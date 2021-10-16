flyman написав:чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ? ми ж не в КНДР, чи уже?
вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно, а антиваки будуть викошені ковідом
профіт!
Потому что коллективная защита - коллективная и ответственность. ПДД обязаны соблюдать все, нарушителей наказывают, в том числе уголовно. Так что поражение антиваксов в некоторых правах - очень либеральный подход. Ты предпочел бы платить штрафы за отказ вакцинироваться и в тюрьму за факт заражения другого человека?
PS: ковид-антиваксеры, свободно гуляющие по закрытым помещениям с другими людьми - такие же гифтгиверы, как и носители ВИЧа, не предупреждающие своих партнеров по сексу
перестань несту пропаганду вакцинації незрозуміло чим, незрозуміло від чого. хочеш бути піддослідним кроликом - будь ласка. але навіщо інших примушувати "колоти" не зрозуміло що, не зрозуміло від чого, з невідомими наслідками для здоров"я.
З.і. колись, як працював в Польщі прийняв щеплення від грипу, того сезону два разу ззорів на ГРВЗ, та що користі від вакцинації не зрозумів, і це була не нашвидкоруч "винайдена" вакцина.
А чому не порахувати як Ви це робили зі швидкістю вакцинації, лінійна регресія все просто. Не хочете рахувати - не треба, мені з українською статистикою після статті в JAMA все ясно, це тільки Ви робите вигляд що нічого не розумієте.
budivelnik написав:Сьогодні я вакцинувався і змусив вакцинуватись дружину..а також порадив вакцинуватись своїм працівникам
Штраф за не привитого працівника...має платити підприємець...
Успіх написав:Але мене бісить сам факт примушення до цього! Мене, взагалі, бісить, коли змушують до чогось/чого-небудь - не даючи адекватного вибору! Тому тут більше вже принципово не хочеться вакцинуватись - але ж вони сЦуки НЕ ДАЛИ МЕНІ АДЕКВАТНОГО ВИБОРУ! - або вакцинуйся, або сиди дома без хліба! - державі на тебе/твою сім'ю - пох!
А одному бунтувати(знаючи нашу народну НЕ єдність) - це товкти воду в ступі/марна справа! Якось так
завдання держави і еліт - налякати хом"ячків і оленів, тоді ними легше маніпулювати.
roberto dark написав:Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше?
Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане 1 Я проти вакцинації в групі 0-40 2 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+.... .а що буде завтра?
То я по вашому НЕАДЕКВАТ чи погано розумію ваші таблички? І що там за такий успішний бізнес, ради якого ви ПОЖЕРТВУВАЛИ СВОЇМ ДОРОГОЦІННИМ ЗДОРОВ'ЯМ, ВКОЛОВШИ СОБІ "ШМУРДЯК" ВІД ФАЙЗЕРА, ЯКИЙ ВИ ТАК НЕЩАДНО КРИТИКУВАЛИ? А що буде завтра? То я вас питав, бо цікаво яким чином ви тепер будете далі "громити" перестрашених ковідом? ОСОБЛИВО ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВИ ЛИХО ПЕРЕОБУВШИСЬ, СТАЛИ З НИМИ В ОДНУ КОЛОНУ, В ПЕРШОМУ РЯДІ, ПІЗ ЛОЗУНГОМ БУДІВЕЛЬНИК ЗА ВАКЦИНАЦІЮ.
Будивельнык и Вкладчик , заявляя по сути открыто фейки, что вакцинация заражает,вы ходите по очень тонкому льду. Я так понял администрации форума надоело то, что творится в стране: из-за темных и глупых,которые не желают вакцинироваться,по стране всюду ограничения, локдауны и т.д. , и детские игры с напрочь отбитыми дисидентами закончились. Вас абсолютно обоснованно,как вредителей,выпиливают с форума.
до чого тут "полимиелита", якщо мова наразі йде про нашвидкоруч склепану вакцину, яка не зрозуміло від чого, для чого з неясними наслідками.
При чому "вакцина" до швидкомутуючого патогена, це тепер тре колотися щопівроку, чи щомісяця?
Striker написав:Работодатель грозится уволить жену за невакцинацию. С понедельника уже в красной зоне и работать в торговом центре могут только вакцинированные. Работодатель говорит, что есть статья, по которой он может уволить работника без вакцинации. Ничего такого не нашел. Думаем, что делать. Предлагает ещё вариант написать заявления по собственному, а когда закончится красная зона, то оформит обратно.
Вот такие "права" у населения. Что говорить, если в остальном казалось бы цивилизованном мире происходит всё то же самое и без вакцинации ты ничего не можешь.
Чего ж вы все такие немощные и кроме ныть на сайте не обращаетесь в суд о своих правах бесценных. Выиграйте и мы наконец откроем двери любому с открытой формой туберкулёза учить ваших детей. Не стесняйтесь. Туберкулёза нет не потому что те кто вакцинированны не болеют, а потому что на 3 день после рождения ребенку делают БЦЖ без соплей что мы то не знаем а вдруг у ребенка аллергия на компоненты вакцины, не разрешено ни в общепите, ни в школах. А вот разрешим и заживём, способ передачи ковида и туберкулёза один и тот же будет пол страны с тубиком и красота, ещё можно возмущаться а почему в другом мире нас видеть не хотят )))))
знову невірний приклад, туберкульоз від палочки Коха (бактерія), короновірус від не зрозумілого короновіруса, від якого забацали нашвидкоруч "вакцину", чому від СНІД не змогли забацати вакцину за рік? не дивно? і взагалі, бактерію від віруса відрізняєте? повноцінний живий організм, від не зрозуміло чого, що не відносять ні до організмів ні до не живої природи.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 жов, 2021 20:40, всього редагувалось 2 разів.
В принципі є дві групи людей а - та яка створює і споживає б - та яка споживає і вже нічого не створює.... Є Держава,яка як арбітр перерозподіляє від тих хто створює на користь тих хто тільки споживає, при чому Держава(якщо говорити про Україну на сьогодні) забирає від тих хто створює не більше 1/3 того що створено. Тепер подивимось на поведінку тих хто споживає 1 Вони чомусь вважають , що їм мало 2 Вони чомусь вважають , що чим більше відкусиш - тим краще буде 3 Вони чомусь вважають , що така штука як курс вакцинування в 32 долара на особу,який Держава проводить безкоштовно...не відібється на їх статках(адже Держава забирає не в них). І от тут і сама головна їх помилка...
Давайте по ланцюжку 1 Для того щоб Держава забрала 1 одиницю...треба щоб було створено 3 одиниці 2 Три одиниці будуть вважатись створеними тільки в тому випадку,якщо хтось створене купить(Держава отримує податки не від створеного, а від проданого) 3 Для того щоб Держава могла виділити на безкоштовне вакцинування 20 млн неефективних ( група 0-40) , то потрібно щоб Держава витратила неефективно 640 млн доларів=15 млрд грн ..і цих 15 млрд грн вже ніколи не побачать споживачі...але при цьому за все що їм треба заплатять так само як і платили...
От і виходить Поки деякі неадеквати вважають що можна витрачати 15 млрд в рік не отримавши зиску..до того часу вони будуть ставати на...15 млрд біднішими. В той час коли 5% швидше за все стануть багатшими , адже вони як віддавали 1 з 3 так і віддають.. Тобто у виробників як було 2 з 2 так і залишилось А у споживачів було 1 а стало 1 - 15 млрд...
roberto dark написав:Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше?
Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане 1 Я проти вакцинації в групі 0-40 2 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+.... .а що буде завтра?
То я по вашому НЕАДЕКВАТ чи погано розумію ваші таблички? І що там за такий успішний бізнес, ради якого ви ПОЖЕРТВУВАЛИ СВОЇМ ДОРОГОЦІННИМ ЗДОРОВ'ЯМ, ВКОЛОВШИ СОБІ "ШМУРДЯК" ВІД ФАЙЗЕРА, ЯКИЙ ВИ ТАК НЕЩАДНО КРИТИКУВАЛИ? А що буде завтра? То я вас питав, бо цікаво яким чином ви тепер будете далі "громити" перестрашених ковідом? ОСОБЛИВО ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВИ ЛИХО ПЕРЕОБУВШИСЬ, СТАЛИ З НИМИ В ОДНУ КОЛОНУ, В ПЕРШОМУ РЯДІ, ПІЗ ЛОЗУНГОМ БУДІВЕЛЬНИК ЗА ВАКЦИНАЦІЮ.
Будівельник, навіть після отаких шах і мат, як нічого не було, буде демагогічно нести й далі.
Стільки років співав пихаті свої пісні про "...щоб не залежати від чужих рішень", а тут з-за 740 грн. раз у три доби "шмурдякнувся", "ресурсів" протистояти не маю, і т.д. Комедія...
roberto dark написав:Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше?
Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане 1 Я проти вакцинації в групі 0-40 2 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+.... .а що буде завтра?
То я по вашому НЕАДЕКВАТ чи погано розумію ваші таблички? І що там за такий успішний бізнес, ради якого ви ПОЖЕРТВУВАЛИ СВОЇМ ДОРОГОЦІННИМ ЗДОРОВ'ЯМ, ВКОЛОВШИ СОБІ "ШМУРДЯК" ВІД ФАЙЗЕРА, ЯКИЙ ВИ ТАК НЕЩАДНО КРИТИКУВАЛИ? А що буде завтра? То я вас питав, бо цікаво яким чином ви тепер будете далі "громити" перестрашених ковідом? ОСОБЛИВО ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВИ ЛИХО ПЕРЕОБУВШИСЬ, СТАЛИ З НИМИ В ОДНУ КОЛОНУ, В ПЕРШОМУ РЯДІ, ПІЗ ЛОЗУНГОМ БУДІВЕЛЬНИК ЗА ВАКЦИНАЦІЮ.
1 Я ніде не писав що вакцина це засіб для вирощування копит. Ви мене з кимось переплутали 2 Я завжди був за вакцинацію групи 60+ в обовязковому порядку і групи 40-60 - у вибірковому...мені 56 - де я не правий 3 Мій бізнес це приблизно 50 000-100 000 грн в місяць - я не хочу його втрачати -це також зрозуміло? 4 Якщо державні органи змусять мене силою набити вам морду - ви й далі будете підтримувати тих хто мене змусив? і будете заявляти що я повинен був набити собі..поки ви прославляєте тих хто змушує бити вам?
Ще раз дурням 740 грн - одна особа на три дні.... В мене таких 8 Тоді 8*740/3*30=59200 грн/місяць Як вже вище я писав - мій дохід 50000-100000 грн.... Який дурень вважає що я повністю віддам свій дохід..але при цьому буду працювати задарма для того щоб він мав де хліба купити?