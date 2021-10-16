roberto dark написав:Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше?
Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане 1 Я проти вакцинації в групі 0-40 2 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+....
А тепер по суті Щоб робили Ви якби влада оприлюднила рішення про заборону роботи магазинів,працівники яких не вакциновані?
Так, це рішення не конституційне Так , це рішення протиправне....
Але ресурсів протистояти цьому рішенню відкрито - в мене немає...
Але включити варіант податкового саботажу - я можу. І мені цікаво Мене змусили провакцинуватись самого і загітувати на вакцинацію своїх працівників... А от що зроблять..якщо я за це на протязі року заплачу замість 300000 грн податків - 100000...а зекономлені 200000 візьму собі і своїм працівникам як компенсацію за моральні збитки...
Тому На місці б держави - я б не радів передчасно. 1-0 на її користь сьогодні....а що буде завтра?
roberto dark написав:Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше?
Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане 1 Я проти вакцинації в групі 0-40 2 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+....
А тепер по суті Щоб робили Ви якби влада оприлюднила рішення про заборону роботи магазинів,працівники яких не вакциновані?
Так, це рішення не конституційне Так , це рішення протиправне....
Але ресурсів протистояти цьому рішенню відкрито - в мене немає...
Але включити варіант податкового саботажу - я можу. І мені цікаво Мене змусили провакцинуватись самого і загітувати на вакцинацію своїх працівників... А от що зроблять..якщо я за це на протязі року заплачу замість 300000 грн податків - 100000...а зекономлені 200000 візьму собі і своїм працівникам як компенсацію за моральні збитки...
Тому На місці б держави - я б не радів передчасно. 1-0 на її користь сьогодні....а що буде завтра?
Прослезилась от аргументов. Как для человека с 6 нулями особенно приятно, что противостоять у Вас открыто ресурсов нет ))))))
Hotab написав:Осталось поймать Флер, где-то петляет между шприцами по Николаеву. И можно расходиться)).
Нє, нє - яке розходитись? А Успіх? Успіх - "тримається до кінця!" Найшвидше планую вакцинуватись у вівторок (це якщо будуть реально недопускати до роботи) Доречі, а які розміри штрафів і ХТО САМЕ буде перевіряти, чи я вакцинувався, чи ні?
п.с. Думаю, що для першої перевірки відмазка така, як - "ой, заглючив телефон/дія/пропав інет, але я чесно-чесно вакцинувався" - буде достатньо ю!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 17 жов, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:якщо я за це на протязі року заплачу замість 300000 грн податків - 100000.
Тогда надо будет поискать ресурсы для штрафов с несколькими нулями. Ох, Будивельнык, мы ли вас не знаем.. Там будь у вас возможность не платить, не платили бы ни копейки. Со словами "если вымрут пенсионеры, то нация омолодится и оздоровится")))
stm написав:для человека с 6 нулями особенно приятно, что противостоять у Вас открыто ресурсов нет ))))))
Впрочем, он же не говорил,что обошел всех именно финансово. Может с шапкой в руках обошел.
Обращение к нормальным: Зачем вы вообще спрашиваете, что хотят антиваксы? Вам просто по существу аргументами спорить недостаточно? Думал, что возни будет поменьше, когда одного забанят - другие притихнут и третим не нужно будет ни с кем воевать, но только разницы большой не заметил.
Успіх написав:Думаю, що для першої перевірки відмазка така, як - "ой, заглючив телефон/дія/пропав інет, але я чесно-чесно вакцинувався" - буде достатньо ю!
Рішення львівського виконкому було заборонити роботу без 100% вакцинації.. Друге питання а - Наказ МОЗ України не включив таку категорію як працівники торгівлі в число тих хто ЗОБОВЯЗАНИЙ вакцинуватись б - прийняти наказ 13 ввечері,який зобовязує всіх вакцинуватись при тому що дві дози це мінімум 21 день - це спосіб отримання корупційної вигоди,адже тепер можна спокійно заходити в будь яку торгову точку і знайти там порушення..або закрити всі точки...цікаво як довго протрималась би влада якби 100% точок закрились би більше ніж на 24 години..а якби на 22 дні?
Тому щоб відбитись алгоритм дій наступний а - на запитання чи вакцинований - відповідати так б - на прохання показати документи - посилати на три веселі,адже стан здоровья людини це конфиденційна інформація..а тому тепер вам повинні доводити що ви сказали не правду..а довести це можна виключно після того як суд дозволить вільний доступ до Вашої персональної інформації( що там каже закон про порушників Закону про персональні інформацію?)
Таким чином пару днів/тижнів протягнемо..а там буде видно
zРадио написав:Оперативная статистика Минюста вновь показывает рост общей смертности, несмотря на неполноту входных данных. И вновь этот рост никак не связан с ковидом, правда, господа реакционеры?
Я щось не розумію? а чого обовязково з ковідом? а може ріст хронічних в звязку з погіршенням психогенної ситуації повязаної з істерією по ковіду? Майдани по політичним питанням у нас вже були Майданів по лікарським- ще ні А в Австралії , Франції і Італії -протести є, а раз є протести , значить є люди які вважають що над ними творять насилля..а раз є насилля - є підвищена смертність від психологічних проблем... От і виходить Ви як ті хто затіяв війну..потім отримав підвищення смертей в порівнянні з мирним періодом і тепер вимагаєте ще сильніше збільшити ескалацію мотивуючи тим що смертей багато..але ж від вас завтра їх стане більше бо ви дієте не правильно і хто нас розсудить... а навіть якщо і розсудить - хто поверне до життя тих хто не народився чи передчасно загинув внаслідок ваших дій?