагаете вместо вакцинации? Жёсткий карантин/локдаун? Как бороться с эпидемией? Или не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт?