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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3953395439553956>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:53

  Xenon написав:
  fin написав:Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.

Совершенно верно

Сертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей.
Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.

Причем с бумажкой удобнее, вот 2 недели назад на погран контроле в Борисполе проверка сертефикатов. У того телефон завис у другого Дия не грузится и стоят сопли жуют и очередь создают.
А бумагу с паспортом показал и пошел на выход

сертификаты доступны в Дии даже офлайн
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:00

fin
С оффсайта МОЗ:
7 червня 2021

Особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону.
...
Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження
...

https://moz.gov.ua/article/news/scheple ... akcinaciju
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:04

Коли я називаю когось -совком...людина ображається..не розуміючи що
совок це не кличка - совок - це стиль життя
Як функціонував совок
Щоб нікого не образити - обмежували можливості перших ,щоб ті не відривались сильно вперед...на протязі якихось пари десятків років це працювало( і не було видно на око різниці між капіталізмом і совком) , але чим далі в ліс- тим товщі партизани...з часом совок програв повністю..

Тепер про нашу ситуацію...
Дехто вважає , що внаслідок того що основа маса людей вихованих при совку(тобто бурно радіє коли її проблеми вирішують за рахунок інших) - то треба для загального благополуччя - вирішувати проблеми за рахунок тих хто ці проблеми не має і не створює...
І що отримаємо в результаті...
Довгі оповідання про не таких шведів....і в результаті так і залишимось совками?

А якщо зняти надлишковий соціальний захист і заявити групам які найбільш вразливі від ковіду
Шановні хроніки..якщо ви сьогодні не провакцинуєтесь..то завтра не залежно від того провакцинувались ви чи ні будуть зняті усі заходи по обмеженню пересування і приватної ініціативи в бізнесі...

Як думаєте - справи підуть краще чи гірше..

Чомусь мені вбачається. що хронічно хворі прекрасно розуміють свою особисту вразливість...але поки ковідзашугані кричать з усіх прасок що провакцинують примусово усіх...доти частина хронічно хворих буде вичікувати в надії що всіх провакцинують..а вони вакцинуватись не будуть бо їм без потреби.

Переведу ще раз і на пальцях
Поки мудельмани вважають що можна вирішити СВОЮ проблему за ЧУЖИЙ рахунок - доти мудельманів буде переважна більшість
Як тільки цим самим мудельманам стане ясно , що завтра їм прийдеться відповідати за себе самостійно і цю відповідальність влада не збирається розмазувати по всіх - так відразу в них проснеться природній страх і вони швиденько без нагадувань провакцинуються...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Як тільки цим самим мудельманам стане ясно , що завтра їм прийдеться відповідати за себе самостійно і цю відповідальність влада не збирається розмазувати по всіх - так відразу в них проснеться природній страх і вони швиденько без нагадувань провакцинуються...

С вакцинацией вас. :mrgreen:

Осталось поймать Флер, где-то петляет между шприцами по Николаеву. И можно расходиться)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:17

Дурень,як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше....

Питання на засипку до дурнів,які бурно аплодують владі за примусові заборони працювати...
А щоб робили ці дурні,якби працівники всіх систем забезпечення не вийшли на роботи на три дні...бо не провакциновані?
Вони б самі гімно черпали...чи у них як в тих советскіх - своя гордість?

От брити
вийшли з ЄС. якихось 5000 водіїв бензовозів виїхали з Британії..і два тижні всіх колбасить від відсутності палива...

Тому ще раз
Не копайте яму ближньому...сьогодні змусили вакцинуватись мене...а якщо завтра,я прийму ваші правила гри і почну змушувати вас? в мене і можливостей більше і розуму.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Сьогодні я вакцинувався і змусив вакцинуватись дружину..а також порадив вакцинуватись своїм працівникам ( їх вік 35-50)
І це все я зробив не тому що вважаю за потрібне вакцинуватись цим категоріям..а тому що львівська влада з 18-10 вводить драконівські закони по вакцинації для працівників...

Метод кнута и пряника.

Пряник (добровольная бесплатная вакцинация) не подействовал, пришлось применить кнут
Штраф за не привитого працівника...має платити підприємець...

Вот так полу-антивакцинаторы (постоянно утверждающие здесь, что 60- не стоит вакцинировать, что государство бездумно транжирит деньги налогоплательщиков на вакцинацию 60-) оказываются вакцинированными. :lol:
И не только сами, но и наступив на свои принципы
порадив вакцинуватись своїм працівникам ( їх вік 35-50)



Як тільки цим самим мудельманам стане ясно , що завтра їм прийдеться відповідати за себе самостійно і цю відповідальність влада не збирається розмазувати по всіх - так відразу в них проснеться природній страх і вони швиденько без нагадувань провакцинуються...

А страх, оказывается, вызван тем, что
Штраф за не привитого працівника...має платити підприємець...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:в мене і можливостей більше і розуму.

Было бы у вас больше розуму,вы давно б ширнулись. А так, вам с 18-го надо иметь две, а у вас одна. Ну побудет ещё несколько дней изгоев. Бо розумный)).

  budivelnik написав:до дурнів,
это агрессия, потому что надо срочно бустер. Вкладчик не даст соврать)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:А страх, оказывается, вызван тем, что
Бачиш
Саме тому в мене цифра+6 нулів на рахунках, а в тебе просто нулі...а все тому що я вмію приймати різні рішення - а ти можеш тільки виконувати рішення таких як я, та й то не по власній волі -а під впливом кнута/пряника....
1 Про вакцинацію
Я далекий від думки, що після вакцинації виросте хвіст чи відвалиться печінка
2 Я точно знаю , що вакцина...це штука яка загострює увагу імунітета людини до якоїсь конкретної проблеми...але це загострення погане тим, що одночасно імунітет не може бути гострим до мільйонів проблем...тому загострення до однієї - відразу погіршує увагу до іншої...
3 Тому масова вакцинація(читай загострення імунітету,який до того оберігав від тисяч інших хвороб) чревато тим що завтра який нікому не відомий штам грипу..рознесе в пух і прах нашу медичну систему...бо замість 20000 хворих від ковіду..отримаємо 20 млн хворих від грипу..який також мутує і також є заразним і летальним...

І останнє
Якщо до 6 листопада(теоретичний час отримання другої вакцини) мій відпочинковий ареал був обмежений тільки країнами які дозволяли туди приїхати не вакцинованим(Хорватія, Іспанія) то після отримання сертифікату кількість моїх можливостей різко збільшиться...
І от тоді
Ти будеш сидячи в задрюпінську радіти що Будівельник вакцинувався, а я буду насміхатись на юродивим з Канар....чи Парижу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:05

  roberto dark написав:Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше?

Будет топить, что стал лучше себя чувствовать, давно так хотел)))
Вкладчик сделает куклу Вуду "Строитель" и будет в плечо колоть каждый день остервенело))
Hotab
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