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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Следующий вопрос. Сейчас вам 60-, лет через 5 будет 60 (60+), через 5 лет вы, подтверждая свой принцип, что вакцинация обязательна всем 60+, автоматически пойдете на вакцинацию от коронавируса (если он еще будет, а медики уверяют, что он останется с нами на всю жизнь, но, возможно, станет не таким опасным) или от той болезни, подобной Ковиду, которая появится через 5 лет, или измените своё 60+ на 65+ (70+) ?
1 Тиждень тому мені стало 56....
2 Сьогодні я вакцинувався і змусив вакцинуватись дружину..а також порадив вакцинуватись своїм працівникам ( їх вік 35-50)
І це все я зробив не тому що вважаю за потрібне вакцинуватись цим категоріям..а тому що львівська влада з 18-10 вводить драконівські закони по вакцинації для працівників...
При чому хоче загребти жар чужими руками...
Штраф за не привитого працівника...має платити підприємець...
3 Сьогодні в черзі на вакцинацію пфайзером з 100 осіб які провакцинувались з 10 до 15....не було жодного старшого за 50+...я був напевно найстаршим...

Питання
Де ті пенсіонери, життя яких повинна зберегти вакцинація молоді?

І останнє
Чому в різних країнах так сильно відрізняється летальність
А свої приватні фантазії і пояснення залишіть для членів секти страшного ковіду...
Який
в Англії вбив 2,5 осіб на 1000 ,
в Румунії 2,2 особи на 1000 ,
в Італії 2,19 особи на 1000
в США 2,16 особи на 1000
в Україні 1,69 осіб на 1000 ,
в Швеції 1,44 особи на 1000 ,
в Франції 1,34 особи на 1000
в Німеччині 1,14 особи на 1000
в Канаді 0,75 особи на 1000
в Норвегії 0,16 осіб на 1000
в Японії 0,14 особи на 1000
в Південній Кореї 0,04 на 1000
В Норвегії,Японії і Південній кореї , летальність за всі 600 днів епідемії в рази менша ніж в Англії за останні 200 днів коли всі були вже провакциновані.
Чому в США летальність в 3 рази вища від Канади?
Чому в Україні летальність в 1,5 раза нижча ніж в США і всього на 20% вища ніж в Швеції?

Невже ковідперестрашені не бачать що прямого звязку з кількістю вакцинації не існує.
А раз так, то очікувати що ТІЛЬКИ вакцинація вирішить всі проблеми-як мінімум не варто.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:24

  fin написав:Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?
Після першої вакцини йдете до сімейного і отримуєте в нього жовтий сертифікат про вакцинацію
після другого, той же сімейний видасть зелений сертифікат про вакцинацію
на момент вакцинації мені виписали довідку з печаткою лікара який вакцинував що я отримав першу дозу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:27

  fin написав:Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.

Совершенно верно

Сертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей.
Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.

Причем с бумажкой удобнее, вот 2 недели назад на погран контроле в Борисполе проверка сертефикатов. У того телефон завис у другого Дия не грузится и стоят сопли жуют и очередь создают.
А бумагу с паспортом показал и пошел на выход
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:29

  IgA написав:ок, давайте тоді на основі офіційних даних про 2.6 млн перехворілих та 15% вакцинованих розрахуйте скільки ще помре людей в Україні коли кількість перехворілих + вакцинованих сягне хоча б 70% як зараз в Англії.
1 Я надіюсь ви помітили , що основна маса моїх табличок показує те що вже відбулось...просто під іншим кутом зору.
2 Так як теорія,якої я притримуюсь , що ковід це хвороба старості - то можу припустити наступне
а - в Україні не буде летальність від ковіду вищою ніж та,яку на сьогодні досягнули в Англії...тобто не більше 2,5 осіб на 1000 , що в перекладі на наші 40 млн = 100 000 смертей
б - враховуючи що сьогодні приблизно 60000-...то наступних два роки буде плюс/мінус 15000-25000 в рік.
3 Як бачите, цими цифрами я оперую вже мінімум пів-року..при чому обгрунтовую їх кожен раз різними новими фактами...Наприклад факт про летальність в Англії з її 2,5 випадків на 1000 - я вперше використав вчора...але якось дивно це підтверджує цифру в 100 000 яку я озвучував пів року тому..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:32

fin На сайте Дия скачивается бумажка и распечатывается с QR кодом. А4 сгинается дважды и получается маленькая книжечка для цифроненависников в паспорт.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Невже ковідперестрашені не бачать що прямого звязку з кількістю вакцинації не існує.

А вы действительно до сих пор не поняли, или прикидываетесь??
До вас же дошло вроде , что все страны разные изначально и без вакцины? Так при чем тут вакцинация?? Прямый звязок вакцинации с летальностью ищите в каждой из этих отдельных стран , после того как они ширнулись. Или что вы ждёте, что в Швеции,где люди держат всегда (и до ковид) дистанцию, или в Германии, где тесты на каждом шагу были постоянно и дикие штрафы за нарушение режима (эти страны и без вакцинации шли с минимальными потерями) , после вакцинации вдруг население даже подрастет??
Ответьте себе на вопрос, мы , украинцы, можем вести себя как шведы (чтобы показать такой результат как у них был без вакцинации) , или мы все же вильнолюдь, кладущая на все??

Если мы вильнолюдь, то нам надо смотреть на таких же разгильдяев, на тех же итальянцев. Которые не умеют в дисциплину , и потому для них один путь - вакцинация.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fin написав:
  stm написав:
  fin написав:Всетаки правильно я сделал, что укололся Пфайзером. Только чето в плечах небольшой дискомфорт, крутит немного. Кстати, вопрос по сертификату о вакцинации. У меня соседка-преподаватель информатики в школе, так она так яростно мне доказывает, что мол мне прийдется этот сертификат только через программу Дiя получить и в бумажном виде он будет недействительным. Просто я не хочу загружать и связываться с этой Дiей. А она мне доказывает, что всеравно прийдется, хоть эта Дия и сильно глючит. Кто из нас прав?

На территории Украины сертификат из Дии не есть обязательным. Бумага с двумя печатями врача и главврача подходит. Если Вам не влом сидеть в очереди и просить печатную форму то нет проблем. На сайте Дии с эл.ключем в три клика загрузка pdf файла.
Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.
В целом, бумажка заменяет Дию, но не всегда. Если будете куда то лететь, отдельных странах могут не принимать бумажные сертификаты, только QR код из Дии.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:51

  Xenon написав:
  fin написав:Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.

Совершенно верно

Сертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей.
Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.

Причем с бумажкой удобнее, вот 2 недели назад на погран контроле в Борисполе проверка сертефикатов. У того телефон завис у другого Дия не грузится и стоят сопли жуют и очередь создают.
А бумагу с паспортом показал и пошел на выход
Благодарю.
fin
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:51

  adeges написав:
  ЛАД написав:Хроника приближения к 50. :)
За вчера 219 смертей.
За последние 7 дней 2140 смерти, т.е. среднесуточное среднее 306 смертей (на вчера 2083 и 277).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,04 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 8,73 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225.
В весеннюю 2021 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 18 апреля и равнялся 396.


Проблема в том, что смертность в основном фиксируют в больницах. Боььницы - не резиновые. Будут тихо умирать дома от кашля. Поэтому весенний пик нам официально превзойти будет трудно. А вот избыыточная смертность за октябрь а особенно ноябрь будет устрашающая. И явно выше весны

Превзойдем, даже не сомневайтесь. Волна только начинает набирать обороты и до пика еще далеко. А учитывая, что медперсонал ковидных отделений сократили вдвое, пролетим прошлые пики со свистом и уйдем в стратосферу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:52

Обращение к антиваксам.
К тем, кто хотя бы признаёт существование такой болезни как ковид.
С отрицающими это нет предмета для разговора.
Я не настолько зациклен на вакцинации.
И мне не платят за пропаганду вакцин.
С удовольствием выслушаю любые другие предложения.
Что вы предлагаете вместо вакцинации? Жёсткий карантин/локдаун? Как бороться с эпидемией?
Или не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт?
ЛАД
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