Додано: Нед 17 жов, 2021 15:04

Коли я називаю когось -совком...людина ображається..не розуміючи що

совок це не кличка - совок - це стиль життя

Як функціонував совок

Щоб нікого не образити - обмежували можливості перших ,щоб ті не відривались сильно вперед...на протязі якихось пари десятків років це працювало( і не було видно на око різниці між капіталізмом і совком) , але чим далі в ліс- тим товщі партизани...з часом совок програв повністю..



Тепер про нашу ситуацію...

Дехто вважає , що внаслідок того що основа маса людей вихованих при совку(тобто бурно радіє коли її проблеми вирішують за рахунок інших) - то треба для загального благополуччя - вирішувати проблеми за рахунок тих хто ці проблеми не має і не створює...

І що отримаємо в результаті...

Довгі оповідання про не таких шведів....і в результаті так і залишимось совками?



А якщо зняти надлишковий соціальний захист і заявити групам які найбільш вразливі від ковіду

Шановні хроніки..якщо ви сьогодні не провакцинуєтесь..то завтра не залежно від того провакцинувались ви чи ні будуть зняті усі заходи по обмеженню пересування і приватної ініціативи в бізнесі...



Як думаєте - справи підуть краще чи гірше..



Чомусь мені вбачається. що хронічно хворі прекрасно розуміють свою особисту вразливість...але поки ковідзашугані кричать з усіх прасок що провакцинують примусово усіх...доти частина хронічно хворих буде вичікувати в надії що всіх провакцинують..а вони вакцинуватись не будуть бо їм без потреби.



Переведу ще раз і на пальцях

Поки мудельмани вважають що можна вирішити СВОЮ проблему за ЧУЖИЙ рахунок - доти мудельманів буде переважна більшість

Як тільки цим самим мудельманам стане ясно , що завтра їм прийдеться відповідати за себе самостійно і цю відповідальність влада не збирається розмазувати по всіх - так відразу в них проснеться природній страх і вони швиденько без нагадувань провакцинуються...