fin написав:Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.
Совершенно верно
Сертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей. Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.
Причем с бумажкой удобнее, вот 2 недели назад на погран контроле в Борисполе проверка сертефикатов. У того телефон завис у другого Дия не грузится и стоят сопли жуют и очередь создают. А бумагу с паспортом показал и пошел на выход
Особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону. ... Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження ...
Коли я називаю когось -совком...людина ображається..не розуміючи що совок це не кличка - совок - це стиль життя Як функціонував совок Щоб нікого не образити - обмежували можливості перших ,щоб ті не відривались сильно вперед...на протязі якихось пари десятків років це працювало( і не було видно на око різниці між капіталізмом і совком) , але чим далі в ліс- тим товщі партизани...з часом совок програв повністю..
Тепер про нашу ситуацію... Дехто вважає , що внаслідок того що основа маса людей вихованих при совку(тобто бурно радіє коли її проблеми вирішують за рахунок інших) - то треба для загального благополуччя - вирішувати проблеми за рахунок тих хто ці проблеми не має і не створює... І що отримаємо в результаті... Довгі оповідання про не таких шведів....і в результаті так і залишимось совками?
А якщо зняти надлишковий соціальний захист і заявити групам які найбільш вразливі від ковіду Шановні хроніки..якщо ви сьогодні не провакцинуєтесь..то завтра не залежно від того провакцинувались ви чи ні будуть зняті усі заходи по обмеженню пересування і приватної ініціативи в бізнесі...
Як думаєте - справи підуть краще чи гірше..
Чомусь мені вбачається. що хронічно хворі прекрасно розуміють свою особисту вразливість...але поки ковідзашугані кричать з усіх прасок що провакцинують примусово усіх...доти частина хронічно хворих буде вичікувати в надії що всіх провакцинують..а вони вакцинуватись не будуть бо їм без потреби.
Переведу ще раз і на пальцях Поки мудельмани вважають що можна вирішити СВОЮ проблему за ЧУЖИЙ рахунок - доти мудельманів буде переважна більшість Як тільки цим самим мудельманам стане ясно , що завтра їм прийдеться відповідати за себе самостійно і цю відповідальність влада не збирається розмазувати по всіх - так відразу в них проснеться природній страх і вони швиденько без нагадувань провакцинуються...
budivelnik написав:Як тільки цим самим мудельманам стане ясно , що завтра їм прийдеться відповідати за себе самостійно і цю відповідальність влада не збирається розмазувати по всіх - так відразу в них проснеться природній страх і вони швиденько без нагадувань провакцинуються...
С вакцинацией вас.
Осталось поймать Флер, где-то петляет между шприцами по Николаеву. И можно расходиться)).
Питання на засипку до дурнів,які бурно аплодують владі за примусові заборони працювати... А щоб робили ці дурні,якби працівники всіх систем забезпечення не вийшли на роботи на три дні...бо не провакциновані? Вони б самі гімно черпали...чи у них як в тих советскіх - своя гордість?
От брити вийшли з ЄС. якихось 5000 водіїв бензовозів виїхали з Британії..і два тижні всіх колбасить від відсутності палива...
Тому ще раз Не копайте яму ближньому...сьогодні змусили вакцинуватись мене...а якщо завтра,я прийму ваші правила гри і почну змушувати вас? в мене і можливостей більше і розуму.
budivelnik написав:Сьогодні я вакцинувався і змусив вакцинуватись дружину..а також порадив вакцинуватись своїм працівникам ( їх вік 35-50) І це все я зробив не тому що вважаю за потрібне вакцинуватись цим категоріям..а тому що львівська влада з 18-10 вводить драконівські закони по вакцинації для працівників...
Метод кнута и пряника.
Пряник (добровольная бесплатная вакцинация) не подействовал, пришлось применить кнут
Штраф за не привитого працівника...має платити підприємець...
Вот так полу-антивакцинаторы (постоянно утверждающие здесь, что 60- не стоит вакцинировать, что государство бездумно транжирит деньги налогоплательщиков на вакцинацию 60-) оказываются вакцинированными. И не только сами, но и наступив на свои принципы
порадив вакцинуватись своїм працівникам ( їх вік 35-50)
Як тільки цим самим мудельманам стане ясно , що завтра їм прийдеться відповідати за себе самостійно і цю відповідальність влада не збирається розмазувати по всіх - так відразу в них проснеться природній страх і вони швиденько без нагадувань провакцинуються...
А страх, оказывается, вызван тем, что
Штраф за не привитого працівника...має платити підприємець...
yanyura написав:А страх, оказывается, вызван тем, что
Бачиш Саме тому в мене цифра+6 нулів на рахунках, а в тебе просто нулі...а все тому що я вмію приймати різні рішення - а ти можеш тільки виконувати рішення таких як я, та й то не по власній волі -а під впливом кнута/пряника.... 1 Про вакцинацію Я далекий від думки, що після вакцинації виросте хвіст чи відвалиться печінка 2 Я точно знаю , що вакцина...це штука яка загострює увагу імунітета людини до якоїсь конкретної проблеми...але це загострення погане тим, що одночасно імунітет не може бути гострим до мільйонів проблем...тому загострення до однієї - відразу погіршує увагу до іншої... 3 Тому масова вакцинація(читай загострення імунітету,який до того оберігав від тисяч інших хвороб) чревато тим що завтра який нікому не відомий штам грипу..рознесе в пух і прах нашу медичну систему...бо замість 20000 хворих від ковіду..отримаємо 20 млн хворих від грипу..який також мутує і також є заразним і летальним...
І останнє Якщо до 6 листопада(теоретичний час отримання другої вакцини) мій відпочинковий ареал був обмежений тільки країнами які дозволяли туди приїхати не вакцинованим(Хорватія, Іспанія) то після отримання сертифікату кількість моїх можливостей різко збільшиться... І от тоді Ти будеш сидячи в задрюпінську радіти що Будівельник вакцинувався, а я буду насміхатись на юродивим з Канар....чи Парижу.