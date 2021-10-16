І я такої ж думки...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 жов, 2021 17:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 17 жов, 2021 18:01
хто винуватий в госпіталізаціях
Давайте уявимо собі (на підставі існуючих данних)
Що буде якщо...
а - істерія продовжиться
б - істерія стухне....
На мій погляд
Не залежно від реальних подій , чим вища істерія...тим більша кількість тих хто буде при мінімальному пчиху викликати швидку...а так як пчихів передбачається достатньо..то нас врятує тільки велика кількість тих хто вважає ковід простим грипом,який не вартий уваги , особливо у віковій групі 0-40....в цій групі 20 млн і менше 100 потенційних клієнтів на смерть від ковіду...а підвищена температура і ломота пару днів на протязі найближчих пару місяців - буде у всіх в цій групі хоча б день-два....
Тому вакцинатори
Можете як завгодно лякати групу в 60+...але зробіть все від вас можливе, щоб група 0-40 вважала ковід дитячою забаганкою..бо якщо 20 млн/180 днів=111 111 в добу захочуть потрапити в лікарню про всік випадок...ви будете відповідальні за тих реальних 1000 в день,які точно потребували послуг швидкої і не отримавши їх - пішли в інший світ..а чи буде при цьому вказанопричиною ковід чи серцевосуддинні з пневмонією...людей це не поверне.
Додано: Нед 17 жов, 2021 18:12
edvardd
Італія, всіх вакцинували...................... загинуло 2,2 на кожну 1000
Україна, вакцинація в зачаточному стані........загинуло 1,6 на кожну 1000
То якщо справа тільки у вакцинації..нам треба ще додатково загробити 24000 осіб щоб тільки догнати Італійців..
Якщо так, то правильним шляхом йдете вакцинатори , попереду сезон ГРВІ, почекаємо коли після ваших страшилок , кожен засмаркнувший викличе швидку і захоче приїхати в лікарню на всяк випадок..бо в нього нюх пропав і в грудях тисне+темература 37,2.....
Додано: Нед 17 жов, 2021 18:16
Нам с женой распечатали и выдали сразу в день посещения. Правда, с получасовой задержкой, пока висела система во всей поликлинике и приема вообще не было
Додано: Нед 17 жов, 2021 18:25
budivelnik
С оффсайта МОЗ
Міський голова Львова Андрій Садовий:
И что вам помешало вместо вакцинации делать себе и своим работникам ПЦР-тесты? Вы ведь писали, что вакцинация молодых подрывает их иммунитет, поэтому
но вдруг решили подорвать здоровье своим работникам (и своей жене тоже). Понимаю, что вам пришлось бы платить за тесты из своего кармана, но неужели для человека, который постоянно напоминает, что
деньги значат больше, чем здоровье его работников, у которых
P.S. Из Инета
Это не про вас.
Додано: Нед 17 жов, 2021 19:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В принципі нічого...Залишилось вияснити за чий рахунок компенсувати 740 грн на три доби кожному.
Якщо для вас це не гроші...то я дам вам рахунок, будете перечисляти по 2000 грн в добу моїм працівникам компенсації..і все...
Чи вам западло ?
ПС
по бензину
після того як я купив собі ПЕЖО2008е - вартість бензину мене перестала хвилювати
ППС
Після того як я утеплив свій будинок до рівня практично термосу - мене вже 13 років не цікавлять ціни на газ..сьогодні за 140 м+70 я плачу 15000 грн ...в рік...
Навіть у випадку коли газ виросте в три рази...мої витрати виростуть в 2..бо частину газу я заміню електрикою з фотопанелей( акамуляторну батарею вже встановив)
Тому
Легко бути добреньким до моїх працівників...за мій рахунок
Спробуйте те саме зробити за свій.
Додано: Нед 17 жов, 2021 19:20
важко.....
важко спілкуватись з людьми які живуть в країні не ляканих дурнів...
які думають що вакцинація безкоштовна
які думають що вакцинувавши групу 0-40 можна зменшити( я вже мовчу про ліквідувати) летальність від ковіду
які думають , що витрати які понесе бізнес -поділять між собою 5% науспішніших...
якраз ннавпаки - все , щл придумає влада у вигляді збільшення затрат- все заплатить кінцевий споживач..тобто 95% тих які не потрапили в 5% успішних...а так як видатки 95% зростуть на величину визначену владою..то 5% - отримають збільшений дохід приблизно на 30% тієї суми які сплатять 95%...
Тому думайте перш ніж пропонувати бізнесу збільшувати витрати чи Державі збільшувати витрати на вакцинування...
І бізнес і Держава з радістю почують пропозиції які в кінцевому випадку зроблять вас біднішими а нас багатшими.
Додано: Нед 17 жов, 2021 19:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 17 жов, 2021 19:34
І оцей "мудельман" стільки років пихато співав пісні про "щоб не залежати від чужих рішень".
Комедія...
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