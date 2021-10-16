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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3954395539563957

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 17:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Таким чином пару днів/тижнів протягнемо..а там буде видно

І я такої ж думки...
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:01

хто винуватий в госпіталізаціях

Давайте уявимо собі (на підставі існуючих данних)
Що буде якщо...
а - істерія продовжиться
б - істерія стухне....
На мій погляд
Не залежно від реальних подій , чим вища істерія...тим більша кількість тих хто буде при мінімальному пчиху викликати швидку...а так як пчихів передбачається достатньо..то нас врятує тільки велика кількість тих хто вважає ковід простим грипом,який не вартий уваги , особливо у віковій групі 0-40....в цій групі 20 млн і менше 100 потенційних клієнтів на смерть від ковіду...а підвищена температура і ломота пару днів на протязі найближчих пару місяців - буде у всіх в цій групі хоча б день-два....

Тому вакцинатори
Можете як завгодно лякати групу в 60+...але зробіть все від вас можливе, щоб група 0-40 вважала ковід дитячою забаганкою..бо якщо 20 млн/180 днів=111 111 в добу захочуть потрапити в лікарню про всік випадок...ви будете відповідальні за тих реальних 1000 в день,які точно потребували послуг швидкої і не отримавши їх - пішли в інший світ..а чи буде при цьому вказанопричиною ковід чи серцевосуддинні з пневмонією...людей це не поверне.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:06

Италия. Коронавирус. Вакцинация.
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:12

edvardd
Італія, всіх вакцинували...................... загинуло 2,2 на кожну 1000
Україна, вакцинація в зачаточному стані........загинуло 1,6 на кожну 1000

То якщо справа тільки у вакцинації..нам треба ще додатково загробити 24000 осіб щоб тільки догнати Італійців..

Якщо так, то правильним шляхом йдете вакцинатори , попереду сезон ГРВІ, почекаємо коли після ваших страшилок , кожен засмаркнувший викличе швидку і захоче приїхати в лікарню на всяк випадок..бо в нього нюх пропав і в грудях тисне+темература 37,2.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:16

  Xenon написав:
  fin написав:Я гдето читал, что за сертификатом надо обращаться к своему семейному врачу сразу после 2-й прививки и он выдаст его. Телефон может накрыться, как у меня уже 2 раза было и Дия пропадет. Хорошая советская поговорка: "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек!" Я человек консервативный и не люблю эти современные компьютерные веяния. С бумажкой оно понадежнее будет.
Совершенно верно
Сертефикат выдает семейный врачь, присем без всяких очередей.
Пришел, записали данные на кого нужен, через 2 дня пришел забрал бумажку.

Нам с женой распечатали и выдали сразу в день посещения. Правда, с получасовой задержкой, пока висела система во всей поликлинике и приема вообще не было 8)
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:25

budivelnik

С оффсайта МОЗ
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Міський голова Львова Андрій Садовий:
Зокрема, з 18 жовтня:
...
- промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси можуть працювати лише за наявності вакцинованих працівників або з негативним ПЛР-тестом, а також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ;

- заклади громадського харчування працюють до 23:00 год лише за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників при заповненні не більше 50%, до 4 людей за столиком (якщо за 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада такі заклади зможуть відвідувати лише вакциновані особи або з наявним ПЛР-тестом);
...

https://varianty.lviv.ua/83478-u-lvovi- ... bmezhennia

И что вам помешало вместо вакцинации делать себе и своим работникам ПЦР-тесты? Вы ведь писали, что вакцинация молодых подрывает их иммунитет, поэтому
Я проти вакцинації в групі 0-40

но вдруг решили подорвать здоровье своим работникам (и своей жене тоже). Понимаю, что вам пришлось бы платить за тесты из своего кармана, но неужели для человека, который постоянно напоминает, что
Саме тому в мене цифра+6 нулів на рахунках

деньги значат больше, чем здоровье его работников, у которых
а підвищена температура і ломота пару днів на протязі найближчих пару місяців - буде у всіх в цій групі хоча б день-два....

:?:
правильним шляхом йдете вакцинатори

:!:

P.S. Из Инета
С тех пор, как я купил себе Ламборджини, стоимость бензина меня перестала интересовать (с)

Это не про вас.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:что вам помешало вместо вакцинации делать себе и своим работникам ПЦР-тесты?
В принципі нічого...Залишилось вияснити за чий рахунок компенсувати 740 грн на три доби кожному.
Якщо для вас це не гроші...то я дам вам рахунок, будете перечисляти по 2000 грн в добу моїм працівникам компенсації..і все...

Чи вам западло ?

ПС
по бензину
після того як я купив собі ПЕЖО2008е - вартість бензину мене перестала хвилювати
ППС
Після того як я утеплив свій будинок до рівня практично термосу - мене вже 13 років не цікавлять ціни на газ..сьогодні за 140 м+70 я плачу 15000 грн ...в рік...
Навіть у випадку коли газ виросте в три рази...мої витрати виростуть в 2..бо частину газу я заміню електрикою з фотопанелей( акамуляторну батарею вже встановив)

Тому
Легко бути добреньким до моїх працівників...за мій рахунок
Спробуйте те саме зробити за свій.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:20

важко.....

важко спілкуватись з людьми які живуть в країні не ляканих дурнів...
які думають що вакцинація безкоштовна
які думають що вакцинувавши групу 0-40 можна зменшити( я вже мовчу про ліквідувати) летальність від ковіду
які думають , що витрати які понесе бізнес -поділять між собою 5% науспішніших...
якраз ннавпаки - все , щл придумає влада у вигляді збільшення затрат- все заплатить кінцевий споживач..тобто 95% тих які не потрапили в 5% успішних...а так як видатки 95% зростуть на величину визначену владою..то 5% - отримають збільшений дохід приблизно на 30% тієї суми які сплатять 95%...

Тому думайте перш ніж пропонувати бізнесу збільшувати витрати чи Державі збільшувати витрати на вакцинування...
І бізнес і Держава з радістю почують пропозиції які в кінцевому випадку зроблять вас біднішими а нас багатшими.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:В принципі нічого...Залишилось вияснити за чий рахунок компенсувати 740 грн на три доби кожному.

Вакцина безкоштовна для усіх, поки що.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:34

  stm написав:
  budivelnik написав:
  roberto dark написав:Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше?
Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане
1 Я проти вакцинації в групі 0-40
2 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+....

А тепер по суті
Щоб робили Ви якби влада оприлюднила рішення про заборону роботи магазинів,працівники яких не вакциновані?

Так, це рішення не конституційне
Так , це рішення протиправне....

Але ресурсів протистояти цьому рішенню відкрито - в мене немає...

Але включити варіант податкового саботажу - я можу.
І мені цікаво
Мене змусили провакцинуватись самого і загітувати на вакцинацію своїх працівників...
А от що зроблять..якщо я за це на протязі року заплачу замість 300000 грн податків - 100000...а зекономлені 200000 візьму собі і своїм працівникам як компенсацію за моральні збитки...

Тому
На місці б держави - я б не радів передчасно.
1-0 на її користь сьогодні....а що буде завтра?

Прослезилась от аргументов. Как для человека с 6 нулями особенно приятно, что противостоять у Вас открыто ресурсов нет ))))))

І оцей "мудельман" стільки років пихато співав пісні про "щоб не залежати від чужих рішень".

Комедія...
detroytred
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