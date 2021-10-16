Додано: Нед 17 жов, 2021 18:01

Давайте уявимо собі (на підставі існуючих данних)

Що буде якщо...

а - істерія продовжиться

б - істерія стухне....

На мій погляд

Не залежно від реальних подій , чим вища істерія...тим більша кількість тих хто буде при мінімальному пчиху викликати швидку...а так як пчихів передбачається достатньо..то нас врятує тільки велика кількість тих хто вважає ковід простим грипом,який не вартий уваги , особливо у віковій групі 0-40....в цій групі 20 млн і менше 100 потенційних клієнтів на смерть від ковіду...а підвищена температура і ломота пару днів на протязі найближчих пару місяців - буде у всіх в цій групі хоча б день-два....



Тому вакцинатори

Можете як завгодно лякати групу в 60+...але зробіть все від вас можливе, щоб група 0-40 вважала ковід дитячою забаганкою..бо якщо 20 млн/180 днів=111 111 в добу захочуть потрапити в лікарню про всік випадок...ви будете відповідальні за тих реальних 1000 в день,які точно потребували послуг швидкої і не отримавши їх - пішли в інший світ..а чи буде при цьому вказанопричиною ковід чи серцевосуддинні з пневмонією...людей це не поверне.