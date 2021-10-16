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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3953395439553956

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:14

  roberto dark написав:Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше?
Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане
1 Я проти вакцинації в групі 0-40
2 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+....

А тепер по суті
Щоб робили Ви якби влада оприлюднила рішення про заборону роботи магазинів,працівники яких не вакциновані?

Так, це рішення не конституційне
Так , це рішення протиправне....

Але ресурсів протистояти цьому рішенню відкрито - в мене немає...

Але включити варіант податкового саботажу - я можу.
І мені цікаво
Мене змусили провакцинуватись самого і загітувати на вакцинацію своїх працівників...
А от що зроблять..якщо я за це на протязі року заплачу замість 300000 грн податків - 100000...а зекономлені 200000 візьму собі і своїм працівникам як компенсацію за моральні збитки...

Тому
На місці б держави - я б не радів передчасно.
1-0 на її користь сьогодні....а що буде завтра?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:19

  budivelnik написав:
  roberto dark написав:Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше?
Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане
1 Я проти вакцинації в групі 0-40
2 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+....

А тепер по суті
Щоб робили Ви якби влада оприлюднила рішення про заборону роботи магазинів,працівники яких не вакциновані?

Так, це рішення не конституційне
Так , це рішення протиправне....

Але ресурсів протистояти цьому рішенню відкрито - в мене немає...

Але включити варіант податкового саботажу - я можу.
І мені цікаво
Мене змусили провакцинуватись самого і загітувати на вакцинацію своїх працівників...
А от що зроблять..якщо я за це на протязі року заплачу замість 300000 грн податків - 100000...а зекономлені 200000 візьму собі і своїм працівникам як компенсацію за моральні збитки...

Тому
На місці б держави - я б не радів передчасно.
1-0 на її користь сьогодні....а що буде завтра?

Прослезилась от аргументов. Как для человека с 6 нулями особенно приятно, что противостоять у Вас открыто ресурсов нет ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:25

Зняти три шкіри з ФОПів!)))

  Hotab написав:Осталось поймать Флер, где-то петляет между шприцами по Николаеву. И можно расходиться)).

Нє, нє - яке розходитись? А Успіх?
Успіх - "тримається до кінця!" :lol:
Найшвидше планую вакцинуватись у вівторок (це якщо будуть реально недопускати до роботи)
Доречі, а які розміри штрафів і ХТО САМЕ буде перевіряти, чи я вакцинувався, чи ні? :roll:

п.с.
Думаю, що для першої перевірки відмазка така, як - "ой, заглючив телефон/дія/пропав інет, але я чесно-чесно вакцинувався" - буде достатньо ю! :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 17 жов, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:якщо я за це на протязі року заплачу замість 300000 грн податків - 100000.

Тогда надо будет поискать ресурсы для штрафов с несколькими нулями. :lol:
Ох, Будивельнык, мы ли вас не знаем..
Там будь у вас возможность не платить, не платили бы ни копейки. Со словами "если вымрут пенсионеры, то нация омолодится и оздоровится")))

  stm написав:для человека с 6 нулями особенно приятно, что противостоять у Вас открыто ресурсов нет ))))))


Впрочем, он же не говорил,что обошел всех именно финансово. Может с шапкой в руках обошел.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:39

  Hotab написав:Впрочем, он же не говорил,что обошел всех именно финансово. Может с шапкой в руках обошел.

Как это, он не устает повторять что входит в 5% самых успешных украинцев. Но как вакцинатор я рада что и сам пошёл и жену привил. Молодец!!!
stm
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Обращение к нормальным:
Зачем вы вообще спрашиваете, что хотят антиваксы? Вам просто по существу аргументами спорить недостаточно?
Думал, что возни будет поменьше, когда одного забанят - другие притихнут и третим не нужно будет ни с кем воевать, но только разницы большой не заметил.

Вернее вообще не заметил.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:что входит в 5% самых успешных украинцев.

Ну успешный... Вот он с утра сходил без осложнений на горшок, и уже решил,что успех.)) Мамка хвалит,за то что поел,покакал и в шапке, вот и решил,что жизнь удалась.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:57

Оперативная статистика Минюста вновь показывает рост общей смертности, несмотря на неполноту входных данных. И вновь этот рост никак не связан с ковидом, правда, господа реакционеры?

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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 17:26

  Успіх написав:Думаю, що для першої перевірки відмазка така, як - "ой, заглючив телефон/дія/пропав інет, але я чесно-чесно вакцинувався" - буде достатньо ю!
Рішення львівського виконкому було
заборонити роботу без 100% вакцинації..
Друге питання
а - Наказ МОЗ України не включив таку категорію як працівники торгівлі в число тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ вакцинуватись
б - прийняти наказ 13 ввечері,який зобовязує всіх вакцинуватись при тому що дві дози це мінімум 21 день - це спосіб отримання корупційної вигоди,адже тепер можна спокійно заходити в будь яку торгову точку і знайти там порушення..або закрити всі точки...цікаво як довго протрималась би влада якби 100% точок закрились би більше ніж на 24 години..а якби на 22 дні?

Тому щоб відбитись алгоритм дій наступний
а - на запитання чи вакцинований - відповідати так
б - на прохання показати документи - посилати на три веселі,адже стан здоровья людини це конфиденційна інформація..а тому тепер вам повинні доводити що ви сказали не правду..а довести це можна виключно після того як суд дозволить вільний доступ до Вашої персональної інформації( що там каже закон про порушників Закону про персональні інформацію?)

Таким чином пару днів/тижнів протягнемо..а там буде видно
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 17:27

  Xenon написав:Очередной антивакс ))

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Можно шутить только про "антиваксов"? Или про ваксов тоже можно?
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