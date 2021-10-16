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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3952395339543955 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Нед 17 жов, 2021 14:53 Xenon написав: fin написав: Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет. Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.

Совершенно верно



Сертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей.

Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.



Причем с бумажкой удобнее, вот 2 недели назад на погран контроле в Борисполе проверка сертефикатов. У того телефон завис у другого Дия не грузится и стоят сопли жуют и очередь создают.

А бумагу с паспортом показал и пошел на выход Совершенно верноСертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей.Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.Причем с бумажкой удобнее, вот 2 недели назад на погран контроле в Борисполе проверка сертефикатов. У того телефон завис у другого Дия не грузится и стоят сопли жуют и очередь создают.А бумагу с паспортом показал и пошел на выход

сертификаты доступны в Дии даже офлайн сертификаты доступны в Дии даже офлайн antey1969 1

Повідомлень: 10872 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1424 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 15:00 fin

С оффсайта МОЗ:

7 червня 2021



Особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.



Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону.

...

Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження

...

https://moz.gov.ua/article/news/scheple ... akcinaciju С оффсайта МОЗ: yanyura Повідомлень: 6229 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1946 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3952395339543955 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7789 10440971

ЛОБ Суб 16 жов, 2021 09:57